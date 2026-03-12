/Поглед.инфо/ На 11 март в Пекин Уан Хунин, член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП и председател на Националния комитет на Китайския народен политически консултативен съвет (КНПКС), се срещна с журналисти, отразяващи 4-тата сесия на 14-ия НК на КНПКС, като отправи искрени поздрави и сърдечни благодарности от името на КНПКС.

Представители на големи централни медии като „Жънмин Жъбао“, агенция „Синхуа“ и Китайската медийна група, както и списанието на КНПКС и журналисти и редактори, отразяващи сесията, присъстваха на събитието. Уан Хунин заяви, че по време на сесията новинарските организации са изготвили серия от висококачествени репортажи, които изчерпателно са представили сесията и са подчертали уникалните предимства и жизнеността на социалистическата консултативна демокрация.