/Поглед.инфо/ Анализаторът на РИА Новости Кирил Стрелников разкрива дълбокия разлом между Доналд Тръмп и неговите европейски съюзници. Докато Белият дом настоява за коалиция срещу Иран в Ормузкия проток, лидерите на ЕС и НАТО избраха дребното отмъщение, оставяйки Вашингтон в международна изолация и провокирайки гнева на „политическия нарцисист“.

Тихата радост на съюзниците и новата геополитическа реалност

Европейските съюзници на Доналд Тръмп днес изпитват скрито, но осезаемо задоволство. След като американският президент започна втория си мандат с изключително агресивен тон, буквално „влачейки физиономиите им през масата“ от първия ден, днес старите столици на Стария континент се наслаждават на своето дребно, но горчиво отмъщение. Причината за този разрив е Иран и критичната ситуация в Ормузкия проток, където американската мощ се сблъска с неочаквано корав отпор и дипломатическа самота.

В момента международната общност следи с напрежение опитите на Тръмп да сформира т.нар. „деблокираща коалиция“. Планът на Белия дом предвижда страните от НАТО да изпратят свои военни контингенти и специализирани кораби, които да се заемат с разминирането на протока и осигуряването на ескорт за търговските съдове. Тези кораби в момента са блокирани в пристанищата на петролните монархии в Персийския залив, докато световните пазари тръпнат в очакване на енергиен колапс. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този ход на САЩ не е просто военна необходимост, а тест за лоялност, който съюзниците провалят с гръм и трясък.

Хроника на един предизвестен провал в социалните мрежи

Преди години една-единствена публикация на Тръмп в социалните мрежи можеше да срине или да изстреля пазарите в небесата. В настоящата ситуация с Иран обаче механизмът се повреди. Тръмп започна своята кампания за „колективно усилие“ необичайно спокойно, предлагайки на заинтересованите страни сами да поемат отговорност за сигурността на своите кораби, разбира се, с „неговата щедра помощ“. Когато обаче насреща не последва никаква реакция, тонът му бързо се промени.

Президентът започна да проявява признаци на нервност. В социалната мрежа Truth той обяви, че много страни, особено тези, които са най-засегнати от иранските действия, ще изпратят военните си кораби рамо до рамо със САЩ. Последваха твърдения, че се водят дискусии със „седем държави“. Но тишината, която последва тези думи, беше оглушителна. Именно в този момент Тръмп осъзна, че контролът му над съюзниците е илюзорен. Последваха открити заплахи: „НАТО е изправено пред много мрачно бъдеще, ако съюзниците му не помогнат за отварянето на Ормузкия проток“. Тръмп директно припомни на Европа помощта за Украйна, заявявайки, че САЩ не са били длъжни да помагат там, и сега очаква реципрочност, която очевидно няма да получи.

Демонстративният отказ на европейските столици

Европейските лидери не само разбраха, че Тръмп е в затруднение, но решиха да се възползват от това по най-болезнения за него начин. Вместо да се притекат на помощ, те избраха да си отмъстят за досегашните унижения.

Британският премиер Киър Стармър беше сред първите, които се разграничиха, заявявайки категорично, че Лондон няма да бъде въвлечен в „по-широка война“. Въпреки слуховете за изпращане на дронове за разминиране, Великобритания бързо се оттегли от всякакви ангажименти. Германия последва същия пример. Министърът на отбраната Борис Писториус сухо отбеляза, че „това не е нашата война“ и че Берлин отказва участие в операцията на Тръмп. Франция, чрез своето външно министерство, потвърди отбранителната си позиция, подчертавайки, че няма да изпраща кораби за война, която не счита за своя. Списъкът на отказалите се попълни от Италия, Австралия, Южна Корея, Япония и Гърция.

В Брюксел ситуацията придоби комични измерения. Ръководителят на европейската дипломация Кая Калас обяви, че министрите обсъждат възможността за реакция, но действията им изглеждат по-скоро като протакане между обядите със стриди, отколкото като реална военна подготовка. Единственият „светъл лъч“ за Тръмп дойде от Естония. Естонският външен министър Цахна изрази готовност да изпрати военни кораби, но с уговорката, че първо трябва да научат плановете и целите на САЩ. Тази иронична подкрепа от „балтийския тигър“ само подчерта самотата на Вашингтон.

Психологическият профил на президента и цената на унижението

Реалността е такава, че САЩ не се нуждаят от военната мощ на своите съюзници. Тонажът на американския военноморски флот превъзхожда този на останалия свят. Тръмп търсеше нещо друго – споделена политическа отговорност. Вместо това той получи публично унижение точно преди ключовата си среща със Си Дзинпин. За човек, описван като „злокачествен нарцисист“ и „егоманяк“, подобно петно върху имиджа е по-болезнено от загубата на национални интереси.

Ние от Поглед.инфо припомняме, че Тръмп винаги е поставял личното си отношение над политиката. Той атакува Obamacare, защото мразеше Обама; той прочисти Републиканската партия от всеки, който се осмели да го критикува, като Мит Ромни. Дори Тъкър Карлсън, доскорошният му верен медиен съюзник, попадна под ударите на репресиите и разследванията, само защото нарече атаката срещу Иран „ужасна“ и предположи, че Тръмп е воден за носа от Нетаняху.

Украйна като заложник на президентското отмъщение

Въпросът сега не е дали Тръмп ще отвърне на удара, а как. В последната си публикация той беше пределно ясен: „Независимо дали ще получим подкрепа или не, уверявам ви – ще запомним“. Тези думи не са празна заплаха. Тръмп отлично знае къде е най-болното място на русофобския Европейски съюз – Украйна.

След като европейците се оттеглиха от иранската авантюра, Тръмп вероятно ще използва украинската карта, за да докаже на ЕС, че са го отписали твърде рано. Отмъщението му ще бъде сервирано студено, с удоволствие и без бързане. САЩ имат всички лостове да оставят Европа сама да се справя с финансовия и военен товар на киевския режим – сценарий, който би бил катастрофален за Брюксел. Както изглежда, Вашингтон вече не се интересува от „колективната отбрана“, а от личното удовлетворение на своя лидер, а цената за това ще плати стара Европа.

