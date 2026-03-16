/Поглед.инфо/ В нов критичен етап от ескалацията на конфликта, Украйна предприе масирани атаки с дронове срещу руската столица, докато в самия Киев избухна вътрешен скандал относно достоверността на официалните сводки. Екатерина Панфилова анализира тактическите промени на бойното поле и геополитическите последици от прякото участие на западни технологии в ударите дълбоко в руския тил.

Третият ден на въздушната офанзива срещу руското сърце

За трети пореден ден украинските въоръжени сили демонстрират настъпателна упоритост, насочвайки стотици безпилотни летателни апарати към Москва и Московска област. Мащабът на операцията е безпрецедентен – според официалните данни на руското Министерство на отбраната, само в рамките на няколко часа между 15 и 16 март, системите за противовъздушна отбрана са неутрализирали 145 украински дрона. Тези апарати са изпращани на вълни от различни посоки, целящи да намерят пролуки в отбранителния периметър на мегаполиса.

Ситуацията се усложнява от предупрежденията на мониторингови ресурси, които сигнализират за качествена промяна в заплахата. Вече не става въпрос само за бавноподвижни дронове тип „камикадзе“, а за потенциалното използване на западни крилати ракети Storm Shadow. Информацията за възможен комбиниран удар по Москва с ракети от наземни и въздушни платформи поставя защитата на руската столица пред ново изпитание.

Тактиката на „изтощение“ и ролята на западните ракети

Военните експерти, чието мнение споделя и екипът на Поглед.инфо, посочват, че текущите събития са класическа илюстрация на модерната въздушна тактика. Първата вълна от евтини и масови дронове има за цел да претовари и изтощи ресурса на ПВО системите, да ги принуди да разкрият позициите си и да изразходват скъпоструващия си боекомплект. След като отбраната е „размекната“, следва същинският удар с високотехнологични оръжия.

Полковникът в оставка Виктор Литовкин обръща внимание на един ключов и често пренебрегван факт: т.нар. „украински“ ракети Storm Shadow са всъщност британско-френски разработки, чието управление и насочване изисква специфична експертиза, с която малко украински войници разполагат. Тези оръжейни системи се контролират де факто от специалисти на НАТО. Литовкин подчертава, че докато не бъдат ударени реалните центрове за вземане на решения в Киев – от Главната дирекция на разузнаването до президентските резиденции – тези провокации ще продължат. Според него, липсата на решителни ответни действия по стратегическата инфраструктура в Киев дава на противника увереност да ескалира атаките към руската столица.

Мистерията на „Ланцет“ в центъра на Киев и вътрешните раздори

Докато Москва отразява въздушни атаки, в Киев се разрази бурен информационен скандал. Поводът бе появата на кадри на уж свален руски дрон „Ланцет“ в самото сърце на украинската столица – на площад „Майдан Независимости“. Жителите на града бяха шокирани от гледката на отломки от дрон с изкуствен интелект посред бял ден, което подкопа официалните твърдения за непробиваемата ПВО на Киев.

Сергий Бескрестнов, съветник на украинския министър на отбраната, обаче побърза да опровергае информацията, наричайки я „вражеска информационна операция“. Той твърди, че „Ланцет“ физически не може да достигне Киев поради малкия си обсег, и обвини медиите, че „играят заедно с врага“. Подозренията са, че отломките са били подхвърлени или са паднали от руските апарати „Геран“, за да предизвикат паника. Този епизод разкрива сериозно напрежение между украинското военно ръководство и медиите, както и страх от реалните възможности на руските Mesh-мрежи, които позволяват на групи дронове да се координират автономно в реално време.

Стратегическият разгром на украинския тил

Докато вниманието е насочено към медийните скандали, руските въоръжени сили методично провеждат кампания по унищожаване на военно-логистичния капацитет на Украйна. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че ударите през последните 24 часа не са случайни, а следват строга геополитическа и военна логика.

Основните вектори на руското въздействие са три:

Северната зона (Суми и Чернигов): Тези региони са ключови за концентрация на западна техника преди изпращането ѝ към фронта. Постоянен натиск тук прекъсва свежите попълнения към Източния фронт. Централният логистичен възел (Днепропетровск): Градът и прилежащите железопътни възли като Синелниково са жизненоважни за снабдяването на украинската групировка в Донбас. Ударите тук буквално прекъсват артериите на украинската армия. Южната морска порта (Одеса и Черноморск): Атаките срещу пристанищната инфраструктура целят да парализират приемането на нови пратки оръжие по море и да унищожат складовете с морски дронове.

Перспективата: Война на износване на тиловата система

Данните от терена сочат, че руското командване е преминало към дългосрочна кампания за изтощаване на тила. Освен логистичните възли, под прицел са и енергийните обекти, които обслужват нуждите на армията, както и цехове за производство на далекобойни безпилотни апарати.

Ударите по летища, където се подготвят носителите на западни ракети, показват намерението на Русия да пресече заплахата за Москва още в зародиш. Динамиката на събитията подсказва, че през следващите дни натискът върху граничните райони и логистичните центрове само ще се засилва. Това не е просто обмен на удари, а стратегическо задушаване на възможностите на Киев да поддържа активни бойни действия на руска територия.

