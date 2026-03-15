/Поглед.инфо/ Централните власти на Китай публикуваха нови насоки за укрепване на професионалната социална работа като част от усилията за подобряване на обществените услуги и социалното управление.

Документът предвижда в рамките на около пет години да се постигне по-балансирано разпределение на специалистите в тази област, както и значително повишаване на тяхната професионална квалификация и компетентности. Планира се също разширяване на броя на висококвалифицираните кадри и постепенно увеличаване на позициите за социални работници.

Насоките уточняват задачите и стандартите за социалната работа в редица области, включително управление на общности и селски райони, младежки дейности, социална помощ, грижи за възрастни хора и защита на децата. Предвижда се също усъвършенстване на професионалната класификация и развитие на университетски програми за подготовка на специалисти в тази сфера.