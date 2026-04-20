/Поглед.инфо/ На 20 април в град Нанчан провинция Дзянси се проведе Петата конференция за национално четене. Членът на Политбюро на ЦК на ККП и ръководител на Отдела за публичност на ЦК на ККП Ли Шулей участва в мероприятието и произнесе реч, след което обяви стартирането на „Седмица на национално четене“ през 2026 г.

Участниците от своя страна заявиха, че четенето е в основата на културно изграждане, с което се насърчава творческата енергия на цялата нация в областта на културата.

Тази година „Седмицата на национално четене“ се провежда от 20 до 26 април.