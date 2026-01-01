/Поглед.инфо/ По случай 70-годишнината от създаването на вестник „Освободителна армия“, орган на въоръжените сили на Китайската народна република, днес председателят Си Дзинпин изпрати поздравително писмо до редакцията му. В него, от името на Централния комитет на партията и Централната военна комисия той изказва поздравления към всички журналисти и сътрудници на изданието.

В него той посочва, че мисиите на вестника от създаването му е да подкрепя ръководната роля на ККП, да популяризира нейните теории, принципи и политики и да отразява по ярък начин развитието, реформите и практиките за боеготовност на армията. С това „Освободителна армия“ допринесе значително за поддържането на добрите традиции на ККП и въоръжените сили, за възпитаването на поколения военнослужещи и укрепването на КНОА.