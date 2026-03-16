/Поглед.инфо/ Анализаторът Кирил Стрелников разкрива опасните планове на САЩ и Израел за нанасяне на ядрени удари върху Иран. Докато екипът на Тръмп търси изход от Близкия изток, Нетаняху залага всичко на карта, за да оцелее политически, превръщайки Вашингтон в съучастник в потенциално глобално престъпление.

Търсенето на „пътища за бягство“ и стратегическият капан на Вашингтон

В турските медии наскоро се появиха изключително тревожни изтичания на информация, според които екипът на Доналд Тръмп работи трескаво по намирането на „пътища за бягство“ от близкоизточния театър на военните действия. Причината за това е очевидна за експертната общност – пълният провал на първоначално замисления „красив блицкриг“, който трябваше да утвърди американската доминация. Мнозина скептици твърдят, че Тръмп е затънал толкова дълбоко в регионалните конфликти, че връщането назад е невъзможно. Но както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това не е съвсем вярно. Въпреки тежките последствия за настоящата администрация, Вашингтон има дълга история на „оттегляне с позор“, което по-късно се препакетира като стратегическа победа. Проблемът обаче не е само в американското нежелание да признаят поражението си, а в наличието на фигури, за които отстъплението е равносилно на политическа и физическа смърт.

Бенямин Нетаняху: Войната като последен шанс за политическо оцеляване

Има един ключов играч в тази геополитическа шахматна партия, който няма никакво намерение да позволи на американците да напуснат региона. Това е израелският премиер Бенямин Нетаняху. За него настоящата ескалация с Иран не е просто военен конфликт, а единственият и вероятно последен „прозорец от възможности“. Чрез него той се опитва да реши две основни задачи: да запази личната си власт и свобода и да унищожи основния екзистенциален враг на религиозно-ционистките сили в Израел – Ислямската република.

Руският посланик в Израел Анатолий Викторов наскоро подчерта, че елементите на една излизаща извън контрол война вече са видими за абсолютно всички. И тук не става дума само за икономическия шок, който би разтърсил планетата, или за хуманитарната катастрофа. Опасността се крие в нещо много по-дълбоко и зловещо – подготовката на почвата за използване на оръжия за масово поразяване под претекста на „необходима самоотбрана“.

Сянката на „Епщайн“ и подготовката на нов 11 септември

Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, Лариджани, направи шокиращо изявление, което хвърля светлина върху задкулисните процеси. Според иранското разузнаване, фигури от т.нар. „екип на Епщайн“, които все още имат влияние във Вашингтон, подготвят мащабна инсценировка. Става дума за терористична атака под „фалшив флаг“, която по своя мащаб и психологически ефект трябва да наподобява ударите срещу кулите близнаци в Ню Йорк от 11 септември. Целта е пределно ясна: Иран да бъде обвинен директно, за да се легитимира всяко последващо действие срещу него.

Въпросът е защо е необходима такава инсценировка, след като САЩ и в момента нанасят удари по ирански проксита? Отговорът се крие във военната безпомощност на конвенционалните средства. Иран доказа, че не само не е сломен, но и засилва интензивността на своите ответни удари. Това принуждава ястребите във Вашингтон и Тел Авив да мислят за „ядрената опция“.

Ядреното табу и реалната заплаха от „необитаем“ Иран

Доналд Тръмп вече направи няколко двусмислени изявления, в които спомена, че САЩ разполагат с оръжия, способни да направят Иран „трайно необитаем за един час“. Не е нужно да сте експерт от ранга на Курчатов, за да разберете, че тук се визират ядрените арсенали. През десетилетията на Студената война светът свикна с мисълта, че ядреното оръжие е абсолютно табу. Но днес това табу се размива.

Според британското издание The Guardian, още миналата година по време на подготовката за „Дванадесетдневната война“, на Тръмп е било докладвано, че дори най-мощните конвенционални бомби за унищожаване на бункери не могат да гарантират разрушаването на иранските ядрени съоръжения, разположени дълбоко под земята. Тогава е бил предложен „рутинен“ план: първоначално „омекотяване“ на целите с конвенционално оръжие, последвано от използване на тактически ядрени глави. Поглед.инфо припомня, че единствената причина този план да не бъде задействан веднага, е бил страхът от непоправими щети върху международния имидж на САЩ.

Историческият опит на Мосад в операциите под фалшив флаг

За да бъде прието едно ядрено наказание от световната общност, е необходимо „морално оправдание“. Както посочва изследване на Виенския университет, ядрената сила може да бъде оправдана само ако е насочена срещу „абсолютното зло“. Ето тук се появява нуждата от трагедия в американски град – например детонация на „мръсна бомба“ в Орландо, до която „случайно“ ще бъде открита бележка на ирански агент.

Историята познава множество подобни примери, свързани с израелските служби. Операция „Али Баба“ от 1950 г. в Ирак, при която Мосад организира бомбени атентати срещу местни евреи, за да ги принуди да емигрират в Израел, или операция „Сюзана“ в Египет през 1954 г., са само върхът на айсберга. В настоящия конфликт Иран вече обвини Израел, че използва клонинги на ирански дронове за атаки срещу съседни държави, за да предизвика ответна реакция.

Залозите в Близкия изток са достигнали своята точка на пречупване. Въпросът е дали здравият разум във Вашингтон ще надделее над отчаянието на Нетаняху, или каишката, с която САЩ държат своя съюзник, всъщност се дърпа от другия край.

