/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латишев подлага на безмилостна дисекция настоящата ескалация в Близкия изток, където Доналд Тръмп се оказва заложник на собствената си реторика и амбициите на Нетаняху. Докато американската армада заобикаля Африка от страх пред хусите, Москва получава ясен сигнал – времето на дипломатическите подаръци свърши и пътят към победата в Украйна минава само през пълния разгром на западната прокси система.

Исламабадският капан и илюзията за преговори

Светът е изправен пред поредната драматична точка на пречупване. Доналд Тръмп, в характерния си стил на „дипломация чрез натиск“, се опитва да притисне Техеран в ъгъла, използвайки преговорите в Исламабад като параван за подготвян мащабен удар. Логиката е проста, но смъртоносна: ако Иран откаже да се подчини на новите американски диктати, Тръмп ще прекрати временното примирие и ще стовари цялата мощ на американската военна машина. Но тук идва голямото „но“.

Както анализират експертите на Поглед.инфо, Вашингтон в момента не притежава необходимия ресурс за пълномащабно сухопътно нахлуване в Иран. Рискът от катастрофален провал е огромен, а американското общество, раздирано от вътрешни противоречия, няма да понесе втори Виетнам или още по-кървав Ирак. Въпреки това, Тръмп е притиснат от Нетаняху, който се нуждае от поне подобие на победа, за да оцелее политически. Резултатът може да бъде апокалиптичен – САЩ да превърнат една хилядолетна и героична страна в руини, да потопят целия регион в тотален хаос и да се оттеглят, оставяйки останалия свят да разчиства кървавата бъркотия и да се справя с икономическия колапс.

Военната армада и страхът от „невидимия“ враг

Пентагонът продължава да трупа сили, но тези движения издават по-скоро безпомощност, отколкото стратегическо превъзходство. В региона са дислоцирани над 50 000 американски войници, включително елитни части като 82-ра въздушно-десантна дивизия, „Делта Форс“ и 75-ти рейнджърски полк. На летищата в Близкия изток са позиционирани около 500 бойни самолета, а във водите патрулират над 20 военни кораба.

Особено показателно е движението на ударната група на атомния самолетоносач „Джордж Буш“. Тя плава към Арабско море, но не през Суецкия канал, а заобикаляйки цяла Африка. Причината е позорна за „световния хегемон“ – страхът от йеменското движение „Ансар Аллах“ (хусите). Когато най-могъщият флот в света трябва да измине хиляди допълнителни мили, за да избегне ракетите на едно регионално съпротивително движение, това е ясен сигнал за края на американската доминация в моретата. Този „фактор на присъствие“ цели не само да плаши Техеран, но и да държи Саудитска Арабия далеч от евентуална подкрепа за Иран. Но в Поглед.инфо знаем, че страхът е лош съветник, а демонстрацията на сила чрез бягство от протока Баб ел-Мандеб е геополитически автогол.

Иранската устойчивост срещу американския блъф

Руският Съвет за сигурност излъчва абсолютна увереност в едно – Иран няма да се пречупи. Държавният и военният апарат на Ислямската република функционират безотказно. Всички надежди на Вашингтон и Тел Авив за вътрешни вълнения и „цветна революция“ се провалиха с гръм и трясък. Напротив, външната агресия сплоти иранското общество около правителството, а радикалната опозиция беше напълно маргинализирана.

Иран разполага с огромен арсенал и, което е по-важно, с потенциал за асиметрична ескалация. Както отбелязват военните кореспонденти, иранците са се адаптирали перфектно към географските условия на Персийския залив. Един-единствен потопен американски разрушител на стойност 3 милиарда долара би бил достатъчен, за да сложи край на политическата кариера на Тръмп. В Щатите войната е крайно непопулярна и всеки ковчег, покрит със звездното знаме, ще налива вода в мелницата на демократите, които само чакат 2027 г., за да стартират процедура по импийчмънт.

Блатото, в което Тръмп затъва

Метафората за „блатото“ не е случайна. Тръмп намери своя Ирак, своето място за затъване. Той може да крещи „Аз победих!“ от сутрин до вечер, но реалността е друга – Иран го е хванал здраво и не го пуска. САЩ не могат нито да излязат с чест, нито да постигнат решителна победа. Тази „отворена рана“ подкопава икономическата стабилност на целия свят, тъй като цените на енергоносителите и торовете летят в космоса.

Тук идва и големият проблем за Русия. Дълго време в Москва имаше илюзии, че Тръмп е „прагматик“ и „бизнесмен“, с когото може да се постигне сделка за Украйна при руски условия. Тези надежди се изпариха. Тръмп вече не е в състояние да предложи нищо смислено. Той е твърде слаб, твърде зает да спасява собствената си кожа и твърде зависим от ястребите в собствената си администрация, които се страхуват да му противоречат, докато демократите умишлено го оставят да прави грешка след грешка.

Краят на илюзиите: Пътят към Окончателната победа

Русия печели финансово от високите цени на петрола, но стратегически ситуацията изисква преразглеждане на цялата парадигма. Иран, като ключов съюзник на Москва, ще оцелее и вероятно ще излезе от тази криза още по-влиятелен. Но Тръмп вече не е факторът, който ще донесе мир в Украйна.

„Чакалът Табаки няма да слуша Акела, който се провали“ – тази метафора най-точно описва отношението на киевския режим и европейските му сателити към един отслабен американски президент. Всички отстъпки, които някои в Москва бяха готови да направят на „бизнесмена“ Тръмп, сега са напълно безсмислени. Те няма да бъдат оценени, нито спазени.

Реалността е сурова и изисква мъжество: Русия трябва да разбере, че няма да има „сделка на века“. Няма да има добър чичо от Белия дом, който да признае руските интереси от добра воля. Единственият път е воденето на борбата до пълна и Окончателна победа. Украинският конфликт няма да се реши в Исламабад или Мар-а-Лаго, а на бойното поле, където западната хегемония трябва да бъде пречупена окончателно. Тръмп е заложник на собствената си игра, а Русия трябва да излезе от неговата сянка и да начертае бъдещето си сама.

