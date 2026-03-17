/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Савчук разкрива мащабите на прикриваната екологична катастрофа в Близкия изток. Докато западните медии и активисти мълчат, ударите на американо-израелската коалиция срещу Иран превръщат Ормузкия проток в гробище за танкери. Поглед.инфо представя детайлен разбор на токсичните последици, които застрашават здравето на милиони за десетилетия напред.

Петролът като гориво и символ на регионалния пожар

Настоящият военен конфликт в Близкия изток, в който са въвлечени три основни страни, е неразривно свързан с огромните запаси от течни въглеводороди. Петролът не е просто суровина, той се превърна в основното гориво на тази война, пламвайки с мазни пламъци в наземните резервоари и в трюмовете на гигантските танкери. Огромните черни стълбове дим, издигащи се над стратегическите обекти, вече се наложиха като официален символ на ескалацията. От 28 февруари, когато американо-израелската коалиция предприе първите си масирани удари срещу цели в Иран, ситуацията в Ормузкия проток стана критична.

По най-скромни оценки, най-малко осем петролни танкера са претърпели сериозни повреди. Някои от тях бяха буквално пепелосани от пожари, предизвикани от ракетни попадения, докато други продължават да се носят по течението като призрачни кораби с неясно количество разлят петрол. В същото време, по целия периметър на Иран, в съседните държави, които оказват логистична или военна подкрепа на САЩ, петролни рафинерии, депа и складове за гориво на летищата горят един след друг, изхвърляйки в атмосферата невъобразими количества токсични вещества.

Лицемерието на западните екологични организации

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, пред очите на целия свят се разгръща виртуална екологична катастрофа в реално време, предавана по телевизията, но реакцията на прогресивния Запад е оглушително мълчание. Организации като „Грийнпийс“ изглежда са загубили гласа си, а емблематични фигури като Грета Тунберг демонстрират пълно незаинтересовано безхаберност. Проблемът обаче надхвърля рамките на обикновеното замърсяване. Това е директна заплаха за биосферата и човешкото здраве в целия регион, чиито последици ще се усещат в продължение на десетилетия.

Въпреки липсата на финални потвърждения за пълния обем на разливите от повредените танкери, нарастващият брой инциденти прави черния сценарий неизбежен. Когато суровият петрол попадне в морската вода, той престава да бъде източник на енергия и се превръща в инструмент за бавна и мъчителна смърт. Нефтеното петно блокира газообмена, причинява контактна токсичност за коралите, рибите и мекотелите. Полепвайки по козината на бозайниците и перата на птиците, той ги обрича на гибел, като същевременно се натрупва в дънните седименти, отравяйки цялата хранителна верига чрез процеса на биоакумулация.

Уроците от миналото: От Керч до Ормуз

За да разберем мащаба на случващото се, трябва да си припомним инцидента в Керч от декември 2024 г. Тогава само два преобърнати танкера изхвърлиха 4000 тона петрол, което доведе до замърсяване на 400 квадратни километра площ и смъртта на хиляди животни. Над 160 000 тона замърсен пясък трябваше да бъдат отстранени от плажовете на Анапа с цената на огромни усилия. В Ормузкия проток днес броят на засегнатите танкери вече наближава десет, а военните действия не спират, което означава, че щетите ще бъдат в пъти по-големи от всичко виждано досега в затворени морски басейни.

Химическата война в небето: Токсичните облаци

Още по-опасно е това, което се случва в атмосферата. Изгарянето на суровия петрол води до сложна термична трансформация, при която се отделят изключително опасни токсини. На първо място са серните съединения. Серният диоксид, който се отделя при пожарите, е тежък газ, причиняващ тежки респираторни увреждания и белодробен оток. При контакт с атмосферната влага той се превръща в сярна киселина, която се изсипва под формата на киселинни дъждове върху земеделските земи.

Не по-малко опасни са азотните оксиди. Тези вещества от II клас на токсичност причиняват остър кислороден глад в тъканите чрез образуването на метхемоглобин. Най-застрашени са децата и възрастните хора, за които излагането на този химически смог може да бъде фатално без незабавно кръвопреливане. Както подчертава екипът на Поглед.инфо, тези екологични оръжия поразяват безразборно и цивилното население, и екосистемите.

Канцерогените и генетичната заплаха

Най-коварният аспект на горящия петрол са полицикличните ароматни въглеводороди (PAH), по-специално бензопиренът. Класифициран като вещество от I клас на опасност, той е изключително стабилен и се натрупва в почвата, откъдето попада в човешкия организъм чрез храната и водата. Освен прекия токсичен ефект, бензопиренът и неговите аналози (диоксини и фурани) са мощни канцерогени и мутагени. Те предизвикват принудителни промени в човешката ДНК, което означава, че днешната война ще се отрази на генетичното здраве на бъдещите поколения в Иран и съседните страни.

Призракът на „Пустинна буря“ и безкрайната война

Снимките от началото на 90-те години, показващи американски войници в Кувейт, покрити с черен петролен филм, днес се завръщат с нова сила. Тогава операцията продължи 41 дни и доведе до изчезването на 90% от ракообразните в района и 100 000 мъртви птици. Днес обаче ситуацията е различна. Конфликтът с Иран навлиза в третата си седмица, а Техеран не дава признаци за капитулация.

За разлика от бързата победа в Кувейт, настоящата война заплашва да се превърне в продължително изтощение. Колкото по-дълго горят рафинериите и потъват танкерите, толкова по-необратими стават екологичните промени. Близкият изток е изправен пред угрозата да се превърне в зона на екологично бедствие, където земята ще остане негодна за земеделие, а водата – отровна, дълго след като оръжията замлъкнат. В този контекст, мълчанието на международната общност е не просто съучастие, а престъпление срещу бъдещето на планетата.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.