/Поглед.инфо/ Лидерът на китайски Тайван Лай Циндъ планираше да посети Свазиленд, но визитата беше отменена заради отказ на няколко държави да издадат разрешение за неговия чартърен полет.

Във връзка с това на 22 април Службата по въпросите за Тайван към Държавния съвет и Министерството на външните работи изразиха одобрение за позицията и действията на съответните държави в поддържането на принципа за „един Китай“. Китайските представители коментираха, че проваленото посещение на Лай Циндъ отново доказва, че сепаратисткото движение за „независимост на Тайван“ е изгубило подкрепата на обществото, а принципът за „един Китай“ е волята на народа, тенденцията на епохата и справедливостта.

В света има само един Китай, а Тайван е неразделна част от китайската територия. Това е основен принцип в международните отношения и общоприет консенсус в международното общество.

Неуспешните опити на Лай Циндъ за „транзитно“ посещение, недопускането на Демократичната прогресивна партия до Световната здравна организация в продължение на много години, както и намаляващият брой на т.нар. „дипломатически партньори“ на Тайван, ясно показва, че Тайван, като част от Китай, изобщо не притежава статут на т.нар. „суверенна държава“, а международната общност никога няма да признае незаконния статут на сепаратистките сили за „независимост на Тайван“.