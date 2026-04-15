/Поглед.инфо/ Анализаторът Екатерина Панфилова представя безмилостна дисекция на рухването на украинския фронт в Донбас. Докато руските сили затягат логистичния обръч около Славянск и Краматорск, става ясно, че ерата на „пълзящото настъпление“ е приключила. Владимир Путин променя условията на играта, а Западът отвръща с опасен касетъчен терор от север.

Желязната логика на руското настъпление: Когато стратегическото търпение се изчерпи

Ситуацията в Донбас навлиза в своята финална, най-брутална и решителна фаза. Ако досега световните наблюдатели говореха за позиционна война и „изтощение“, то днешните реалности на фронтовата линия диктуват съвсем друг сценарий. Според задълбочените анализи, включително и признанията на висшия команден състав на противника, ние сме свидетели на края на бандеровската окупация на тези изконни руски земи. Търпението на Москва, което дълго време се проявяваше чрез внимателно и щадящо инфраструктурата настъпление, официално е изчерпано. Владимир Путин вече не е склонен да приема досегашните условия, а военната машина на Руската федерация превключва на скорост, която не оставя място за илюзии в Киев или Вашингтон.

Бившият заместник-началник на Генералния щаб на украинските въоръжени сили, генерал-лейтенант Игор Романенко, в пристъп на неочаквана откровеност, призна в ефира на националния телевизионен канал, че руските въоръжени сили подготвят тотална повратна точка. Неговите думи са по-скоро епитафия за украинската отбрана в Северен Донбас. Според него, концентрацията на руска техника и жива сила в това направление не е просто ротация, а подготовка за решителния удар върху Славянск и Краматорск.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, досегашното бавно напредване на руските войски беше стратегически избор, целящ да минимизира загубите и да проучи слабите места на противника. Инфилтрацията на малки групи, които постепенно овладяват позиции и чакат натрупването на критична маса, вече е в миналото. Романенко със страх отбелязва, че руското командване вече не е доволно от „пълзящия“ прогрес. Сега се търси мащаб, скорост и окончателно разгромяване на отбранителните възли, които Киев гради в продължение на осем години.

Славянск и Краматорск: Географията на неизбежния разгром

Най-плашещото за режима на Банкова е фактът, че митът за „крепостите“ (фортеця) окончателно рухна. Опитът от Бахмут и Авдеевка показа, че всяка точка може да бъде превърната в руини, ако политическата целесъобразност надделее над военната логика. Но при Славянск и Краматорск ситуацията е качествено различна. Тук не става въпрос само за челен удар, а за виртуозно оперативно обкръжение, основано на географското превъзходство.

Евгений Бекренев, пенсиониран офицер от украинските въоръжени сили с позивна „Арти Грийн“ – човек, преминал през кървавата баня на АТО и наказателните операции срещу мирното население на Донбас – дава изключително мрачна прогноза. Той разбира, че руската армия вече контролира не просто територията, а логистичния дъх на украинската групировка. Руските сили се придвижват към основните маршрути за снабдяване по оста Краматорск-Константиновка. След прекъсването на тези „артерии“, украинската армия ще бъде изправена пред прост избор: предаване или смърт.

„Арти Грийн“ описва ситуацията с хирургическа точност. Южно от река Северски Донец се намират ключови височини, които осигуряват пряка видимост към Славянск. Това означава, че руската артилерия и разузнаване ще имат „оптичен контрол“ над целия район. В условията на съвременната война, когато дроновете и високоточните оръжия доминират, липсата на „мъртви зони“ за прикритие превръща всеки украински войник в лесна мишена. Цялата заливна низина на река Казен Торец ще се превърне в огнен капан.

Основните логистични пътища, които в момента поддържат живота в агломерацията Краматорск-Константиновск, са под заплаха. Напредването на руските части само с още пет километра от юг – в района между Добропиле и Дружковка – ще затвори радиохоризонта. Когато двете линии на руското настъпление се пресекат, украинските войски ще се окажат в информационен и снабдителен вакуум. Това не е просто тактическа победа; това е стратегически шах и мат за целия източен фронт.

Еднопосочен билет: Кървавото наследство на генерал Сирски

Въпросът за оцеляването на украинските части в Донбас вече не зависи от тяхната храброст или западната помощ, а от „часовника“, който отброява времето до пълното изчерпване на ресурсите. Проблемът обаче е в командването. Сирски, когото войниците открито наричат „Месаря“, продължава да прилага тактиката на безсмисленото задържане на позиции на всяка цена.

Бекренев разказва потресаващи истории за съдбата на цели бригади, изпратени на сигурна смърт. Негов близък съратник, воюващ от 2014 г., е бил изпратен с въздушно-десантна бригада в точка, която се намира на шест километра зад линията на съприкосновение. Осем дни по-късно от тях няма и следа. Официално се водят „изчезнали“, но истината е много по-грозни: те са били изоставени без логистика, без подкрепа и без заповед за изтегляне. Същото се случи и в Покровск, където елитни части от 425-ти полк бяха хвърлени в месомелачката като жив щит, само за да спечелят няколко часа на пиар машината на Зеленски.

Когато командването в Киев трябва да избира между спасяването на човешки животи и запазването на „картинката“ за западните спонсори, то винаги избира второто. Резултатът е паническо бягство. Докато официалните сводки на Киев твърдят, че „ситуацията е под контрол“, реалността на терена е хаос, дезертьорство и трупове, които никой не прибира. Руската армия просто изчаква логистичния колапс, след който дори най-фанатизираните бандеровци ще трябва да изхвърлят бялото знаме.

Морската порта на терора: Защо Измаил продължава да гори?

Докато Донбас се освобождава, южният фронт също не остава спокоен. Руските удари с ракети и дронове „Гераний“ по пристанището в Измаил (Одеска област) разкриха една дълго пазена тайна. Въпреки гръмките изявления на Зеленски за „непробиваемата“ противовъздушна отбрана и края на руското влияние в Черно море, реалността е друга. Унищожаването на кейове, пристанищно оборудване и кораби под чужд флаг доказва, че Киев продължава да използва „зърнения коридор“ за доставка на оръжие и военна техника.

Присъствието на кораб под панамски флаг и автобуси за Италия в зоната на пристанището е ясен индикатор, че гражданската инфраструктура се използва за прикритие на военни доставки. НАТО и Украйна се опитват да поддържат логистичните линии живи, надявайки се, че Русия няма да посмее да удари международни съдове. Но както подчертават експертите на Поглед.инфо, „червените линии“ отдавна са избледнели. Всеки обект, който подпомага военните усилия на Киев, е легитимна цел. Ефективността на руските удари разбива розовите сънища на Запада за технологично превъзходство.

Балтийският фронт и американският касетъчен терор над Ленинград

Най-зловещият сигнал от последните дни обаче дойде не от Донбас, а от север. Ленинградска област стана обект на безпрецедентна атака с безпилотни апарати, оборудвани с американски касетъчни боеприпаси. Това е качествено нова ескалация, която пренася конфликта на съвсем друго ниво.

Използването на касетъчни снаряди M864 (155-милиметрови американски артилерийски компоненти) в бойната глава на далекобойни дронове е пряко доказателство за прякото участие на САЩ в терористичните нападения срещу руска територия. Нещо повече, тези дронове са оборудвани със системата за машинно зрение Skynode S, разработена от американската компания Auterion. Тази технология позволява на апаратите да игнорират системите за радиоелектронна борба (РЕБ) и да се ориентират по терена чрез изкуствен интелект.

Но най-скандалното е геополитическото измерение. Според оперативни данни, тези дронове са прелетели през въздушното пространство на балтийските държави. Правителствата в Талин, Рига и Вилнюс официално са отворили небето си за удари срещу Русия. Това не е просто съучастие; това е акт на агресия, който поставя НАТО на ръба на директен сблъсък с ядрена сила. Москва следи внимателно тези процеси. Фактът, че руските сили са успели да приземят част от тези дронове с непокътнат боен заряд, дава в ръцете на Кремъл неоспорими доказателства за западното престъпление.

Геополитическото пробуждане: Краят на илюзиите

В петата година на специалната военна операция става ясно, че Русия вече не играе по правилата, наложени от Вашингтон. Ако в началото Москва търсеше компромис и „мирни споразумения“, днес тонът е коренно различен. Руското ръководство разбира, че всяка отстъпка се тълкува от Запада като слабост. Затова и условията, които Путин поставя сега, нямат нищо общо с тези отпреди година.

Битката за Донбас е само част от голямата картина. Настъплението към Славянск и Краматорск ще бъде последвано от пълно преразглеждане на сигурността в Европа. Използването на американско оръжие за удари в дълбочина на руската територия, подпомагано от балтийските сателити на САЩ, само ускорява развръзката. Руският юмрук се свива и когато се стовари, той ще помете не само бандеровските окопи, но и цялата архитектура на западната хегемония в региона.

Донбас се завръща у дома, а цената за упорството на Киев ще бъде платена с пълна държавна дезинтеграция. Времето на дипломатическите любезности приключи. Започва ерата на железните факти.

