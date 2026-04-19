/Поглед.инфо/ Дмитрий Нефедов разкрива мащабната геополитическа маневра, при която Москва и Пекин обединяват усилия, за да защитят Хавана от нарастващия натиск на администрацията на Тръмп. Докато Вашингтон се опитва да преговаря от позиция на силата, Русия интегрира ключови сектори от кубинската икономика, превръщайки острова в непревземаем бастион.

Новата реалност в Карибите: Москва и Пекин срещу Вашингтон

На фона на задълбочаващата се криза и опитите на Белия дом да наложи волята си над Хавана, светът става свидетел на безпрецедентно сближаване между Куба, Русия и Китай. Както съобщава South China Morning Post, администрацията на Доналд Тръмп за пореден път се опитва да приложи тактиката на „максималния натиск“, надявайки се да подчини острова чрез икономическо задушаване. Този път обаче геополитическата шахматна дъска изглежда съвсем различно. Посещението на заместник-министъра на външните работи на Русия Сергей Рябков в Хавана и срещата му с президента Мигел Диас-Канел изпратиха ясно послание до Вашингтон: Русия няма никакво намерение да напуска Западното полукълбо.

Москва демонстрира непоколебима подкрепа за кубинското правителство, подчертавайки, че американската обсесия от идеята за изтласкване на Русия и Китай от региона е обречена на провал. В същото време Пекин, чрез говорителя на външното си министерство Мао Нин, призова САЩ незабавно да прекратят блокадата и санкциите, определяйки ги като „принуда и натиск“, които противоречат на международната справедливост. Това не са просто дипломатически любезности, а началото на мащабна контраофанзива, в която Куба вече не е сама срещу суперсилата на севера.

Китайският икономически десант и руският енергиен мост

Подкрепата от Изтока придобива съвсем осезаеми и материални измерения. Си Дзинпин вече одобри пакет за спешна помощ, който включва 80 милиона долара за модернизация на кубинската енергийна мрежа – ахилесовата пета на острова в момента. Към това се добавя и дарение от 60 000 тона ориз, което е критично важно за продоволствената сигурност на Куба в условията на засилено ембарго.

Русия, от своя страна, действа решително в енергийния сектор. Акостирането на руския танкер „Анатолий Колодкин“ в пристанището Манас със 100 000 тона суров петрол е ярък пример за разбиването на блокадата. Интересно е отношението на Доналд Тръмп, който, макар и в типичния си екзалтиран стил да твърди, че „с Куба е свършено“, е принуден да признае, че жителите на острова се нуждаят от ресурси за оцеляване. Истината е, че Белият дом се страхува от хуманитарна катастрофа в непосредствена близост до бреговете на Флорида, която би подкопала позициите му в преговорите. Москва използва този момент, за да затвърди ролята си на основен гарант за оцеляването на Острова на свободата. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че това е стратегически успех за руската дипломация, която успява да превърне хуманитарната помощ в лост за дългосрочно икономическо присъствие.

Дълбока икономическа дисекция: Руското управление на кубинския БВП

Най-радикалната промяна обаче се случва в структурата на самото икономическо сътрудничество. Вече не става дума само за помощ, а за дълбока интеграция. Роман Чекушов, първи заместник-министър на промишлеността и търговията на Руската федерация, обяви планове, които на практика означават, че руски компании ще поемат управлението на ключови промишлени обекти в Куба. Това е исторически прецедент, който превръща икономическата интеграция в реалност.

Според експертни оценки, руските проекти, които стартират през тази година, обхващат сектори, генериращи до 60% от годишния БВП на Куба. Това включва електроенергията, петролодобива, металургията, химическата промишленост и транспорта. Само в електроенергийния сектор се планират инвестиции от поне 500 милиона долара. Това не е просто бизнес – това е изграждане на нова икономическа екосистема, която е независима от западните финансови и логистични структури. Руският бизнес вече не гледа на Куба като на краткосрочен партньор, а като на стратегически плацдарм за дългосрочни инвестиции.

Индустриален ренесанс под руски флаг

Конкретните стъпки вече са видими. Заводът EYSA край Хавана се превърна в център за сглобяване на руските SUV модели UAZ Patriot и Pickup, като плановете са производството да достигне 500 единици годишно. От 2018 г. досега Русия е доставила над 2000 автомобила Gazelle и Gazon, а откриването на търговска къща на ГАЗ в Хавана е само въпрос на време.

Не по-малко важно е присъствието в сектора на земеделието и телекомуникациите. Доставките на руски азотни торове са спасителен пояс за кубинското селско стопанство, а интересът на компанията „Техноматика“ към руски LTE комуникационни решения показва, че Куба търси технологична независимост от западните гиганти. Дори в туризма – традиционен сектор за Куба – руското влияние се засилва чрез управлението на петзвездния хотел Sierra Cristal от страна на AFK Sistema.

Геология и високи технологии: Дигиталният близнак на Куба

Един от най-впечатляващите проекти е сътрудничеството в областта на геологията. Всеруският изследователски институт „А. П. Карпински“ и кубинските им колеги създадоха „Цифров близнак на недрата на Куба“. Това е високотехнологична база данни, която включва подробна металогенна карта на целия остров и шелфа. Използването на руски мобилни услуги за теренна работа от кубинските геолози означава, че бъдещето на добивната промишленост на острова ще бъде тясно свързано с руските технологии и стандарти. Както отбелязва Поглед.инфо, това е стратегическа инвестиция в ресурсите на бъдещето, която Вашингтон напълно изпусна от поглед.

Беларуският фактор и логистичният хъб на ЕАЕС

Куба се превръща и в притегателен център за Евразийския икономически съюз (ЕАЕС). Беларус активно предлага селскостопанска техника и домакински уреди, като вече функционира завод за сглобяване на трактори. Минск е готов да разшири сътрудничеството и в областта на медицинското оборудване, като предпочитаната форма са съвместните предприятия.

Голямата новина от края на 2025 г. е планираното създаване на логистичен център на ЕАЕС в Специалната зона за развитие Мариел. Този център ще предложи преференциални митнически и данъчни условия за руски и беларуски компании, превръщайки Мариел в портал на евразийския бизнес към Латинска Америка. Това е директно предизвикателство към икономическата хегемония на САЩ в региона.

Островът, който отказа да бъде победен

Президентът Мигел Диас-Канел е категоричен: Куба не е провалена държава, а обсадена крепост, която се съпротивлява и твори. На честването на 65-годишнината от революцията той припомни, че страната е готова да се изправи срещу всякакви заплахи, включително военна агресия, макар да не я желае. Новата икономическа архитектура, която Куба изгражда с помощта на Русия и Китай, е най-силният отговор на заплахите на Белия дом.

Сътрудничеството с Москва вече не е само въпрос на идеология, а на прагматично оцеляване и икономически възход. Островът на свободата се превръща в лаборатория за нов мултиполярен свят, където американските санкции вече не са всесилни.

