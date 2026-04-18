/Поглед.инфо/ На 17 април командването на Източната военна зона и Министерството на отбраната на Китай излязоха с позиции във връзка с преминаването на кораб на Японските сили за самоотбрана през Тайванския проток.

Говорителят на командването на Източната военна зона старши полковник Сю Чънхуа съобщи, че японският разрушител „Икадзучи“ е преминал през протока в интервала между 04:02 и 17:50 часа пекинско време. В отговор на тези действия китайската армия е мобилизирала морски и въздушни сили за постоянно наблюдение и проследяване на плавателния съд по целия му маршрут, упражнявайки ефективен контрол. Сю Чънхуа подчерта, че частите на Източната военна зона остават в състояние на пълна бойна готовност, за да защитят националния суверенитет и сигурността, както и регионалния мир и стабилност.

Същевременно говорителят на Министерството на отбраната Джан Сяоган разкритикува действията на Токио, определяйки ги като опит за ескалация на напрежението в региона. Според него присъствието на японски военни кораби изпраща погрешен сигнал към силите, стремящи се към независимост на Тайван. Той допълни, че подобни провокации единствено засилват решимостта на китайския народ и армия да се противопоставят на всякакви опити за дестабилизация. Пекин призова Япония да преосмисли поведението си и да не продължава по път, който води до конфронтация, каза още говорителят.