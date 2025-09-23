/Поглед.инфо/ Днес следобед делегацията от централното правителство, водена от генералния секретар на ЦК на ККП, председател на Китай и на Централната военна комисия Си Дзинпин, пристигна в Урумчи, където ще присъства на честванията по случай 70-годишнината от основаването на Синдзян-уйгурския автономен район.

На летището и в гр. Урумчи Си Дзинпин и делегацията са топло приветствани от местните жители от различни етнически групи.

Същия ден държавният глава на страната се срещна с представители от различни кръгове на района. Той сърдечно поздрави Синдзян и неговите жители, като изрази надежда различните етнически групи да продължават да работят заедно за изграждане на по-красив Синдзян в процеса на модернизацията в китайски стил.