/Поглед.инфо/ Вечерта на 24 март на площада пред Националния музей в град Вране в южната част на Сърбия се проведе национално събитие в памет на жертвите на бомбардировките от силите на НАТО през 1999 г. Президентът на Сърбия Александър Вучич и премиерът Дуро Мачут присъстваха на събитието.

Вучич изтъкна, че бомбардировките на НАТО нарушават международното право и националния суверенитет, създавайки прецедент за подобни действия в бъдеще. Той посочи, че сръбският народ тогава се е изправил в борба срещу по-силен съперкин, защитавайки свободата и достойнството на страната, и този дух ще продължи вечно. „Този урок от миналото ни напомня, че държавата трябва да стане по-силна, за да може да запази свободата и достойнството си.“