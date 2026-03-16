/Поглед.инфо/ Министерството на търговията на Китай съобщи, че от началото на годината политиката за замяна на стари потребителски стоки с нови се прилага стабилно и организирано, като са стимулирани продажби за над 300 милиарда юана.

Данни на Министерството на търговията показват, че към настоящия момент в рамките на програмата са реализирани общо 47,623 милиона продажби на съответни стоки, което представлява ръст от 15,3% в сравнение със същия период на миналата година, като това е довело до продажби на стойност 323,26 милиарда юана, което е ръст от 3,2% в сравнение със същия период на миналата година. Само при автомобилите по програмата са подадени 1,008 милиона заявления за субсидии, което е довело до продажби на нови автомобили за 164,43 милиарда юана. При електроуредите за бита са продадени 17,13 милиона броя, стимулирайки продажби за 69,44 милиарда юана.