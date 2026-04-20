/Поглед.инфо/ На 17 април разрушителят на японските Морски сили за самоотбрана „Икадзуки“ премина през Тайванския проток. Пътуването отне близо 14 часа.

Това не беше така наречената операция за „свобода на корабоплаването“, а умишлена провокация от страна на Япония, целяща да се откаже от следвоенните си ангажименти, да оспори политическата основа на китайско-японските отношения и да ускори развитието на „нов тип милитаризъм“. След погрешните забележки на японския премиер Санае Такаичи относно Тайван, това действие за пореден път разкри опитите на японските десни сили да се намесят военно в Тайванския проток и да подкопаят мира и стабилността там. Китайските военни се справиха с въпроса в съответствие със законите и разпоредбите, а китайската страна постави сериозни и справедливи искания и изрази силен протест срещу японската страна.

От самото начало действията на японските военни кораби бяха пропити с политически мотиви и военна провокация. Преди 131 години, на 17 април, Япония нахлу в Китай и принуди правителството на Цин да подпише Шимоносекския договор (договор Магуан), завземайки Тайван и островите Пънху, причинявайки огромни страдания на китайската нация. Във военно отношение бюджетът за отбрана на Япония се е увеличил значително в продължение на много последователни години, а страната дори се е опитала да преразгледа своите „Три неядрени принципа“. От гледна точка на историческото възприятие, японските десни сили систематично са прославяли историята си на агресия, като са преразглеждали учебниците и са премахвали термина „агресия“.

Международната общност, включително японските медии, изразиха силна загриженост от това. Говорителката на руското Външно министерство Мария Захарова подчерта на редовна пресконференция на 16 април, че опитът на Япония да оправдае агресивните си мерки за ускоряване на „ремилитаризацията“ представлява „сериозна заплаха“ за стабилността и просперитета на Азиатско-тихоокеанския регион.

Историята е най-доброто отрезвяващо напомняне. Преди повече от 80 години японският милитаризъм започна агресивна война, носейки опустошение на народите на азиатските страни. Сега „новият тип милитаризъм“ на Япония повтаря същите грешки и е обречен на провал.