/Поглед.инфо/ В шестия брой на списание „Циушъ“, който ще излезе на 16 март, ще бъде публикувана статията на Си Дзинпин, озаглавена „Насърчаване на висококачественото развитие на морската икономика“.

В нея се подчертава, че Китай има дълга история в управлението на моретата. След създаването на Китайската народна република страната започва организирано да развива и използва морските ресурси. След началото на политиката на реформи и отваряне към света морската икономика на Китай навлиза в период на ускорено развитие. За да се насърчи китайската модернизация, е необходимо ефективно развитие и използване на морските ресурси, както и ускоряване на висококачественото развитие на морската икономика. Това предполага път на укрепване на сектора според китайските характеристики за развитие.

В статията се посочва още, че в стратегически план трябва да се постави по-голям акцент върху няколко ключови направления. На първо място е засилването на ролята на иновациите и възможно най-бързото постигане на пробиви в основни и ключови технологии. Целта е да се достигне високо равнище на самостоятелност и самодостатъчност в морската наука и технологии. Подчертава се и необходимостта от по-добра координация и ефективно взаимодействие чрез интегрирано развитие на сушата и морето, както и по-тясна връзка между планинските и крайбрежните райони. Друг приоритет е ускоряването на индустриалното обновяване. Това включва модернизиране на традиционните морски отрасли, активно развитие на нововъзникващи морски индустрии и насърчаване на бъдещи морски индустрии, с цел изграждане на модерна система на морската индустрия. Поставя се акцент и върху по-добрата хармония между човека и морето. Това предполага координиране на разработването и опазването на морските ресурси и изграждане на устойчива морска екологична среда. Накрая се откроява и значението на насърчаването на взаимноизгодното сътрудничество. То включва активно участие в глобалното управление на океаните, съвместно мирно използване на морските енергийни и ресурсни богатства, както и твърда защита на териториалния суверенитет и морските права и интереси на Китай.