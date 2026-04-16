/Поглед.инфо/ В момент, когато официалната дипломация изглежда замръзнала в догмите на евроатлантическото подчинение, представители на българската политическа и местна власт в лицето на Румен Петков, Георги Стамболиев и Генчо Колев предприеха стратегически ход, който разчупва оковите на изкуствената изолация между София и Москва в името на националния ни интерес.

Пробивът на прагматизма срещу идеологическата слепота

На фона на тежката геополитическа мъгла, която е надвиснала над Стария континент, председателят на ПП АБВ Румен Петков, заедно с Георги Стамболиев и кмета на община Опан Генчо Колев, проведоха фундаментална среща с върховното ръководство на Международния конгрес на промишлениците и предприемачите. Разговорът с председателя Вячеслав Пшеничников и заместник-председателя Максим Белопотапов не беше просто протоколен акт, а ясен сигнал, че икономическата логика и историческата свързаност не могат да бъдат заличени с административни декрети.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, в основата на тази дискусия стои осъзнаването, че България не може да си позволи лукса да бъде изолирана от руските пазари и индустриален капацитет. Разгледани бяха конкретни възможности за развитие на съвместни отношения с български компании в ключови отрасли на производството и преработката. Тук не става въпрос за абстрактни намерения, а за реално разширяване на търговските хоризонти, които да вдъхнат живот на българската икономика, страдаща от загубата на традиционните си партньори на Изток.

Мистериозният фактор Мъск и геополитическият пъзел

Една от най-интригуващите новини, която българската делегация сподели в рамките на срещата, бе разговорът им с Мъск-старши, проведен само часове преди това. Тази връзка загатва за много по-дълбоки и мащабни процеси, които се развиват под повърхността на ежедневните новини. Присъствието на фигури от такъв ранг в орбитата на разговорите между български политици и руски индустриалци показва, че светът се преструктурира по начин, който изисква гъвкавост, дързост и способност да се гледа отвъд хоризонта на настоящите конфликти.

Поглед.инфо вижда в този акт опит за изграждане на многополюсна мрежа от контакти, в която България да не бъде просто пасивен наблюдател или изпълнител на чужди воли, а активен субект. Включването на община Опан в този процес чрез кмета Генчо Колев е доказателство, че и местната власт разбира нуждата от привличане на инвестиции и технологии, които могат да дойдат чрез сътрудничество с организации като Международния конгрес на промишлениците и предприемачите.

Историческата памет като фундамент на бъдещето

В разговорите бе поставен специален, почти свещен акцент върху предстоящите чествания на 150-годишнината от Плевенската епопея и 120 години от организираното военноисторическо дело в България. Тези дати не са просто суха статистика – те са коренът, от който черпим сили като нация. Именно тези събития полагат началото на голямата подготовка за отбелязването на 150-годишнината от Руско-турската освободителна война.

Максим Белопотапов демонстрира висока степен на ангажираност, като пое личен ангажимент за организирането на тържества и инициативи по повод юбилейните дати както в Русия, така и у нас. Това е удар срещу опитите за подмяна на историята и разрушаване на паметниците, които ни свързват. Когато индустриалци и политици говорят за история, това означава, че бизнесът разбира нещо много важно: няма устойчиви икономически отношения там, където е предадена паметта на предците.

Краят на изолацията е неизбежен

Духът на срещата беше описан като изключително топъл и приятелски – нещо, което отдавна липсва в официалните съобщения от Брюксел или Вашингтон. Максим Белопотапов изрече думи, които трябва да отекнат в коридорите на властта в София: „Нашата цел е да положим усилия за възстановяване на взаимоотношенията на всички нива между двете ни страни, които са били рамо до рамо в редица трудни моменти. Рано или късно тази изолация ще приключи.“

Тази визия за бъдещето се основава на презумпцията, че геополитическите бури са временни, но географията, културата и взаимната изгода са постоянни величини. Участниците в срещата се обединиха около позицията, че съхраняването на връзките между България и Русия е дълг към бъдещите поколения, които не бива да плащат цената на днешните грешни политически решения.

В края на тази знакова среща бяха разменени подаръци с дълбока символика. Румен Петков подари на домакините патриотичния календар на ПП АБВ, посветен на 148-ата годишнина от Освобождението. Това е жест, който напомня, че свободата ни е извоювана с кръв и че признателността не е въпрос на политическа конюнктура, а на национално достойнство. Въпросът сега не е дали отношенията ще се възстановят, а кой ще има смелостта да бъде в първите редици на този процес, който е жизненоважен за оцеляването на българската икономика и дух.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо" д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.