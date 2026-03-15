/Поглед.инфо/ Анкетно проучване сред 12 302 респонденти от 41 държави по света, публикувано от CGTN и Китайския народен университет („Жънмин“), показва, че участниците дават положителна оценка на предложената от Китай Инициативата за глобална цивилизация. Повечето от тях смятат, че основните принципи на инициативата – уважение към разнообразието на цивилизациите и насърчаване на общите ценности на човечеството – имат още по-голямо практическо значение в настоящата международна ситуация.

Китайската страна последователно се придържа към идеята обменът между цивилизациите да стои над разделенията, взаимното учене между цивилизациите да надхвърля конфликтите, а цивилизационната толерантност да превъзхожда усещането за превъзходство.

В проучването 90,8% от респондентите смятат, че уважението към разнообразието на цивилизациите е основен принцип, който международната общност трябва да следва; 77,2% считат, че между цивилизациите няма по-висши и по-нисши; 87,7% са на мнение, че всички цивилизации трябва да бъдат третирани равнопоставено. Особено висока подкрепа за равенството между цивилизациите изразяват респондентите от Африка и Южна Америка – съответно 93,1% и 90,3%.

Китайската страна винаги е подчертавала, че мирът, развитието, справедливостта, върховенството на закона, демокрацията и свободата са общи стремежи на народите по света. Различните цивилизации трябва да бъдат уважавани и разбирани в техните възприятия за тези ценности. В проучването 91,8% от участниците силно подкрепят тази идея и смятат, че отношенията между различните цивилизации трябва да се основават на взаимноизгодно сътрудничество, а не на конфронтация.

В епохата на икономическата глобализация светът се нуждае не от пропасти, които създават разделение, а от мостове за комуникация; не от „железни завеси“ на противопоставяне, а от широки пътища за сътрудничество. Според проучването 87,4% от респондентите смятат, че диалогът между цивилизациите може ефективно да намали международните конфликти и да насърчи световния мир. Подкрепата сред респондентите от Африка и Южна Америка е особено висока – съответно 93,5% и 91,6%.