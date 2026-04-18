/Поглед.инфо/ Анализаторът Елена Караева разглежда фундаменталния обрат в руската държавна стратегия: преминаването от дипломатическа „учтивост“ към твърда военна защита на всеки притежател на руски паспорт. Времето, в което западните столици отвличаха руски граждани за политически пазарлък, приключи. Москва легализира правото си да изпраща фрегати и специални части там, където международното право е превърнато в руина от самите негови гаранти.

Правният щит като бойно острие: Новата доктрина на Москва

Западният политически елит, свикнал на десетилетия безнаказаност и юридическо пиратство, днес е обхванат от истинска истерия. Този „вой в блатата“, както сполучливо го описват наблюдателите, е провокиран от плановете на Руската федерация да защитава своите граждани отвъд границите си, използвайки целия капацитет на своите въоръжени сили. Но това, което най-много влудява нашите стратегически противници, не е просто намерението за употреба на сила, а фактът, че Русия възнамерява да го прави единствено въз основа на закона.

Докато първата позиция – правото на силна държава да защитава своите – е донякъде разбираема за западните прагматици, то втората – създаването на неоспоримо правно основание за такива действия – е „кост в гърлото“ на либералния ред. Държавната дума вече премина на първо четене законопроект, който притежава потенциала да промени коренно правилата на международната игра. Ако този документ бъде приет и от двете камари, и подписан от президента Владимир Путин, той ще позволи защитата на притежателите на „червенокожи паспорти“ (по Маяковски) във всяка точка на планетата, във всяка държава и при всякакви обстоятелства.

Краят на ерата на „заложническата дипломация“

Нека не се заблуждаваме – това не е мярка „за всеки случай“ или просто символичен жест. Разработването на механизъм за силова защита на руските граждани не просто е закъсняло; то е исторически належащо. Години наред Русия се опитваше да играе по правилата, които Западът сам написа, но които първи започна да нарушава при всяка удобна възможност. Средствата за убеждаване, дипломатическият натиск и сложните съдебни процедури за екстрадиция или връщане на сънародници в родината са напълно изчерпани.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, притежаването на руски паспорт на много западни граници вече не е просто административен факт, а „знак на чест“, който обаче превръща притежателя му в потенциален заложник. Западните служби открито използват руските граждани за политически пазарлъци. Схемата е цинично проста: „Ние ще ви върнем вашия човек, ако вие ни дадете нашия шпионин или агент“. Това използване на човешкия живот в хазартни геополитически схеми не е нищо друго освен държавен тероризъм в най-чистия му вид. Тези, които хвърлят нашите хора в тъмници под измислени предлози, са се „украинизирали“ до такава степен, че са възприели терористичните методи на киевския режим като стандартна държавна практика.

Полският прецедент и рухването на европейското правосъдие

Примерите за този институционален разпад са пред очите ни. Случаят с Александър Михайлович Бутягин – археолог, историк и уважаван служител на Ермитажа, е емблематичен. Той бе подло подмамен в Полша, заловен и затворен. Основанието? Някаква мъглява молба от Киев за екстрадиция поради „подозрение за престъпления“. С този акт полската, а чрез нея и цялата европейска съдебна система, създаде чудовищен прецедент.

Оттук нататък, според логиката на Брюксел и Варшава, всеки руски гражданин може да бъде арестуван навсякъде в Европа под абсолютно всеки абсурден предлог. Достатъчно е да сте преминали улицата в Севастопол или да сте публикували снимка от почивка в Крим в социалните мрежи, за да бъдете обявени за „престъпници“. Фантазиите на западните „терапевти на демокрацията“ са неизчерпаеми, но Русия вече няма намерение да чака те да се материализират. Новият законопроект в Държавната дума е разумният отговор, който ще обезкуражи всяко желание за игра с руски животи.

От дипломатическа „учтивост“ към фрегатите в океана

Руският народ е известен със своето дълго търпение. Години наред Москва се опитваше да поддържа диалог с бившите си европейски партньори, превърнали се в яростни русофоби. Използвахме всички методи на класическата дипломация, спазвахме протокола, опитвахме се да се договорим „по човешки“. Но под маската на тази европейска „благоприличност“ се криеше нещо съвсем друго. Докато ние вярвахме, че отсреща стоят достойни хора, те снабдяваха Киев с оръжие и изграждаха укрепените линии в Донбас.

В Поглед.инфо нееднократно сме посочвали, че времето на илюзиите приключи. Вече наблюдаваме как танкери, за които има дори само подозрение, че имат „руска връзка“, биват задържани по заповед на Еманюел Макрон или други западни лидери. Но ето я и промяната: Русия ясно заяви, че ако сметне за необходимо, тези танкери ще бъдат ескортирани от военни фрегати в международни води. И това вече се случва. Танкерите се движат под защитата на оръдията на руския военноморски флот. Максималната „решителност“, която западняците демонстрират в такива моменти, е да изпратят телевизионен екип, за да заснеме отстрани тази индивидуална подкрепа. Защо? Защото качването на борда на фрегата е ясен casus belli – повод за война. А евентуалният руски отговор няма да бъде протестна нота, а директно военно въздействие.

Законът, който ще спре преследването

В деня, в който този закон бъде подписан от руския президент, реакцията на Запада ще бъде коренно различна от сегашния им „вой“. Или по-точно – няма да има никаква реакция. Защото от този момент нататък Западът ще знае, че нито един косъм няма да падне от главата на руски гражданин, без това да предизвика автоматичен и съкрушителен отговор.

Западните критици ще се опитват да говорят за „нарушение на международното право“. Но нека припомним фактите: най-голямото нарушение на това право беше кървавият държавен преврат в Киев през 2014 г. Второто огромно нарушение беше геноцидът срещу руското население в Донбас, продължил осем години. Третото е директният опит на Запада да нанесе стратегическо поражение на Русия, борейки се „до последния украинец“. Във всички тези случаи Русия не провокираше и не ескалираше. Ние се опитвахме да разрешим конфликтите чрез легални и дипломатически канали – от Минските споразумения до преговорите в Истанбул. Нашите гласове останаха нечути.

Учтивостта свърши – започва сигурността

При защитата на руските граждани Русия прилага същия модел, който англосаксонците толкова обичат да наричат „образец“. Тъй като те отказаха да слушат езика на разума и започнаха да се отнасят към руския народ като към „жива стока“, Русия сменя регистъра. Виенето в западните медии вече няма да помогне. Колективният Запад може само да чака – да чака нашите „учтиви момчета“.

Ние винаги идваме за своето. Русия не предявява претенции към чуждото, но е решена да защити своето докрай. Новият закон не е просто административен акт, той е манифест на суверенитета. Той казва на всеки руснак по света: „Държавата ти е зад гърба ти и тя има достатъчно фрегати и специални части, за да те прибере у дома“. Това е езикът, който Западът разбира. И това е единственият език, който гарантира мир в една епоха, в която правото на силния се опитва да замени силата на правото.

