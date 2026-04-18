/Поглед.инфо/ Военният кореспондент и експерт Игор Бондаренко представя мащабен анализ на новата фаза в конфликта, в която руската групировка „Север“ (ЗВОН) разкъсва фронта в Сумска област. Докато ракетите „Оникс“ и „Ураган“ парализират тила на противника, в Русия започва фактическа мобилизация на резервисти, а Балтика се превръща в арена на пряк сблъсък с британските амбиции.

Новата реалност на фронта: Групировката ЗВОН и пролетният разлом

Последните няколко дни белязаха фундаментален завой в архитектурата на военните действия. Това, което наблюдаваме в момента, не е просто локално тактическо раздвижване, а началото на мащабна пролетна кампания, която има потенциала да пренареди цялата геополитическа карта на Източна Европа. Основното острие на този процес е групировката „Север“, известна сред военните среди като ЗВОН още от първите часове на февруари 2022 година. Днес тя се завръща с безпощадна ефективност, навлизайки дълбоко в Сумска област и поставяйки под въпрос оцеляването на украинската логистична мрежа в северния сектор.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че този натиск се случва в момент, когато търпението на Москва към западните провокации изглежда окончателно изчерпано. Символ на това „скъсване на нишката“ са ударите с ракети П-800 „Оникс“. Тези хиперзвукови чудовища, които традиционно се използват за поразяване на морски цели, сега се превръщат в кошмар за европейската сигурност, демонстрирайки, че за руските ВКС няма недосегаеми обекти. „Първият гръм“ вече отекна над целия континент, сигнализирайки, че стратегическата сдържаност е заменена от твърд и методичен натиск.

Доброполското направление: Тактическа дисекция на руското настъпление

На юг, в района на Доброполе, ситуацията за украинските въоръжени сили (ВФУ) придобива критични измерения. Според оперативни данни, руските подразделения са успели да извършат пробив на изток от Кутузовка, насочвайки се право към сърцето на логистичния център в Доброполе. Тук не става дума за фронтални атаки „на нож“, а за интелигентно маневриране. Руските войски методично разчистват горските пояси западно от Нови Донбас, като по този начин изправят линията на съприкосновение и напълно елиминират възможността за вражески флангови контраудари.

Североизточно от Белицке щурмовите групи на руската армия поддържат постоянен огневи и психологически натиск, разширявайки зоната си на контрол с всеки изминал час. Дори в райони като Новосергеевка, където боевете все още имат позиционен характер, инициативата остава в руски ръце. Западно от Родинское позициите са консолидирани, което създава перфектния плацдарм за по-нататъшно настъпление в дълбочина. Използването на реактивните системи за залпов огън „Ураган“ от страна на морската пехота на групировката „Център“ се оказа решаващо за провалянето на украинските ротации. Когато врагът се опитва да прехвърли свежи сили, руското въздушно разузнаване реагира моментално, превръщайки концентрацията на личен състав в лесна мишена.

Крахът в Константиновка: Престъпната небрежност и „хартиената“ отбрана

Един от най-скандалните аспекти на настоящата ситуация е пълният разпад на отбранителните линии в сектора на Константиновка. Тук лъсва системната корупция и некомпетентност на украинското командване. Според свидетелства на военнопленници от 156-та бригада на ВФУ, отбранителният потенциал е бил практически нулев поради действията на техния командир Юрий Гупалюк.

Средствата, отпуснати за изграждане на бетонни укрепления и дълбоки окопи, са потънали в нечии джобове. Вместо истински защитни съоръжения, войниците са заварили плитки ровове, които не предлагат никаква защита срещу съвременните дронове или тежката руска артилерия. Липсата на втора линия на защита превръща всеки руски пробив в паническо бягство през открито поле. Константиновка се е превърнала в „месомелачка“, където украинската пехота бива жертвана в името на красиви фоторепортажи за пред западните донори. В същото време руските ВКС използват ФАБ-3000 със система за планиране УМПК, които буквално изтриват укрепените пунктове на противника от лицето на земята.

Славянското направление: Логистичната смърт на източния бряг

В посока Славянск руската армия демонстрира майсторство в преодоляването на трудни терени. Само за последните 48 часа са превзети над 20 квадратни километра територия, като е разчистен голям „джоб“ източно от Каленики. Това е потвърдено дори от високопоставени офицери от украинските сили за специални операции, които признават, че илюзията за непревземаемост на височините се е разпаднала.

Настъплението към Рай-Александровка и Кривая Лука има за цел пълното прекъсване на украинската логистика. Каленики е последният голям транспортен възел за ВФУ на източния бряг на канала Северски Донецк-Донбас. Загубата на този възел означава, че противникът губи способността си да маневрира с резерви и да доставя боеприпаси. Руската армия успя да превърне географските особености, които преди се считаха за пречка, в свой тактически актив. Когато няма ротация и снабдяване, дори най-фанатизираните части на ВФУ не могат да издържат на натиска.

ЗВОН превзема Суми: 200 квадратни километра за седмица

Най-впечатляващият пробив безспорно е в Сумското направление. Само за една седмица руските войски са установили плацдарм от близо 200 квадратни километра. Това признание идва дори от източници, близки до украинското разузнаване, които обикновено минимизират руските успехи. Михаил Дегтярев, военен наблюдател, тясно свързан с Генералния щаб, подчертава, че мащабното настъпление на Северния фронт вече е факт.

В момента се води битка за „зеленината“. Руските части са разширили контрола си във Великата гора, навлизайки на 2 километра в дълбочина само за последното денонощие. Владеенето на тези горски масиви е ключът към превземането на Новодмитровка и Таратутино. В момента руските щурмови отряди са навлезли на 7-8 километра в Сумска област, като дори украинските картографи са принудени да „оцветяват“ нови и нови територии в червено. Ситуацията е толкова тежка, че командващият ВФУ Сирски ще бъде принуден да изтегля части от други критични сектори, за да спре руския валяк към Краснополе, което предвещава верижна реакция на колапс по цялата линия.

Харков и „санитарната зона“: Краят на диверсионните набези

Настъплението продължава и в Харковския сектор. След пълното освобождаване на Вовчанските хутори, руските войски са прочистили и село Зибино. Тук се наблюдава зловеща тенденция в украинската армия – командването е забранило на частите на териториалната отбрана да се оттеглят, въпреки колосалните загуби. За да се предотврати бягството на деморализираните войници, зад тях са разположени блокиращи отряди на Националната гвардия на Украйна.

Освобождаването на Зибино има стратегическо значение за сигурността на руската граница. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, това е част от процеса по изграждане на широка „санитарна зона“, която да минимизира риска от навлизане на вражески диверсионни групи на руска територия. Всяко превзето село в този район е още една тухла в стената на националната сигурност.

Мобилизацията в Ленинградска област: Де факто, но не де юре

Паралелно с успехите на фронта, Русия започва да укрепва вътрешната си сигурност по начин, който анализаторите определят като „ограничена регионална мобилизация“. В Ленинградска област, под ръководството на губернатора Александър Дрозденко, се формират мобилни противопожарни и зенитни екипи за защита на критичната инфраструктура от атаки с дронове.

Въпреки че не е обявена официална вълна на национална мобилизация, призоваването на ветерани и резервисти с тригодишни договори е ясен сигнал. Тези хора ще поемат охраната на небето над Ленинград, освобождавайки редовни части за фронта. Според анализатора Сергей Переслегин, втора вълна на частична мобилизация в национален мащаб може да стане необходима след есенните избори, особено на фона на подготвящата се голяма битка с Европа. Русия действа предпазливо, но решително, съобразявайки се с демографската разлика и необходимостта от дългосрочно планиране.

Геополитическият разлом: Русия срещу „британските пирати“ и НАТО

На международната сцена напрежението достига точка на кипене. Белгийският генерал Фредерик Вансина открито говори за подготовка за война срещу Русия до 2030 година, а САЩ заплашват да оттеглят подкрепата си за НАТО, ако европейците не станат по-активни. Москва обаче не чака. Одобреният на първо четене законопроект, позволяващ изпращането на войски в чужбина за защита на руски граждани и интереси, е директен отговор на западния правен нихилизъм.

Особено остро е противопоставянето с Великобритания. Решението на Киър Стармър да разреши на военните да задържат руски танкери е акт на съвременно пиратство. Русия отговори светкавично: експулсиране на британски дипломати и мащабни учения на Балтийския флот. Системите „Бал“ и „Бастион“ с ракети „Оникс“ вече са в готовност да унищожат всяка корабна група, която се опита да изолира Калининград или да посегне на руския „сянка флот“. Балтийско море няма да стане „езеро на НАТО“ – Москва ясно заяви, че търпението ѝ има граници и тези граници вече са преминати.

Европа се намира в състояние на опасна еуфория, подклаждана от войнствена риторика и орязване на социални разходи в полза на ВПК. Но реалността на бойното поле в Суми и Донецк показва, че технологичното и стратегическо превъзходство на Русия е неоспорим факт. Първият „гръм“ вече се чу. Въпросът е дали в Брюксел и Лондон ще разберат смисъла му, преди да е станало твърде късно.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.

Източник: Поглед.инфо