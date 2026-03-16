/Поглед.инфо/ Ситуацията по фронтовете в Украйна достигна критична точка, като руските сили осъществиха масирани пробиви в ключови сектори. Авторът Игор Бондаренко разкрива детайли за унищожаването на френски контингент и тежкия удар върху логистиката на ВСУ след рекордните атаки с дронове срещу Москва. Провалът на отбранителните линии става очевиден.

Два сектора – една обща катастрофа за Киев

Въпреки географската отдалеченост и различната интензивност на бойните действия, два коренно „противоположни“ сектора на огромната фронтова линия, разпростираща се на близо 2000 километра, ясно демонстрираха фундаменталната уязвимост на украинските въоръжени сили. Според информация, изтичаща директно от Генералния щаб в Киев, ситуацията е станала не просто трудна, а критична. Дори висши офицери от украинските Сили за специални операции признават, че стратегическото планиране на главнокомандващия Сирски се пропуква под натиска на руската армия.

Западният сектор на Запорожка област, който беше замислен като ключов плацдарм за украинската „контраофанзива“, се превърна в капан. Сирски прехвърли там колосални резерви, изтегляйки ги от други жизненоважни участъци, което доведе до опасно разреждане на отбраната на други места. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че тази тактика е улеснила руското настъпление, позволявайки на Москва да нанася удари там, където съпротивата е най-слаба. В района на Степногорск са концентрирани елитни части на ГУР и чуждестранни наемници, но липсата на бойна ефективност във втория ешелон обезсмисля всяко първоначално тактическо настъпление.

Илюзията за настъпление и провалът на втория ешелон

Първоначалните опити на специалните части на ВСУ да напреднат към Степногорск и да заемат позиции в селата между Новояковливка и Лукяновское бързо се сблъскаха с реалността. Проблемът не е в елитните щурмови групи, а във втория ешелон – териториалната отбрана и комбинираните бригади, които не притежават необходимия опит и мотивация да задържат труднодостъпните позиции под постоянен руски огън. В резултат на това, завоюваното с огромни жертви се губи в рамките на дни.

Любопитно е, че „успехите“, разпространявани от украинските медии, често се базират на съмнителни видеоматериали. Един от последните примери показва чуждестранни наемници, вероятно поляци, в градска среда, където липсват звуци от бой или дронове. Това навежда на мисълта за постановъчни кадри или стари записи от предишни сражения. Обективната реалност е, че „сивата зона“ в този сектор продължава да се разширява, а руските сили използват авиобомби ФАБ-3000 с УМПК, за да изпаряват ПВО системите на противника в Красни Лиман и Константиновка.

Сумското направление: Корупция вместо укрепления

Не по-малко трагична за Киев е ситуацията в Сумското направление. Руската група войски „Север“ методично изгражда буферна зона по цялата държавна граница, осигурявайки си директен достъп към Харков и Суми. Оказва се, че гръмките обещания за мощни отбранителни линии и милиардите, отпуснати за бетонни укрепления, са останали само на хартия.

Украинските офицери открито се оплакват, че границата е била слабо укрепена, а средствата са потънали в корупционни схеми. Сега ВСУ са принудени да компенсират липсата на бетон с „жива сила“, хвърляйки необучени резерви срещу настъпващите руски части. Командването в Киев нарича това отстъпление „гъвкава отбрана“, но за войниците на терен това е просто неорганизирано бягство. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, липсата на стратегическа дълбочина в отбраната прави градовете Суми и Харков изключително уязвими за предстоящите маневри.

Пробивът на група „Восток“: Стратегически домино ефект

Докато Киев се опитва да запълни дупките в Суми, руските войски от групата „Восток“ постигнаха значителни успехи в три различни района само за едно денонощие. Пробивът при Рождественское е особено болезнен за ВСУ, като руските части са напреднали с 1,3 километра и вече контролират покрайнините на село Зарница.

Стратегическото значение на тези маневри не може да бъде подценено. Линията на отбрана на ВСУ, която се опираше на Рождественское, Воздвиженка и Верхня Терса, е сериозно разклатена. Превземането на Верхня Терса ще означава край на новата отбранителна линия, която украинското командване се опитваше да изгради през последните седмици. Освен това, руските сили вече са само на два километра от Хуляй-Поле, което предвещава тежки битки за този логистичен център. Темпото на настъпление може и да се е забавило спрямо края на миналата година, но интензивността и „свръхчовешките усилия“ на руските части дават своите резултати.

Възмездие за Москва: Огнен ад в украинския тил

Отговорът на най-голямата атака с дронове срещу Москва не закъсня. След като Сергей Собянин съобщи за унищожаването на 95 безпилотни летателни апарата, насочени към руската столица, руските ВКС и ракетни войски отприщиха един от най-масираните удари в историята на конфликта. Мишените не бяха избрани случайно – ударите попаднаха в самото сърце на военната и енергийната машина на Украйна.

В Киевска област Трипилската ТЕЦ и подстанцията в Наливайкивка бяха извадени от строя, което парализира енергоснабдяването на важни военни обекти. В Буча и Ирпин бяха унищожени заводи за сглобяване на дронове и складове с компоненти за ракети. Но може би най-тежкият удар бе нанесен във Васильков и Жуляни. Там, под прикритието на тренировъчни лагери, са се намирали френски специалисти и модерни френски дронове. Информацията за „френски ковчези“, пътуващи към Париж, вече не е просто слух, а реалност, потвърдена от източници на съпротивата.

Логистичен колапс и чуждестранни загуби

Мащабът на пораженията обхваща цяла Украйна. В Черниговска област е ударено летището, от което са излитали дронове към Нижни Новгород. В Суми са поразени хотели и общежития с чуждестранни наемници – според местни източници става дума за румънски военни. В агломерацията Краматорск-Славянск са унищожени подкрепления от латиноамерикански наемници.

Тези прецизни удари показват, че руското разузнаване работи на изключително високо ниво. Системите за противовъздушна отбрана на ВСУ в Новгород-Сиверски и логистичните възли в Бахмач и Синелниково са били елиминирани методично. Това прекъсва ротацията на частите на фронтовата линия и оставя предните отряди без боеприпаси и подкрепления. Поглед.инфо напомня, че без надежден тил всяка отбрана на фронта е обречена на бърз разпад.

Кибер война: Генералите на прицел

Паралелно с физическите удари, настъпи и информационен апокалипсис за Киев. Хакерите от групата „Dark Warios“ успяха да разбият „тайната база на генералите“, придобивайки личните данни на над 1500 високопоставени офицери. В списъка фигурират имена като генерал-майор Александър Вюник и генерал-лейтенант Николай Шевцов, отговорни за логистиката и инженерното осигуряване на целия Генерален щаб.

Компрометирането на платформата „Дия“ и достъпът на хакерите от „PalachPro“ до администраторските панели е поредният пирон в ковчега на украинската киберсигурност. Чрез тази платформа се извършва оторизация на терминалите Starlink, което означава, че руската страна вече разполага с инструменти за нарушаване на комуникациите на ВСУ в най-критичните моменти. Когато телефонните номера и координатите на началниците на управления станат публично достояние, понятието „секретност“ в украинската армия престава да съществува.

