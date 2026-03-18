/Поглед.инфо/ Анализът на Игор Бондаренко разкрива критична повратна точка на фронта, където руските сили затягат обръча около Суми и Чернигов, докато на Южния фронт се разиграва истинска трагедия за украинската армия. Лавров категорично обяви край на дипломатическите илюзии, поставяйки началото на нова, безпощадна фаза на военните действия.

Фронтът в движение: Разчупване на „полумъртвата“ позиционна война

Ситуацията на бойното поле претърпява рязка ескалация, като динамиката на настъплението се засилва дори в участъци, които доскоро бяха определяни като „полумъртви“. Това определение се наложи заради продължителната окопна война и обективната трудност за форсиране на река Днепър. Въпреки това, на Южния фронт в момента се разиграва истинска касапница. Кадрите, разпространявани от военните канали, са потресаващи: всяка горска ивица и лесопосадка е осеяна с тела на загинали войници от ВСУ. Интензивността на загубите е толкова висока, че телата се извозват спешно с камиони КамАЗ, а доброволци са принудени да събират средства за хладилни камиони, тъй като логистиката на украинската армия не смогва да се справи с мащаба на поражението.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, едновременно с тези събития руските служби и ъндърграундът съобщават за успешно осуетен опит за нахлуване в Брянска област. На този драматичен военен фон руският външен министър Сергей Лавров направи изключително остро изявление, обобщавайки провалените преговори: „Анкъридж се отказа от духа. Война“. Това е ясен сигнал, че ерата на дипломатическото шикалкавене е приключила и Москва преминава към окончателно решаване на задачите на терен.

Офанзивата на Севера: Сумска и Харковска област под руски контрол

През изминалото денонощие Северната група войски на Руската федерация регистрира едно от най-мощните си настъпления. В района на Комаровския плацдарм в Сумска област руските части успяха да затвърдят позициите си в стратегическото село Сопич. Напредъкът там е значителен – 4 километра на север от Бобиливка и 2,5 километра на юг, обхващайки територия от над 6 квадратни километра. Военният наблюдател Михаил Дегтярев потвърди, че Сопич е напълно прочистен и се намира под пълен руски контрол.

В същия сектор бе унищожено подразделение на териториалната отбрана на Украйна, което се е опитвало да контраатакува. Благодарение на постоянното наблюдение с дронове, руските сили са проследили движението на окупаторите и са ги елиминирали с прецизни удари. В източната част на Мирополие руските „северняци“ също напреднаха с 1,8 километра, а на Грабивското предмостие зоната на контрол се разшири с още 2,1 квадратни километра. Общата площ на руското настъпление само за 24 часа в северния сектор възлиза на впечатляващите 13,2 квадратни километра.

Превантивни удари и разгром на резервите в Чернигов и Курск

Руските войски продължават систематично да изтласкват противника от Курска област и да настъпват към Корчаковка. В Ямное са идентифицирани и ликвидирани части от 50-та артилерийска бригада на ВСУ, които са били прехвърлени като резерв. Координаторът на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев съобщава за масирани удари в Черниговска област, насочени към летището в Городня, откъдето се изстрелват дронове към руска територия.

Според данни на Поглед.инфо, тези превантивни удари са насочени към разбиване на контингента, подготвящ нов пробив към Брянска област. В Бахмач е ударен ключов железопътен възел, което парализира снабдяването на украинските части в северния сектор. Дори вражески ресурси като „Дълбока държава“ признават, макар и неохотно, че Русия методично изгражда „буферна зона“ – 20-километрова ивица на сигурност по протежение на целия регион Слобожанщина, което поставя Харков и Суми под постоянен и неумолим натиск.

Стратегията на „месните атаки“ и моралният колапс на ВСУ

Украинските медийни ресурси започват открито да обвиняват главнокомандващия Сирски за катастрофалната ситуация. Повечето боеспособни части, които трябваше да държат границата, са били изпратени от него като „месни роти“ в безплодното „контранастъпление“ на границата между Днепропетровска и Запорожка област. Резултатът е ужасяващ – около 20 000 убити бойци само за първите три седмици, без никакъв стратегически успех.

Вътрешни канали, близки до президентската администрация на Банкова, разкриват, че моралът на украинския войник е на санитарния минимум. Корупцията в отбранителната индустрия и усещането, че войната се води единствено за обогатяване на командирите и политическата върхушка, разяждат армията отвътре. Войниците се оплакват от липса на ротация и постоянно изнудване от страна на офицерите. Официалните данни за дезертьори достигат 700 000 души, докато неофициалните източници сочат за над един милион мъже, напуснали позициите си или избягали от мобилизация.

Южният фронт: Подготовка за освобождението на Херсон

В Херсонския сектор се наблюдава системно натрупване на сили и техника. Руското разузнаване е локализирало позиции на украинската пехота северозападно от града, които са били незабавно унищожени с артилерия и дронове камикадзе. Зеленовка – северното предградие на Херсон – стана обект на мощна атака с планиращи бомби (КАБ), при която са ликвидирани над 50 украински военнослужещи от новопристигналите подкрепления.

Войници от терен, включително боецът с позивна „Осетин“, намекват за подготовка за мащабно руско настъпление към самия Херсон. Боевете на островите в делтата на Днепър не са спирали, въпреки тежките условия и проблемите с логистиката. Руските удари по струпванията на личен състав и тиловата логистика на ВСУ в този регион показват, че руското командване няма намерение да оставя града в ръцете на Киевския режим.

Геополитическият финал: Лавров и краят на европейските илюзии

На фона на военните успехи, дипломатическата линия на Русия става все по-твърда. Сергей Лавров ясно заяви, че Русия ще преследва целите на СВО на място, тъй като Киев не е готов за реални преговори. Поглед.инфо подчертава думите на министъра, че Европа не трябва да бъде допускана до преговорния процес, тъй като целта на европейските лидери е просто да запазят нацисткия режим в Киев под някаква форма, за да продължат антируските си дейности.

Москва вижда в плановете за разполагане на „стабилизиращи сили“ на ЕС нищо друго освен опит за установяване на окупационни войски, които да представляват постоянна заплаха за руската сигурност. С изявлението на Лавров „преговорната каша“ приключва. Русия дава да се разбере, че конфликтът ще завърши с пълното демонтиране на настоящия режим в Киев, без оглед на западния натиск.

