/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с политолога, писател и журналист д-р Таня Глухчева от Пекин за едно от най-важните политически събития в света – двете сесии на Китай, на които се отчита изминалият петгодишен план и се поставя началото на новата стратегическа програма за развитието на страната. Как Китай успя да изкорени крайната бедност, защо управляващите поставят народа на първо място и какви решения се подготвят за изкуствения интелект, технологиите и икономиката? Разговорът показва отблизо как работи китайската система и защо много държави вече внимателно наблюдават този модел.
Поглед.инфо винаги разглежда стратегическите процеси в световната политика и икономика, които определят бъдещето на държавите и обществата.
Едно от най-важните политически събития в света – „Двете сесии“ на Китай – събира хиляди делегати и определя стратегическите цели на страната за следващите години.
В този разговор от Пекин политологът, писател и журналист д-р Таня Глухчева разказва пред Владимир Трифонов как протича това събитие, как се отчита изминалият петгодишен план и какви решения се подготвят за бъдещето на Китай.
В разговора ще чуете:
-
защо Китай твърди, че е изкоренил крайната бедност
-
как се планира развитието на икономиката
-
защо политиците са длъжни да се отчитат публично
-
каква е ролята на изкуствения интелект и технологиите
-
защо Китай привлича все повече журналисти от света
Как работи китайската система и защо тя предизвиква толкова силен интерес в света?
#Китай #ДветеСесии #Пекин #СиДзинпин #КитайИкономика #ИзкуственИнтелект #Геополитика #ПогледИнфо
Среща на живо с проф. Николай Витанов
Информационен бюлетин
18 март (сряда)
19:00 ч.
Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А
Какво наистина се случва със света около нас?
Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.
- Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?
- Възможна ли е нова голяма ескалация?
- Какви са реалните рискове за България?
- Къде се намираме в глобалната турбулентност?
Без монтаж.
Без предварително подготвени отговори.
Разговор лице в лице.
Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.
Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201
Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.