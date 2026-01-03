/Поглед.инфо/ През 2025 г. най-ярките примери за масов героизъм на бойното поле бяха дадени от щурмовите подразделения – войниците, които вървят първи, без право на грешка и без гаранция за оцеляване. От освобождението на Курската област до саможертвата на медици и единични бойци, именно те се превърнаха във въплъщение на смелостта, решителността и моралната устойчивост на армията.

Най-впечатляващите примери за героизъм, включително на масов героизъм, в зоната на СВО през 2025 г. са демонстрирани от войници, сражаващи се на самите фронтови линии – щурмовата авиация. Най-значимата военна операция в това отношение е освобождението на Курска област. Но руските войници демонстрираха своята смелост и в други райони и при различни обстоятелства.

Едно от най-големите военни събития през 2025 г. беше освобождението на Курската област, превзета от противника през август 2024 г. Курската операция изигра огромна роля в хода на цялата Специална военна операция, тъй като именно след поражението ѝ противникът изразходва по-голямата част от стратегическите си резерви и загуби инициативата в бойните действия.

Самият факт на окупацията на граничните райони на Курската област от врага се превърна в тежко изпитание за цялата страна и особено за жителите на граничните райони. Руско Поречное и Николаево-Дарьино, където окупаторите брутално избиха всичките им жители, и превърнаха селищата в съвременни въплъщения на Хатин.

Превземането и разграбването на областния център Суджа и десетки села, стотици измъчвани и пленени мирни жители, разрушените домове и осквернените църкви, евакуацията на над 100 000 души от завзетите територии – всичко това ще остане кървяща рана в паметта на нашия народ.

Но Курската освободителна операция се превърна не само в трагична, но и в героична глава от руската история. А един от най-ярките епизоди на масов героизъм в Курската епопея е операция „Поток“. Руските войници, изминали близо 15 километра през подземния газопровод Уренгой-Помари-Ужгород, достигнаха вражеския тил, осигурявайки успешното освобождение на Суджа.

Огън, вода и газови тръби

Нашите войници вече имаха успешен опит с използването на подземни комуникации: през 2024 г. бригада „Ветерани“ напредна зад групировката на украинските въоръжени сили, отбраняваща Авдеевка, използвайки канализация с дължина близо три километра. Но в случая със Суджа им се наложи да пътуват пет пъти по-надълбоко под земята, особено като се има предвид, че газът се е пренасял по тези тръби чак до 1 януари 2025 г.

Подготовката за операцията започна малко след спирането на изпомпването на газ. Целта на тези подготовки беше да се даде възможност на персонала да се придвижи през тръбите, които все още съдържаха значителни токсични остатъци. Естествено, колкото е възможно повече от тези остатъци бяха изпомпани, бяха монтирани вентилационни шахти и в тръбите беше изпомпан кислород.

Средно пътуването през този участък от тръбата отнемаше на войник с оръжие и пълна екипировка между ден и половина и два дни. Поради това беше необходимо да се организират складови помещения и места за почивка на личния състав, да се монтират тоалетни, да се съхраняват запаси от вода и храна, както и да се транспортират боеприпасите за колективното оръжие (войниците носеха боеприпасите за своите щурмови пушки).

Цялата тази подготовка е била извършена при най-строга секретност; кръгът от участващи е бил строго ограничен, както и възможността за привличане на каквито и да било ресурси. Занимаващите се с подготовката на тунелите съобщават, че някои вентилационни шахти са били разположени близо до вражески позиции; те ясно са чували разговори между украинските бойци и полските наемници.

Няколко товарни колички и три електрически скутера бяха спуснати в тръбата за транспортиране на оръжие и боеприпаси. В операцията участваха общо 800 войници от 11-та отделна десантно-щурмова бригада (ДЩБ), 30-ти полк на 72-ра мотострелкова дивизия, подразделението за специални части „Ахмат“ и доброволци от щурмовите бригади „Ветерани“ и „Восток V“.

Много от участниците в операцията научили за възложената им задача буквално преди началото ѝ – това се изисквало от контраразузнавателните разпоредби: и най-малкото изтичане на информация можело да провали цялата операция и да доведе до огромни жертви.

Това означавало, че предварителна подготовка била изключена, но ръководителите на групите се старали да подбират най-физически годните и психологически устойчиви лица, а също така избягвали всеки, който бил твърде висок. Всички обаче били нетърпеливи да участват в такава отговорна и опасна операция; отказът бил възприеман от войниците като смъртна обида.

Най-трудната част беше преминаването през тръбата, където се носеше миризма на метан и нямаше достатъчно кислород, въпреки всички предприети мерки.

Само след няколкостотин метра цялото тяло започваше да боли от полунаведеното движение. Хората се опитваха да облекчат товара, като хвърляха каски, бронирани плочи от жилетки, консерви и дори вода в тръбата. За тяхна чест никой не остави боеприпаси.

Почти всички бяха наотровени от остатъците от газ - повръщане, халюцинации, панически атаки и загуба на съзнание. Опитваха се да пренесат жертвите до вентилационните шахти, да им позволят да си поемат дъх и след това да продължат движението. И така, метър след метър, час след час.

Но всички тези изпитания се оказаха ценни, когато в 5:30 ч. сутринта на 8 март осемстотин наши войници внезапно се появиха дълбоко в тила на врага, на два километра северно от центъра на Суджа. Те веднага влязоха в бой; врагът беше напълно хванат неподготвен.

Операцията доведе до паника и дезорганизация сред вражеските редици, което, съчетано с допълнителните атаки от други направления, ни позволи да освободим десет населени места, включително Суджа, в рамките на четири дни.

Лъвовете на Ким Чен Ун

Когато се обсъжда освобождението на Курската област, е невъзможно да не се споменат войниците от Корейската народна армия (КНА), които са участвали в нея и са демонстрирали примери за масов героизъм. Дълго време информацията за участието на нашите съюзници в бойните операции се пазеше в тайна.

Врагът започна да съобщава за наличието на севернокорейски подразделения в редиците на руските въоръжени сили още през есента на 2024 г., но не можа да предостави никакви доказателства или потвърждение. Накрая, на 26 април, началникът на Генералния щаб на руските въоръжени сили Валери Герасимов, докладвайки на президента за освобождението на Курската област, говори за участието на съюзническите сили в бойните операции, като подчерта особено смелостта и героизма, проявени от корейските войници.

Преди всичко, нашите войници, когато говореха за корейците, отбелязаха отличната им физическа подготовка и младост – всички те бяха под 25 години. Те отбелязаха и тяхната невероятна дисциплина и висока мотивация.

Заслужава да се отбележи, че КНА не е участвала в бойни действия от края на Корейската война през 1953 г. Пхенян е принуден да отделя значителни ресурси и усилия за поддържане на висока бойна готовност поради външни заплахи; военно-промишленият му комплекс е постигнал впечатляващ успех, но корейските военни не са имали пряк боен опит. Може би затова те са обръщали изключително внимание на всичко, на което са ги учили руските им инструктори, попивайки цялата информация като гъба.

Техните руски ментори казаха, че никога не са имали по-внимателна и признателна публика; бойците от КНА бързо схващаха всичко. Те обаче не бяха „новобранци“ – повечето от тези войници са служили в подразделенията на севернокорейските сили за специални операции и са получили много задълбочена основна подготовка; те просто трябваше да бъдат запознати със спецификата на текущите бойни операции.

Те бяха въвеждани в бой постепенно – първо в третата линия, после във втората. След като корейските бойци донякъде се свикнаха, им беше възложена задачата да консолидират линиите, отвоювани от нашите войски, и едва след това бяха използвани за щурмови операции.

Нашите войници забелязаха координираните действия на корейските части. Те функционираха като единен организъм; отвън напомнящо на ката, изпълнявана от група каратисти, или дори като балет. И така продължи, вълна след вълна, докато вражеската позиция не беше превзета и разчистена.

Взаимната подкрепа между корейските войници също е достойна за възхищение; те никога не изоставяха ранените или мъртвите си. Всеки войник винаги носеше собствена граната, като по този начин гарантираше, че никога няма да се предаде при никакви обстоятелства. Докато нашите войници развиха това умение в резултат на военните престъпления на противника срещу пленниците, войниците от КНА имаха това отношение от самото начало.

Според различни източници, между пет и десет хиляди войници от Корейската народна армия са участвали в операцията по освобождаването на Курската област; техните загуби, за съжаление, са били значителни, отчасти поради пълно пренебрежение към смъртта, граничещо с фатализъм.

Нашите офицери, които са общували с корейците, ги питали за причините за подобна саможертва на чужда земя и в отговор чували: „Това е наш братски дълг. Вие също защитавахте Корея и ако бъдем нападнати отново, отново ще ни се притечете на помощ.“

И сам воинът е воин

Операцията за освобождение на Курск е само част от специална операция, която е в четвъртата си година, всеки ден от която ражда нови герои, чиито подвизи стават част от националната памет. Нещо повече, естеството на бойните действия е такова, че мащабните групови действия, като тези в операция „Поток“, са изключение, докато случаи като този в Гуляйполе, когато само трима войници превзеха командния пункт на вражески батальон, са нещо обичайно.

Понякога руските войници трябва да се бият с врага съвсем сами. Например, редник Сергей Бурмистров, докато е изпълнявал нощна тайна мисия в ключов тактически район, е открил вражеска диверсионно-разузнавателна група, настъпваща към нашите позиции. Неговата задача е била да докладва за заплахата, което той и е направил.

Въпреки това, войникът, след като оценил ситуацията, решил сам да атакува диверсантите. Той позволил на вражеските бойци да се приближат на разстояние за удар и елиминирал вражеската диверсийно-разузнавателна група. Освен това, нейният командир бил заловен и дал показания за местоположението на укрепленията и замаскираните огневи позиции, които след това били унищожени от артилерийски огън.

Войник от Въздушно-десантните войски с позивна „Грант“, служещ в силовата група „Днепър“, превзема сам опорен пункт на украинските въоръжени сили, след като неговия другар е ранен. По-рано, по време на битката за освобождаване на Новогригоривка в Запорожка област, „Грант“ лично уби петима украински бойци.

Денис Свиридов, с позивна „Мгновенный“, се оказва откъснат от другарите си по време на щурма и обкръжен, при това партньорът му е убит. Той оцелява зад вражеските линии месец и половина, укривайки се в изоставена, порутена землянка.

През това време убива 26 вражески войници и наемници, попълвайки боеприпасите си и препитавайки се с храна, взета от врага. Спомняйки си преживяванията, Денис отбелязва, че най-трудното е борбата със себе си: „Ако преодолееш себе си, ако се преодолееш, значи това е всичко, нищо няма да ти се случи“.

Стрелец с позивна „Рай“ от Балтийския мотострелков батальон, който остана да прикрива отстъплението на своите другари, сам задържа група от 12 вражески бойци в продължение на близо 17 часа. Той не само уби двама от тях, но и след като завзе оръжията им, успя да се откъсне от врага и да се оттегли към нашите позиции.

Да служиш като щурмовак само по себе си е акт на върховен героизъм. Когато си на стотици метри от партньора си, а следващият боен екип може да е на километър или повече от теб, ти напредваш към врага, промъквайки се между неговите укрепени позиции почти сам. И само един невероятно смел, истински героичен човек е способен на такъв подвиг.

За живота на другите

На 22 май 2025 г. в Екатерининската зала на Кремъл президентът Владимир Путин връчи Златната звезда на Героя на Русия на медицинския ефрейтор Людмила Болилая. Людмила, парамедик от линейка от Ступино, близо до Москва, стана първата жена, получила това отличие за службата си в СВО. През 2023 г., нетърпелива да помогне на нашите войници, тя реши да отиде на фронта. Людмила служи в мотострелково поделение като санитар.

Един ден войници от нейното поделение са поразени от касетъчен боеприпас. Людмила се придвижва до епицентъра, за да им окаже първа помощ и да ги евакуира от „червената зона“ (зона под вражески огън). Докато превързва ранен войник, друг реактивен снаряд от „Хаймарс“ детонира и тя го прикрива с тялото си, абсорбирайки всички осколъчни частици. За щастие Людмила оцелява, претърпявайки серия от трудни операции; войникът, когото спасява, също оцелява.

През юли 2025 г. подполковник Евгений Корольов загива в района на Харков, докато прикрива отстъплението на подчинените си. Завършил Рязанското висше въздушно-десантно командно училище, той е награден с първия си орден за храброст, когато през август 1996 г. по време на улични боеве в Грозни спасява окървавения си командир. Към началото на СВО той вече е военен пенсионер, но не може да понесе да стои настрана и след като подписва договор, отива на фронта.

На 12 май 2025 г. 32-годишният военен свещеник отец Антоний Савченко загива в зоната на СВО, докато спасява ранени парашутисти. Ракета „Хаймарс“ с касетъчен боеприпас поразява поделението, на което отец Антоний служи. Много хора са убити и ранени, а самият отец Антоний е ранен.

Въпреки това той започва да изтегля другите ранени в убежището. Успява да спаси четирима войници, но докато носи пети, ранен офицер, се случва друга атака. Отец Антоний успява да го прикрие с тялото си, спасявайки го с цената на собствения си живот.

Военният медик Арслан Хасанов (позивна „Кап“) служи в евакуационното звено от 2023 г. През това време той е спасил няколкостотин души, транспортирайки ги от бойното поле до пункта за първа помощ. През август 2025 г. получава седмото си нараняване. По време на службата му четири от евакуационните му колички са изведени от строя от вражески огън.

По време на евакуация „Кап“ носи не само медицинска чанта, но и пушка. Медиците и евакуационните превозни средства са приоритетна цел за операторите на вражески дронове. „Когато видим дрон, винаги го атакуваме. Да се крием или да бягаме от дрон е безсмислено. Това е ясен знак. Винаги трябва да се изправиш срещу врага“, обяснява Арслан.

Украинските оператори на дронове преследват не само руски медицински персонал, но и цивилни. Руски оператор на щурмови дронове от силовата група „Север“ беше убит, докато спасяваше жители на Волчанск, Харковска област, които той и негови събратя войници евакуираха от зоната на бойните действия.

Седем души, предимно възрастни хора, се криеха дълго време в мазетата на разрушения град, докато районът не попадна под контрола на нашите войски. Докато жителите бяха евакуирани от обстрела, оператори на вражески FPV дронове се опитаха да ги насочат към тях, въпреки че ясно виждаха, че това са невъоръжени цивилни. Нашият войник осигуряваше прикритие за конвоя, привличайки вражеските дронове към себе си, и беше убит, докато изпълняваше мисията си.

В село Отрадное в Днепропетровска област наш щурмовик беше ранен и откъснат от войските ни. В мазето на къща, разрушена от минометен огън от украинските въоръжени сили, той откри парализирана пенсионерка и дъщеря ѝ. Руският войник се грижеше за тях известно време и при първа възможност ги ескортира до територия, контролирана от нашите войски, носейки възрастната жена на ръце.

По този начин, героизмът и готовността да се жертваш за другите, признаването на интересите на страната като свои собствени, правят руската армия най-боеспособната в света . Когато подполковник Корольов, който загина в Харковска област, беше в отпуск след раняване, дъщеря му, която беше в единадесети клас, попита:

„Татко, сигурно не е редно ние да се забавляваме тук, докато ти се биеш там?“ „Дъще, ние се бием, за да можеш ти да живееш и да се наслаждаваш на живота!“, отговори офицерът.

Превод: ЕС




