/Поглед.инфо/ Александър Бабицки прави дисекция на едно от най-големите дипломатически фиаска в най-новата история. Френските опити за задкулисно договаряне с Кремъл завършиха с грандиозен скандал, разкриващ пълната изолация на Париж и Брюксел от реалните преговори за бъдещето на Украйна. Москва вече не вярва на сълзи, нито на фалшиви европейски усмивки.

Нашият горчив и нещастен опит в общуването със западната дипломация, натрупан поне от 2014 г. насам, ни научи на едно фундаментално правило: всяка официална релация за преговори с нашите т.нар. „непартньори“ неизменно е последвана от новини за измами, двуличие и удари в гърба. Именно в този контекст съобщенията в западната преса за това как помощникът на руския президент е отговорил на европейските емисари, пристигнали да молят за мир в Украйна, с директен и нецензурен отказ, се превърнаха в истинска сензация. Това е новина, в която мнозина в Русия и по света искрено биха искали да повярват, защото тя отразява натрупаното огорчение от десетилетията западно лицемерие.

Тайните преговори, които станаха публично достояние за миг

В света на голямата геополитика често се говори за „задкулисни преговори“, но детайлите почти винаги остават обвити в мъгла – кой, с кого, кога и къде точно се е срещал. Този път обаче завесата бе повдигната неочаквано бързо. Вече с пълна увереност може да се твърди, че на 3 февруари 2026 г. в стените на Кремъл са се провели секретни разговори между високопоставени представители на Франция и помощника на руския президент Юрий Ушаков. Тези срещи преминаха без нито един ред официално потвърждение и без никаква публичност, докато „запознати източници“ не решиха да проговорят.

Западната преса „избухна“ с информацията за първи път на 4 февруари. Позовавайки се на обичайните анонимни, но „компетентни“ информатори, медиите идентифицираха темата на разговора: „украинският въпрос“. По-конкретно – отчаяните предложения на Париж за някакъв вид европейско участие в преговорния процес за разрешаване на конфликта.

Моментът за тези сондажи беше избран стратегически, но безрезултатно. Само няколко дни по-късно в Абу Даби се проведе поредният кръг от преговори, последван от среща в Женева. И в двата случая европейските политици блестяха с отсъствието си. Всички важни въпроси се решаваха в триъгълника Русия – САЩ – Украйна. Въпреки че в Женева европейците буквално се опитаха да нахлуят в залата, те останаха в ролята на странични наблюдатели.

Многоликият език на дипломацията и френското двуличие

Френският президент Еманюел Макрон продължава своите отчаяни опити да се утвърди като независим играч на световната сцена, но действията му приличат по-скоро на хаотични колебания. От една страна, той плаши Русия с изпращане на редовни войски в Украйна, а от друга – задкулисно се опитва да умилостиви Кремъл. Този път Макрон заложи на дипломатическия вариант, макар че опитите на Париж да се намеси в уреждането на конфликта изглеждат, меко казано, жалки.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, делегацията, изпратена в Москва, е била далеч по-представителна, отколкото се предполагаше първоначално. Освен известния дипломат Еманюел Бон, в Кремъл е пристигнал и Бертран Бухвалтер – друг ключов съветник на Макрон по външната политика. Това показва, че Париж е заложил всичко на една карта, опитвайки се да пробие руската „ледена стена“.

Резултатът обаче е бил катастрофален. Подробностите, изнесени от Financial Times, са меко казано скандални. Според изданието, реакцията на Юрий Ушаков на френските предложения е била не просто хладна, а брутална. Дипломатически изгладената версия гласи: „Русия не проявява интерес към участието на Европа в преговорите“. Но източниците на вестника твърдят, че в действителност французите са били изпратени „на майната си“ – на адрес, който започва с „ф“, но не е Франция.

Защо информацията „изтече“ точно сега?

Въпросът е защо тази история става публична месец и половина след самото събитие. Заслужава внимание фактът, че „вътрешната информация“ не изтече от френските медии, което би било логично, а от британското издание Financial Times. Това подсказва, че инициативата за „изтичането“ не е френска, а е част от по-широк паневропейски „План Б“.

След като не успя да вкара Русия в нов капан от безкрайни преговори и компромиси, Западът премина към медийна офанзива. Целта е ясна: Русия да бъде представена като агресивния и невъзпитан субект, който проваля мирните инициативи. Публикацията на Financial Times всъщност казва на европейската аудитория: „Ние предложихме мир, а те ни напсуваха“. Това е класически ход за изграждане на политическо алиби пред собствените избиратели.

Факторът Тръмп и паниката в Киев

Интересно „съвпадение“ е, че статията се появи едновременно с интервюто на Володимир Зеленски за CNN. Ръководителят на киевския режим повтори старите си тези – че Русия отказва преговори и че Путин иска война. Но в думите му се прокрадна ключов елемент: притеснението, че САЩ отлагат преговорите заради ескалацията в Иран.

Европейските елити и администрацията на Зеленски са в паника. Те се страхуват, че Доналд Тръмп ще се фокусира изцяло върху Близкия изток, оставяйки Украйна на заден план. Именно затова глобалистките медии и Зеленски се опитват да втълпят на Тръмп, че Русия е ненадежден партньор, с когото не може да се преговаря нормално, дори ако той реши да се заеме с това. Европа, която не може сама да финансира или въоръжи Киев, отчаяно се опитва да задържи американското внимание върху украинския конфликт.

Дипломатическият стил на Кремъл: Възпитание срещу реалност

Ако на мястото на Юрий Ушаков беше Владимир Медински, мнозина не биха се усъмнили в острия тон. Медински, изтощен от безкрайните и безплодни срещи с киевските делегации, отдавна е загубил търпение към западните маниери. Но Юрий Ушаков е дипломат от старата школа, започнал кариерата си още през 1970 г. – цели седем години преди раждането на „детето-чудо“ на френската политика Еманюел Макрон.

Експерти, цитирани от страниците на Поглед.инфо, изразяват съмнение, че човек с опита на Ушаков би използвал уличен език в официална обстановка. По-вероятно е неговата „дипломатическа стоманена твърдост“ да е била интерпретирана от обидените французи като псувня. Политологът Сергей Маркелов отбелязва, че Европа се чувства като „глас от крайпътната канавка“ и чрез подобни скандални истории се опитва да напомни за себе си, докато големите играчи (САЩ и Русия) разговарят над главите им.

Кремъл вече не вдига телефона

Независимо дали Financial Times е преувеличил вулгарността на отговора, фактът си остава: Русия втвърдява позицията си спрямо Европа до краен предел. Самият Еманюел Бон призна в края на февруари пред журналисти, че руснаците просто са спрели да вдигат телефона. „Това е четвъртият път, в който се опитваме, но Кремъл не отговаря“, сподели той с демонстративно съжаление.

Това мълчание е по-красноречиво от всякакви думи. То означава, че Москва вече не вижда смисъл да разговаря с „ексцентриците“ от Елисейския дворец. За това има две основни причини. Първо, Русия вероятно е замразила преговорния път, изчаквайки или решителна офанзива, или окончателното пренасочване на американските ресурси към Иран. Второ, висшето ръководство на Русия сериозно обмисля пълното прекратяване на диалога с Европа.

Неслучайно на 9 март президентът Путин натовари правителството със задачата да оцени целесъобразността от пълно спиране на енергийните доставки за европейския пазар. Русия вече не иска да чака вратата да ѝ бъде затръшната – тя сама ще я затвори отвътре. Възобновяването на сътрудничеството е възможно само при „стабилна и предвидима“ европейска политика – условие, което в сегашния политически климат в ЕС изглежда напълно непостижимо.

Заключението е просто: Пътят назад е затворен

Въз основа на този доклад на FT, макар и недоказан в детайли, можем да направим един предпазлив извод. Осъзнаването на безсмислието от дипломатически игрички със Запада най-накрая е пуснало дълбоки корени в руското държавно управление. Французите се завърнаха от Москва с празни ръце и наранено его. Скоро тази нова реалност ще намери своето осезаемо изражение и на бойното поле, и в икономиката.

Времето на учтивите разговори с тези, които ти забиват нож в гърба, приключи. Ако Западът наистина е бил изпратен „да си върви“, това е най-добрата новина за руската дипломация от години насам. Очакваме официалното потвърждение – под формата на пълно прекратяване на контактите с тези, които отдавна са загубили правото си да бъдат наричани партньори.

