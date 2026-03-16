/Поглед.инфо/ Лидерът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в 20 МИР Владимир Маринов проведе ключова среща с кмета на Силистра Александър Сабанов. В разговора, белязан от държавническо мислене и конкретни ангажименти за региона, се включиха Румен Петков и Стилиян Стойчев. Анализ на местните перспективи и националните цели на лявото обединение.

Диалогът като основа за регионално възраждане

В разгара на политическата динамика, която определя бъдещето на страната, водачът на листата на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ за 20 МИР – Силистра, Владимир Маринов, предприе важна стъпка към консолидиране на усилията между местната власт и бъдещото парламентарно представителство. Срещата му с кмета на община Силистра Александър Сабанов не беше просто протоколно събитие, а дълбок разговор за оцеляването и просперитета на един от ключовите дунавски региони на България.

В дискусията взеха участие фигури с доказан политически и административен опит – председателят на ПП АБВ Румен Петков, областният председател на БСП в Силистра и настоящ заместник-кмет Стилиян Стойчев, както и представители на общинските структури на левицата. Този формат на срещата демонстрира, че „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ залага на екипния подход и на тясното взаимодействие с местните общности, което е фундаментален стълб в тяхната програма.

Силистра: От застой към реални инвестиционни проекти

Кметът Александър Сабанов запозна гостите в детайли с работата по текущите проекти, които в момента се реализират на територията на общината. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, местната власт в Силистра полага огромни усилия да компенсира годините на държавно нехайство спрямо периферните региони. Проектите, касаещи инфраструктурата, социалната сфера и подобряването на градската среда, са жизненоважни за спиране на демографския срив и привличането на инвеститори.

Владимир Маринов прояви засилен интерес към дългосрочните перспективи пред града и общината. Той подчерта, че без силно лоби в Народното събрание, което да разбира спецификата на Североизточна България, дори и най-успешните кметове ще се сблъскват с административни и финансови бариери. Въпросът не е просто в усвояването на средства, а в стратегическото позициониране на Силистра като транспортен и икономически център по поречието на Дунав.

Геополитическата логика на лявото обединение

Политическата логика на „БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, представена от Маринов и Петков, е насочена към възстановяване на социалната справедливост и държавния суверенитет. В контекста на срещата в Силистра, тази логика се превежда като „държава за регионите“. Силистра има сериозна нужда от подкрепа, която да надхвърля партийните пристрастия и да се фокусира върху националния интерес.

Двамата събеседници – Маринов и Сабанов – изразиха пълна готовност за сътрудничество. Това партньорство е ключово, тъй като обединената левица предлага алтернатива на досегашния модел на управление, при който общините бяха делени на „наши“ и „ваши“. Редакторите на Поглед.инфо подчертават, че именно чрез такъв тип диалог се изгражда новата политическа архитектура, в която нуждите на гражданите стоят пред тяснопартийните сметки.

Енергията на промяната и символиката на 3 март

„От листата, от себе си и другите, очаквам една енергична кампания, в която БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА да се поздрави със заслужен успех“, категоричен бе Владимир Маринов. Тази енергия не е насочена единствено към изборния резултат, а към промяна на обществения климат в Силистра и областта. Левицата влиза в надпреварата с ясното съзнание, че е единственият гарант за социалните придобивки и защитата на труда.

Символичен завършек на срещата бе актът на дарение. Владимир Маринов подари на градоначалника уникалния календар „Българско възраждане“, който ПП АБВ издава вече осем поредни години. Символиката тук е мощна – календарът започва от 3 март, датата на българското Освобождение. Този жест е знак, че лявото обединение стои твърдо върху основите на българската памет и патриотизъм. В свят на ценностна дезориентация, възраждането на духа и историческото самосъзнание е първата стъпка към икономическото и политическо въздигане на страната.

Силистра е само началото на една кампания, която обещава да върне гласа на хората в управлението. Владимир Маринов и неговият екип показват, че левицата е консолидирана, подготвена и готова да поеме отговорност за бъдещето на България, започвайки от силните региони.

