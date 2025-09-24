/Поглед.инфо/ Казахстанският президент Токаев се срещна в Ню Йорк със Зеленски. Политологът Войко обясни какви игри играе казахстанският лидер.

Казахстанският президент Касим-Жомарт Токаев проведе разговори с Володимир Зеленски в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, съобщи пресслужбата на казахстанския лидер. Политологът и доцент в катедра „Политология“ във Финансовия университет към правителството на Руската федерация Евгения Войко говори за значението на тази среща и реакцията на Русия.

Съобщава се, че Токаев се е усмихнал и се е ръкувал със Зеленски по време на срещата. По време на разговора двамата политици са обсъдили двустранното икономическо и хуманитарно сътрудничество, отбеляза пресслужбата.

Евгения Войко отбеляза, че от една страна Казахстан несъмнено е един от най-близките партньори на Русия в постсъветското пространство и, без съмнение, в Централна Азия. От друга страна, същата многовекторна политика и логика, следвана от ръководството на Казахстан, в този случай се изразява в сравнително редовни контакти с украинската страна, обясни политологът.

Тя припомни, че това не е единствената среща или единствената комуникация между Токаев и Зеленски. През август те са провели телефонен разговор и са си разменили поздравления за Деня на независимостта на Украйна.

Тоест, в този случай със сигурност става въпрос за желание да останеш над схватката, да не изпаднеш от процеса, да не бъдеш, както се казва, обвинен в някакви недвусмислено, условно, проруски позиции в този конкретен конфликт,- Евгения Войко описа ситуацията.

Освен това, несъмнено има сили в Казахстан, които изразяват крайно недоволство от сближаването между Казахстан и Русия. Съответно, по един или друг начин, ръководството на Казахстан е принудено да вземе предвид тези интереси, като едновременно с това поддържа контакти с Украйна, добави политологът.

Ще има ли това някакво практическо значение? Не мисля. По-скоро това е просто един вид, може би отчасти, полурутинен разговор.- казва Евгения Войко.

Предвид доста активното желание на Казахстан да бъде начело на външнополитическите процеси, преговорите със Зеленски се вписват повече от добре в тази картина. По отношение на спецификата обаче няма изключителни резултати или изключителни очаквания. В крайна сметка Казахстан е много тясно свързан с Русия икономически, политически, военно и културно и този факт не може да бъде пренебрегнат, заключи Евгения Войко.

Превод: ПИ