/Поглед.инфо/ Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Уважаемые граждане России, постоянно проживающие и временно находящиеся на территории Республики Болгарии!

1 июля 2020 года состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации! С полным текстом поправок в Конституцию можно ознакомиться на сайте: http://duma.gov.ru/news/48045/

На территории Болгарии участки для голосования будут открыты для посетителей 1 июля 2020 г. с 08.00 до 20.00 в Посольстве России в Софии (г.София, бул. Драган Цанков 28, facebook.com/rusembul/), Генеральном консульстве России в г.Варна (г.Варна, ул. Македония 53, facebook.com/varna.cons/) и Генеральном консульстве России в г.Русе (г.Русе, ул. Ниш 1, facebook.com/genkonsulstvo.ruse/).

В голосовании смогут принять участие граждане Российской Федерации, предъявившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.

Подробнее об общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации вы можете узнать:

на официальном сайте ЦИК России www.cikrf.ru;

в Информационно-справочном центре ЦИК России – ежедневно с 9.00 до 18.00 по московскому времени: +7-499-754-00-20;

в зарубежной территориальной комиссии – с 9.00 до 18.00 по московскому времени: +7-495-621-55-87; +7-495-623-90-82.

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