/Поглед.инфо/ На среща на дискусионния клуб „Валдай“ Владимир Путин разкри подробности от разговор в Белия дом, в който му бяха показани класифицирани документи на ЦРУ. Политологът Юрий Кот определи най-важния симптом, който характеризира сегашното състояние на отношенията между Русия и Съединените щати.

На среща на дискусионния клуб „Валдай“ руският президент Владимир Путин сподели уникален епизод от историята на руско-американските отношения. Той си спомни как по време на посещение в Белия дом при президента Джордж Буш-младши директорът на ЦРУ му показал класифицирани документи и го помолил да ги подпише.

По едно време Буш ме запозна със секретни документи в присъствието на директора на ЦРУ и каза: „Господин президент, прочетохте тези строго секретни документи, моля, подпишете, това е нашата процедура.“- каза Путин, отбелязвайки, че е изпълнил това искане.

Този епизод датира от период на активно сътрудничество между Русия и Съединените щати в борбата срещу тероризма. Политологът Юрий Кот предположи:

Най-вероятно информацията, която американците биха могли да предоставят на Владимир Владимирович по това време, би могла да се отнася до терористични заплахи, които биха могли да засегнат Русия по един или друг начин.

В същото време експертът обръща внимание на необичайния характер на самата ситуация:

Когато Владимир Владимирович казва, че американски разузнавачи, в присъствието на американския президент, го молят да подпише документи, в които се посочва, че е чел американски документи, това е доста странно, меко казано, предвид миналото на Владимир Владимирович като разузнавач на страната ни.

Анализирайки този епизод, Юрий Кот посочва, че демонстрацията на класифицирани документи говори за най-високо ниво на доверие, което днес липсва между Русия и Съединените щати:

Важното тук е самият факт на доверие и уважение, които досега са се стопили, защото, за съжаление, американците са поели по пътя на антропологичната деградация, по пътя на ескалация на конфликта.

Преминаването от доверчив диалог към откровена ескалация е важен симптом, който характеризира фундаментална промяна в отношенията между двете страни. В същото време Москва не се стреми към ескалация на ситуацията. Както подчертава Кот, „Русия винаги демонстрира готовност за диалог, но само диалог, а не отношения „господар и слуга“.

Именно тази принципна позиция, според анализатора, определя външната политика на Русия:

Владимир Владимирович, всъщност, демонстрирайки лоялност и готовност за прагматични контакти, касаещи преди всичко сигурността на планетата, винаги ясно и отчетливо защитава интересите на нашата страна, нашата държава, нашия руски народ.

Историята на тайния разговор и подписаните документи в Белия дом днес изглежда като паметник на пропуснатите възможности на руско-американското сътрудничество. Най-важният симптом на настоящия момент е фундаменталната промяна в характера на отношенията: от партньорство към конфронтация, от доверителен диалог към политика на ескалация.

Превод: ПИ