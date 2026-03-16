/Поглед.инфо/ В София се проведе задълбочена интелектуална дискусия на тема „Китайската модернизация съдейства за мира и развитието на света“, организирана съвместно от Китайската медийна група и Поглед.инфо. Събитието събра водещи български икономисти, анализатори и изследователи, които анализираха китайския модел на развитие не просто като национален проект, а като мащабен фактор, който трансформира глобалната икономика, технологичната сфера и международните отношения в XXI век.

1/ Икономическият възход и новата архитектура на световния баланс

Проф. Боян Дуранкев, един от най-авторитетните български икономисти, постави началото на дискусията с анализ на темата „Китайската модернизация и новият глобален икономически баланс“. Според него икономическият възход на Пекин не е изолирано явление, а процес, който фундаментално променя архитектурата на световната икономика. Китай вече не е само „фабриката на света“, а водещ инвеститор и икономически стабилизатор, чийто модел предлага алтернатива на досегашните неолиберални рамки. Проф. Дуранкев подчерта, че този нов баланс на силите изисква различно разбиране за модернизацията – такова, което залага на устойчивостта и споделеното благоденствие, вместо на едностранното доминиране.

2/ Технологичната модернизация на Китай – изкуствен интелект, дигитална икономика и индустрия 4.0

Следващият важен акцент бе поставен от проф. Нако Стефанов, който разгледа технологичните измерения на китайския модел. В доклада си той се спря на ролята на изкуствения интелект, дигиталната икономика и внедряването на принципите на Индустрия 4.0. Китайската модернизация се характеризира с изключителна скорост на иновациите, като страната се превръща в лидер в области, които доскоро бяха запазени за Запада. Проф. Стефанов изтъкна, че тези технологични постижения не са самоцелни, а служат за вътрешно социално развитие и едновременно с това създават нови стандарти в глобален мащаб, оказвайки влияние върху начина, по който останалите държави възприемат дигиталния преход.

3/ Инициативата „Един пояс, един път“ – инфраструктурата на новата глобализация

Проф. Георги Чанков насочи вниманието към физическото измерение на глобалните промени – Инициативата „Един пояс, един път“. Той определи проекта като „инфраструктурата на новата глобализация“. Чрез мащабни инвестиции в транспортни коридори, енергетика и логистика, Китай преначертава геоикономическата карта на света. Според проф. Чанков тези връзки не са просто търговски пътища, а нов тип международна свързаност, която насърчава регионалното развитие и намалява неравенствата между глобалния Север и глобалния Юг.

4/ Китайската модернизация и новият мултиполярен световен ред

Журналистът и анализатор д-р Владимир Трифонов разгледа въпроса за политическата тежест на Китай в съвременната епоха. В своя доклад той анализира как китайската модернизация пряко влияе върху формирането на новия мултиполярен световен ред. Възходът на Пекин създава условия за по-балансирано разпределение на силите и предлага модел на международни отношения, базиран на взаимно зачитане на суверенитета и ненамеса във вътрешните работи. Това е пряка трансформация на международната система, която досега функционираше в условията на еднополярен модел.

5/ Китайската модернизация и реформата на международната система

Зорница Илиева допълни геополитическата картина, като се спря на ролята на новите международни структури. Тя подчерта значението на организации като БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС) в контекста на реформата на глобалното управление. Новите финансови институции, създадени с участието на Китай, предлагат по-справедлив достъп до ресурси за развиващите се страни и подкопават досегашните монополи. Китайската модернизация тук действа като катализатор за институционални промени, които отразяват реалните интереси на мнозинството от държавите по света.

6/ България и Китай – възможности за партньорство в епохата на китайската модернизация

Дискусията завърши с анализ на д-р Румен Петков за перспективите, които съществуват за нашата страна. Бе очертана необходимостта България активно да следи тези глобални процеси и да търси прагматични възможности за партньорство в икономическата, научната и културната сфера. Китайската модернизация предлага огромен пазар и потенциал за технологичен трансфер, от които българската икономика би могла да се възползва при наличието на ясна стратегия за двустранно сътрудничество.

Заключение

Събитието на Китайската медийна група и Поглед.инфо потвърди, че темата за Китай е ключова за разбирането на бъдещето. Китайският модел на модернизация не е само национално постижение, а цялостна визия за света, която залага на мира, развитието и споделената отговорност. За държави като България е от критично значение да участват в подобни интелектуални разговори, за да могат правилно да позиционират своите интереси в един бързо променящ се свят.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.