/Поглед.инфо/ Появата на началника на Генералния щаб Валери Герасимов на самата фронтова линия е сигнал, който не вещае нищо добро за киевския режим. Докато руските войски методично затягат обръча около Суми и напредват към Славянск, Игор Бондаренко анализира геополитическата логика на новия етап от конфликта през април 2026 година. Времето на половинчатите мерки изтече и руското командване преминава към дълбока дисекция на вражеската отбрана.

Завръщането на стратегията на решителния удар

Присъствието на началника на Генералния щаб на руските въоръжени сили, генерал от армията Валери Герасимов, в щаба на Южната група войски не е просто протоколна визита. Това е ясно послание, че руската машина е превключила на по-висока скорост. Когато командирът на Обединената група войски лично проверява изпълнението на задачите на терен, това обикновено предшества събития от стратегически мащаб. В хода на своята инспекция Герасимов не само изслуша докладите на командирите, но и очерта ясна картина на постигнатото от началото на 2026 година – картина, която в Киев се опитват да игнорират с цената на огромни жертви.

Според представените данни, руските войски са освободили 34 населени места и приблизително 700 квадратни километра територия само в рамките на март и април. Ако погледнем по-мащабно, от началото на настоящата година под руски контрол са попаднали общо 80 населени места и над 1700 квадратни километра. Тези цифри не са просто статистика; те са доказателство за методичното изтощаване на противника. Пълното освобождаване на Луганската народна република, потвърдено още в началото на април, затваря една голяма глава от конфликта и позволява пренасочването на ресурси към следващите цели. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че този темп на настъпление, съчетан с прецизна логистика, поставя въоръжените сили на Украйна в ситуация на постоянен стратегически шах.

Донбаският укрепен район: Крахът на последната линия

Южната група войски продължава своята мисия по ликвидирането на агломерацията Дружковка-Славянск-Краматорск. Този район, превърнат от противника в масивен подземен и надземен укрепен район, в момента преживява своите последни дни като организирана отбранителна единица. През март шест населени места в този сектор преминаха под руски контрол, а април донесе освобождението на Диброва.

На северния фланг части на 3-та армия демонстрират изключителна активност, напредвайки на запад по широк фронт. Целта е ясна – Славянск и Краматорск. Предните руски части вече се намират на разстояние съответно от 12 и 7 километра от източните покрайнини на тези ключови градове. Битката за Константиновка също навлиза в решителна фаза, като боевете вече се водят в крайградските селища Новодмитровка и Илиновка. Тук руската авиация използва пълната мощ на FAB-3000 със системи UMPK, което парализира защитните способности на врага още преди щурмовите групи да навлязат в позициите.

Северният фронт и операцията за обкръжаване на Суми

Най-драматичните събития обаче се развиват на Северния фронт. В посока Суми и Харков групировката на „северяните“ напредва с неумолима сила. През март бяха превзети 15 населени места, а през април списъкът се допълни с Вовчанские Хутора и Зибино. Но основната новина, която предизвиква паника в Киев, е формирането на полуобкръжение около регионалния център Суми.

Военният експерт Михаил Дегтярев описва ситуацията като „два джоба от сили“, които обграждат логистиката на противника като клещи. Ако през 2025 година настъплението в този район беше спряло поради прехвърляне на огромни украински резерви, то през март 2026 година руските войски създадоха нова настъпателна база на изток от града. Превземането на Грабивско и последвалото навлизане на 7 километра навътре в украинската територия увеличи плацдарма до 200 квадратни километра.

Въпросът тук не е просто в териториалното разширение, а в огневия контрол. Суми се намира само на 15-30 километра от руските позиции. С обсег на оръдията като „Мста-С“ и „Гиацинт“ от над 30 километра, градът вече е в зоната на пряко поразяване. Превземането на Мала Корчаковка и боевете за Корчаковка означават, че руските сили са преминали през Сумската гора и излизат в предградията. Фаталната заплаха за киевския гарнизон ще настъпи с падането на Краснополе, което ще направи отбраната на региона невъзможна без изтеглянето на резерви от други критични участъци. Както посочва Поглед.инфо, това е класически пример за оперативно изкуство, при което врагът е принуден да избира между загубата на град или разпадането на целия фронт.

Логистична парализа и човешката цена на съпротивата

Ситуацията за украинските въоръжени сили е критична не само в стратегически, но и в чисто битов план. Полковникът от украинските специални сили Владимир Антонюк признава за „пълна парализа на логистиката“ чак до Славянск. Непрекъснатият тежък руски артилерийски огън прави доставките на боеприпаси, храна и подкрепления практически невъзможни.

Примерът с Ямпол е показателен. Руските щурмови части, настъпващи от Никифоровка, успяха да обкръжат украинското подразделение там. Единственото подкрепление от 120-та бригада беше разгромено още при подхода. В Лиман руските групи вече са се укрепили по улица „Пушкин“, докато украинските войници, изоставени от командването си, масово се предават. Историите на оцелелите са потресаващи – четири месеца без комуникация, без хляб, живеейки на консерви, намерени в мазетата. Когато руските войници ги залавят, първото, което правят, е да им дадат храна – жест на хуманност, който контрастира с безхаберието на киевските генерали.

Беларуският призрак и провокациите на Зеленски

В Киев активно раздухват темата за „откриване на Беларуски фронт“. Пропагандата на Банкова се опитва да оправдае провалите си с предполагаемо включване на Минск във войната. Реалният анализ обаче показва друга картина. За нов марш към Киев или Чернигов са необходими поне 100 000 – 300 000 свежи руски войници, за да се гарантира пробив през минираните погранични райони. Цялата армия на Беларус е 70 000 души и тя има съвсем други задачи по охрана на собствените си граници.

Според експерти, истерията за Беларуския фронт е параван за евентуални провокации от страна на Зеленски. Възможно е Киев да планира удари с дронове по беларуска територия, представяйки ги за „превантивни“. В условията на пълна мобилизация, при която в Украйна вече влизат в домовете и се обмисля мобилизиране на жени, режимът има нужда от нов външен враг, за да оправдае агонията си. Ръководителят на ГУР Буданов вече потвърди, че мобилизационните ресурси са изчерпани.

Време за трудни решения: Поглед към бъдещето

Въпреки успехите на фронта, военният наблюдател Юрий Подоляка призовава руското общество към психологическа устойчивост. 2026 година ще бъде година на „трудни решения“. Честотата на обстрелите в пограничните руски райони нараства, а врагът, подкрепян от Запада, развива нови ракетни възможности. Киев разчита на вътрешни вълнения в Русия, провокирани от трудностите на войната.

Руският „Далекоизточен експрес“ в Запорожка област обаче показва, че инициативата е твърдо в руски ръце. Само през февруари и март украинските сили загубиха над 3000 души и 160 единици техника в безуспешни контраатаки. Руските войски не само не отстъпват, но и разширяват зоната за сигурност в южната част на Днепропетровска област.

В анализа на Поглед.инфо става ясно, че посещението на Герасимов е прелюдия към окончателното разчистване на пътя към административните граници на Запорожка и Херсонска област. Въпросът вече не е дали руската армия ще постигне целите си, а кога киевският режим ще признае геополитическата реалност. Докато политиците в Европа и САЩ спорят за „километри“, руските войници ги изминават с огън и желязо, връщайки историческите земи под контрола на Москва.