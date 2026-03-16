/Поглед.инфо/ Войната около Иран се превръща в едно от най-опасните геополитически събития на XXI век. В студиото на Поглед.инфо с водещ Зорница Илиева проф. Валерий Тодоров прави силен анализ на конфликта и предупреждава, че Съединените щати може би са допуснали огромна стратегическа грешка, която ще промени баланса на силите в целия свят. Според него конфликтът в Близкия изток вече не е локална война, а част от по-голям процес – разпадането на стария международен ред и появата на нови глобални полюси.
Проф. Тодоров разглежда драматичните последствия от войната – ръстът на цените на енергията, опасността от религиозна мобилизация в ислямския свят, ролята на Русия и Китай и все по-слабата позиция на Европа в глобалната политика. В разговора се поставя и тревожният въпрос: дали Западът е загубил моралната си ориентация и дали светът не навлиза в епоха, в която силата отново заменя правилата на международното право.
В разговора със Зорница Илиева се разглеждат ключови въпроси:
– Какви изводи могат да се направят от войната около Иран
– Дали САЩ са допуснали стратегическа грешка
– Как войната влияе върху цените на петрола и световната икономика
– Възможна ли е религиозна мобилизация в ислямския свят
– Каква е ролята на Русия, Китай и Европа в новия геополитически баланс
Според проф. Тодоров светът навлиза в нова епоха, в която старият международен ред се разпада, а новите центрове на сила тепърва ще се оформят.
Втора част утре вечер:
#Иран #Геополитика #БлизъкИзток #САЩ #Русия #Китай #Европа #ПогледИнфо
Среща на живо с проф. Николай Витанов
Информационен бюлетин
18 март (сряда)
19:00 ч.
Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А
Какво наистина се случва със света около нас?
Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.
- Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?
- Възможна ли е нова голяма ескалация?
- Какви са реалните рискове за България?
- Къде се намираме в глобалната турбулентност?
Без монтаж.
Без предварително подготвени отговори.
Разговор лице в лице.
Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.
Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201
Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.