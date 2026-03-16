/Поглед.инфо/ Първото мащабно находище на метан от въглищни пластове в Китай – блокът „Данин-Дзисян“ в провинция Шанси, е достигнало рекорден дневен производствен капацитет от 11 милиона кубически метра, съобщи в неделя PetroChina Coalbed Methane.

Разположено на източния край на басейна Ордос, находището е национален демонстрационен проект за дълбока експлоатация на метан от въглищни пластове. Разработването на находището, което има доказани запаси от 400 милиарда кубически метра, започна през 2019 г.

През 2025 г. находището е произвело общо 3,05 милиарда кубически метра метан от въглищни пластове, което го прави най-голямото от този вид в страната към днешна дата.

В момента тече втората фаза на разширяване на капацитета на блока, като се очаква тя да добави 1,5 милиарда кубически метра годишен производствен капацитет.

Като неконвенционален природен газ, метанът от въглищни пластове се счита за чист и стратегически енергиен ресурс. Използването му може да спомогне за намаляване на рисковете при добив, за съкращаване на емисиите на парникови газове и за облекчаване на недостига на газ. Той е широко разпространен в основните въглищни басейни на Китай, включително басейна Ордос, басейна Съчуан и басейна Дзюнгар. Прогнозните запаси на тези находища надхвърлят 40 трилиона кубически метра.