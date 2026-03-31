/Поглед.инфо/ Китайски учени разработиха ново носимо устройство за дългосрочно и прецизно наблюдение на кръвното налягане, което може да промени начина на проследяване на сърдечно-съдовото здраве. Устройството представлява гъвкава микросистема с пиезоелектрични сензори, която се поставя директно върху кожата. То е изключително тънко и леко, като може да се разтяга и да прилепва към извити повърхности като китката, без да създава дискомфорт.

Системата разполага с два основни сензорни модула, които едновременно измерват пулсовите вълни и промените в диаметъра на кръвоносните съдове. Това позволява събиране на по-точни хемодинамични данни и значително повишава точността спрямо съществуващите безманшетни устройства.

Екипът е разработил и интелигентен алгоритъм, който елиминира нуждата от честа калибрация – основен проблем при подобни технологии. Устройството може да следи кръвното налягане непрекъснато до седем дни при ежедневни дейности, като точността му е сравнима с медицинските апарати. Новата технология има широк потенциал за приложение – от ранна диагностика на хипертония до дългосрочно управление на сърдечно-съдови заболявания.