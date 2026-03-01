/Поглед.инфо/ Китай е регистрирал средно по около 26 000 нови фирми на ден през 2025 г., показват публикувани вчера данни на Държавното статистическо бюро.

Общият брой на новорегистрираните компании в страната през изминалата година е достигнал 25,74 милиона, като тези с чуждестранно участие са били 70 392, което представлява ръст от 19,1% на годишна база.

Инвеститори от държави, участващи в инициативата „Един пояс, един път“, включително чрез зони за свободна търговия, са създали 19 756 фирми в Китай през 2025 г., което е увеличение от 14,7% спрямо предходната година. Тези компании са реализирали преки инвестиции в страната в размер на 116,8 милиарда юана (16,87 милиарда долара) или ръст от 1,9% на годишна база.