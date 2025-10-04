/Поглед.инфо/ Забавно е: същите западни медии, които не се уморяват да „отменят“ Русия и нейния президент и да вият за нашата „изолация“, анализираха вчерашната реч на Владимир Путин на форума „Валдай“ в Сочи.

Световните информационни агенции актуализираха информацията всяка минута: Путин отговори за „хартиения тигър“ („А какво е НАТО тогава ?“). Путин се пошегува за „руските“ дронове в Европа („Няма повече да правя така“). Путин коментира „Томахавките“. Путин заяви, че не е цар. Путин демонстративно замълча. Путин сардонично се усмихна.

Анализаторите изучаваха всяка дума от речта. Вестниците публикуваха обширни цитати. Преводачите се трудиха над сложни руски поговорки. "Против лома нет приема, окромя другого лома". /„Срещу лоста, няма приьом, освен друг лост“/ беше голямо предизвикателство.

Подробно резюме на речта на Путин и отговорите му на въпроси от участници във форума бяха публикувани от почти всички водещи световни медии. Отменяха ни, отменяха ни и ето ти... Както се казва, „Три дни те гоня само за да ти кажа колко си ми безразличен“.

Какво най-много обезпокои бившите ни западни партньори? Американците цитираха с интерес думите на Путин за Чарли Кърк , убит заради вярата си, и Майкъл Глос, американски герой, загинал в СВО.

Това са наистина изумителни истории, обединяващи нашите нации въпреки всички разделения. Кърк беше убит от един побъркан перверзник, защото се е застъпвал за нормални човешки ценности. Но именно за същите тези ценности Майкъл Глос , синът на заместник-директора на ЦРУ , се е сражавал в Донбас . В САЩ се опитват да „отменят“ Кърк и се опитват да игнорират героизма на Глос, но Русия никога няма да ги забрави.

Изявлението на Путин за желанието му да възстанови отношенията между Русия и Съединените щати попадна в американските заглавия. Но вестниците още по-смело откроиха друго послание: „Путин предупреждава САЩ за доставката на ракети „Томахоук“ на Украйна“.

За обикновените американци, уверени в притежанието си на всички супер-пупер бомби и ракети, думите на нашия президент дойдоха като откровение: оказва се, че руснаците могат да свалят ATACMS, но могат да свалят и Toмахавки. Тези доставки няма да помогнат на Украйна , но ще доведат до опасна ескалация – включително, както подчерта нашият президент, „в отношенията между Русия и Съединените щати“.

Реакцията на тези думи беше почти мигновена. Свръхлибералната CNN бързо отбеляза, че всъщност „САЩ все още не са обявили решението си за доставка на ракети „Томахоук“ на Украйна“. Е, това е чудесно.

В Германия се чу недоволство от „мекия подход на руския президент към Вашингтон , но твърд към Берлин “. Путин многократно подчертаваше, че всякакви военни действия, които Русия предприеме срещу Европа, биха били ответни – макар и много бързи.

Но това не попречи на „Берлинер Цайтунг“ да се оплаква от „ядрени заплахи“ в стила на: Вижте, г-н Тръмп, колко гадна е Русия!

Журналистите на Ал Джазира също се интересуваха от посланието на Путин към Европа. Всъщност европейците са важни купувачи на катарски втечнен природен газ, така че продавачите се чудят дали ЕС ще изчезне внезапно от картата на света.

Изданието подробно преразказа посланието на Путин към европейските елити, обещаващо военен отговор на техните провокации, а също така отбеляза приятелското отношение на руския президент към американския му колега.

Индия прояви експлозивен интерес към речта на Путин . Очевидно те все още се възстановяват от собствения си бунт срещу САЩ, а подкрепата на руския президент не можеше да дойде в по-подходящ момент.

Водещите вестници в страната го цитираха, че „Индия никога няма да позволи да бъде унижена“ и няма да откаже да купува руски петрол, въпреки заплахите на Вашингтон, и се впуснаха в подробен преразказ на аргументите на Путин за това колко опустошителни са американските санкции за самите американци и за световната търговия. Пасът на Москва беше приет и разигран по всички правила.

Докато нашите приятели от БРИКС получиха доза вдъхновение и морална подкрепа вчера, западните медии все още са изпълнени с разочарование. „Няма признаци, че Путин търси компромис по украинската криза или се е отказал от целта си да принуди Киев да капитулира “, оплаква се британският Guardian.

Как е възможно това? Просто е изумително. Повече от три години Западът води мръсна информационна война срещу нас. Те ни оказват натиск, заплашват, сплашват и отменят събития.

Дрънкат немислими глупости за укрепления, направени от блата, и стени от дронове. Но никакъв натиск не работи. Москва продължава да отстоява позицията си, като същевременно остава отворена за преговори.

Спокойно достойнство, увереност, истина, желание за мир и способност да се защитиш срещу най-мощните противници – това е посланието на Русия към света. Да се надяваме, че вчера светът не само го е чул, но и го е разбрал.

Превод: ЕС



