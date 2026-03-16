/Поглед.инфо/ България влиза в поредните избори в момент на институционална криза, обществено разделение и глобална нестабилност. В студиото на „Конкретно“ Георги Стамболиев разговаря със Сергей Станишев за бъдещето на БСП, политическия проект около Румен Радев и опасността страната да остане без автентична лява политика. Разговорът преминава през ключови теми – честността на изборите, ролята на България в Европейския съюз, войната в Близкия изток и стратегическите решения за енергетиката. Според Станишев страната се нуждае от силна лява партия, която да възстанови баланса в политическата система и да върне нормалния политически диалог.

В разговора се обсъждат:

– бъдещето на БСП и промените след избора на Крум Зарков;

– очакванията около политическия проект на президента Румен Радев;

– честността на изборния процес и ролята на социологическите проучвания;

– външнополитическите позиции на България в условията на войната в Близкия изток;

– бъдещето на ядрената енергетика и стратегическите решения за българската енергийна система.

Станишев подчертава, че България има нужда от силна и модерна лява партия, която да защитава социалната политика, мира и международното право. Според него страната трябва да бъде активен участник в европейските процеси, вместо пасивен наблюдател.

Втора част утре вечер:...

