/Поглед.инфо/ В новия си анализ Валери Бърт разглежда драматичната смяна на властта в Техеран в момент на открит военен конфликт. След смъртта на аятолах Али Хаменей, неговият син Моджтабе поема управлението, подкрепен от Корпуса на стражите на ислямската революция. Докато Вашингтон и Тел Авив очакват капитулация, Ислямската република демонстрира монолитна воля за съпротива и готовност за дълга, изтощителна война.

Огромните тълпи на площад „Енгелаб“ в Техеран не просто приветстваха един нов лидер, те припознаха в 56-годишния Моджтабе Хаменей продължението на една идеологическа линия, която западните стратези се надяваха да прекършат. Изборът му от влиятелния съвет дойде в критичен момент – веднага след смъртта на баща му, аятолах Али Хаменей, който издъхна в самото начало на прекия сблъсък със САЩ и Израел. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, този преход не е просто наследствен, а дълбоко символен. Моджтабе не е просто син; той е „сейид“, пряк потомък на Пророка, преминал през суровата школа на теологията и военното дело в Кум.

Дълги години той остана в сянка, докато фигури като президента Ебрахим Раиси бяха сочени за фаворити. Но мистериозната самолетна катастрофа през май 2024 г., при която Раиси загина, разчисти пътя за Моджтабе. Днес неговата легитимност е подсилена от факта, че баща му почина като „шахид“ – мъченик за вярата, което в иранската политическа култура дава на наследника почти неограничен морален кредит.

Твърдата ръка на Корпуса на стражите и военната логика

Влиянието на Моджтабе Хаменей е неразривно свързано с Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР). Тази организация, която е държава в държавата, вижда в него гарант за запазване на досегашния курс. Председателят на парламента Мохамад Галибаф вече го нарече „сянката на нашия мъченически лидер“, която ще води „кораба на революцията“. За Вашингтон това е студен душ. Анализатори като Алекс Ватанка отбелязват горчивия парадокс: САЩ поеха огромен риск с операциите си, само за да видят на мястото на 86-годишния Хаменей неговия още по-радикален син.

Вместо да се разпадне под натиска на атаките, иранското общество показва неочаквано единство. Дори критици на режима и опозиционно настроени политици като Мохамед Хатами се обединиха около новото ръководство. Зверствата на външните врагове – „Великия и Малкия Сатана“ – успяха да консолидират милиони иранци около идеологическата база на републиката.

Мистериозното мълчание и стратегията на оцеляването

Интересен феномен е първоначалното мълчание на новия Върховен лидер. Докато западните медии като CNN спекулират за възможно раняване или здравословни проблеми, истината вероятно се крие в суровата стратегия за сигурност. Във време, в което Бенямин Нетаняху заплашва със смърт всеки, който седне на стола на Рахбар, всяка публична поява е риск. Използването на архивни кадри и изкуствен интелект за пропагандни цели показва, че Иран е адаптирал своите методи за информационна война към съвременните реалности.

Доналд Тръмп, от своя страна, демонстрира типичната за него амбивалентност. От една страна, той обяви Моджтабе за „неприемлив“, а от друга – не изключи бъдещи преговори. Това „объркване на чувствата“ в Белия дом е признак, че първоначалните планове за бърза победа се провалят. Тръмп предричаше край на войната за седмици, но днес е принуден да признае, че „цели на практика не са останали“, а Иран продължава да изстрелва ракети.

Просметката на Запада и подготовката за дълга война

Основната грешка на американската администрация беше предположението, че Иран ще капитулира пред военната мощ. Данните на Bloomberg обаче разкриват, че Техеран се готви за този сценарий още от края на 80-те години. Иранската стратегия винаги е предвиждала въздушно превъзходство на противника, поради което системата на управление е децентрализирана, а плановете за наследяване – внимателно разписани.

Както често се коментира в Поглед.инфо, войната не е бизнес сделка. Тръмп, който е свикнал да надиграва партньорите си в строителството, се оказа „новобранец“ в геополитическия сблъсък на изтощение. Иран не просто понася удари; той е „вкусил“ от конфликта и е активирал своите „спящи клетки“ по целия свят. Заплахите на Али Лариджани към самия Тръмп показват, че Техеран е преминал психологическата граница и не се страхува от ескалация.

Бъдещето на региона под черния флаг на отмъщението

Дори САЩ и Израел да продължат разрушителните си нападения, историческият опит от Ирак и Сирия сочи, че авторитарните режими с дълбока идеологическа основа не падат лесно. Икономическата катастрофа и военният натиск могат да засилят репресиите, но рядко водят до моментален колапс. Иранският режим е проектиран да оцелява в изолация.

Въпреки това, опасността от мащабна катастрофа остава. Ако Иран стане „неуправляем“ поради вътрешни противоречия и външен натиск, целият Близък изток ще бъде повлечен в бездната. Към момента обаче, черният флаг над джамията „Имам Реза“ в Машхад е ясен сигнал: Техеран е избрал пътя на съпротивата, а не на преговорите. Ислямската република е готова за продължителна война, която може да промени архитектурата на световния ред завинаги.

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.