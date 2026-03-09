/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов разговаря с политолога, писател и журналист д-р Таня Глухчева от Пекин за едно от най-важните политически събития в света – двете сесии на Китай, на които се отчита изминалият петгодишен план и се поставя началото на новата стратегическа програма за развитието на страната. Как Китай успя да изкорени крайната бедност, защо управляващите поставят народа на първо място и какви решения се подготвят за изкуствения интелект, технологиите и икономиката? Разговорът показва отблизо как работи китайската система и защо много държави вече внимателно наблюдават този модел.



Поглед.инфо винаги разглежда стратегическите процеси в световната политика и икономика, които определят бъдещето на държавите и обществата.

Едно от най-важните политически събития в света – „Двете сесии“ на Китай – събира хиляди делегати и определя стратегическите цели на страната за следващите години.

В този разговор от Пекин политологът, писател и журналист д-р Таня Глухчева разказва пред Владимир Трифонов как протича това събитие, как се отчита изминалият петгодишен план и какви решения се подготвят за бъдещето на Китай.

В разговора ще чуете:

защо Китай твърди, че е изкоренил крайната бедност

как се планира развитието на икономиката

защо политиците са длъжни да се отчитат публично

каква е ролята на изкуствения интелект и технологиите

защо Китай привлича все повече журналисти от света

Как работи китайската система и защо тя предизвиква толкова силен интерес в света?

#Китай #ДветеСесии #Пекин #СиДзинпин #КитайИкономика #ИзкуственИнтелект #Геополитика #ПогледИнфо

