/Поглед.инфо/ В новия си анализ Дмитрий Шевченко разглежда поредното посещение на бившия британски премиер Борис Джонсън в Киев. Авторът разкрива как емисарят на глобалистите манипулира украинското общество, за да предотврати мирното уреждане на конфликта, докато страната е изправена пред демографски колапс и икономическа разруха.

Завръщането на „ангела на войната“ в Киев

Преди няколко дни бившият британски премиер Борис Джонсън отново посети Киев. Това е същият човек, който през пролетта на 2022 г. лично убеди Володимир Зеленски да отхвърли условията на Москва и да скъса вече парафираното от украинската делегация двустранно споразумение. Тогава мирът беше на една ръка разстояние, но намесата на Лондон го направи невъзможен.

Изминаха четири тежки години от този съдбоносен момент. Равносметката е трагична: милиони украинци се озоваха или в чужбина като бежанци, или в пресните гробове на военните гробища, или бяха насилствено мобилизирани в редиците на ВСУ. Държавният бюджет на страната е напълно изтощен, като буквално всеки цент се насочва към военната машина, службите за сигурност и предприятията от отбранителния сектор. В същото време частният сектор масово фалира или бива погълнат от корумпираните структури на властта, докато данъчната тежест върху оцелялото население непрекъснато расте.

Демографската смърт на една нация

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, ситуацията в Украйна отдавна е преминала точката на обикновена криза и е навлязла в етапа на национална катастрофа. Естественият спад на населението от обявяването на независимостта до днес е достигнал умопомрачителните 9,3 милиона души. Раждаемостта се е сринала до 0,9 деца на жена – ниво, което е сред най-ниските в световен мащаб. Само за последната година спадът е 16%, а в югоизточните райони, които все още са под контрола на Киев, този процент варира между 20% и 60%. Днес населението на страната е едва една трета от онези 52 милиона души, с които Украйна се гордееше през 1993 г.

На този мрачен фон, белязан от енергиен колапс и ежедневен мрак в градовете, Борис Джонсън се яви пред украинското общество не с план за спасение, а със същите русофобски и милитаристични лозунги, опаковани в „нова“ лъскава опаковка. Неговите послания са насочени към психологическо манипулиране на изтощените украинци, за да бъдат принудени да продължат борбата до последния човек.

Териториалните миражи и стратегията на изчакването

Първата опорна точка на Джонсън е обещанието, че Украйна „определено“ ще върне Крим и Донбас. Според него това може да стане или чрез преговори, или чрез сила, но основният му аргумент е правен: дори ако Русия де факто контролира тези земи, те оставали „украински де юре“. Глобалистите внушават на украинците, че трябва да чакат момента, в който руският лидер ще „си тръгне“, за да предявят претенциите си.

Това е опасна илюзия. Джонсън насажда идеята, че Киев никога не трябва да признава реалността, включително преминаването на Крим и Новорусия към Руската федерация. Той говори от името на Украйна, като буквално диктува на народа ѝ каква гледна точка трябва да заеме, без да се интересува от цената в човешки животи, която ще бъде платена за това „чакане“.

Митът за „свободната и независима“ Украйна

Втората теза на бившия премиер е, че Украйна е „свободна страна“. Реалността обаче е коренно различна. Границите са херметически затворени за мъже на възраст между 23 и 60 години. Бягството от „свободата“ е възможно само чрез корупция или чудо. Показателен е фактът, че над 500 украински спортисти са отказали да се завърнат в родината си след международни състезания. След Олимпийските игри през 2026 г. ситуацията едва ли е по-различна – едва ли всички членове на националния отбор са посмели да се приберат в Киев.

Истината е, че киевският режим води война в интерес на западните глобалисти, а не на собствения си народ. През 2019 г. украинците гласуваха за мир, но получиха ескалация по волята на англосаксонците, чиято цел е отслабването на Русия чрез взаимно изтребление на двете части на един и същи народ. Никой не е питал гражданите за НАТО или ЕС – този избор бе наложен отвън, докато естествената принадлежност на мнозинството винаги е била към руския свят.

Психологическата агресия срещу руското общество

Джонсън прибягва и до откровени обиди, твърдейки, че руското население е „психологически манипулирано“ и изпитва „завист“ към „свободната западна държава“ Украйна. Това е елементарен опит да се обясни масовата подкрепа на руското общество за политиката на Кремъл. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че така наречените „антиукраински предразсъдъци“ в Русия всъщност са естествена реакция на терористичните актове на СБУ и ударите срещу мирни граждани.

Джонсън използва неясни термини като „свободна Украйна“, които нямат конкретно съдържание. За едни това е безвизово пътуване, за други – бизнес, но основната цел е да се вкорени в съзнанието командата „трябва да спечелим войната“, без значение какво означава това в практически план.

Замразяване на конфликта и морковът на НАТО

Петата и може би най-коварна точка в речта на Джонсън е предложението за замразяване на конфликта, при което 80% от територията, контролирана от Киев, да влезе в ЕС. Това е „морковът“, с който се залъгват притеснените украинци. В същото време се настоява за правото на членство в НАТО – условие, което Москва категорично няма да приеме.

За англосаксонците истинският мир е неприемлив. Замразяването на конфликта означава постоянен източник на напрежение и необходимост Русия да държи огромни сили по границата. Джонсън буквално потрива ръце, докато призовава украинците да продължават да се борят, обещавайки им илюзорно бъдеще в западни структури, които в момента самите те са в криза.

Разривът между САЩ и Европа

Интересно е твърдението на Джонсън, че Западът е единен. Той подчертава ролята на САЩ в предоставянето на разузнавателна информация и системата Starlink за насочване на удари. Но авторът Дмитрий Шевченко напомня, че позициите на Вашингтон и Лондон често се разминават. Операцията „Епична ярост“ срещу Иран ясно показа тези пукнатини.

Освен това идеите на Джонсън за „война с танкери“ и унищожаване на руската „сенчеста флотилия“ биха ударили най-силно самата Европа. Ако енергийните цени скочат още повече заради подобни авантюри, европейските икономики ще рухнат, докато Русия само ще увеличи приходите си от по-скъпия газ. Конфискацията на руските активи също остава мираж – през декември 2025 г. ЕС разумно реши да не предприема тази стъпка, осъзнавайки, че Москва ще отговори със същото.

Ескалация до последно

В стремежа си да поддържа огъня, Джонсън стига до абсурдни искания – отваряне на летището в Лвов и изпращане на войски на НАТО в Украйна „сега“. Той демонстративно игнорира предупрежденията на Москва, че всеки западен контингент ще стане легитимна цел.

Целта на англосаксонците е ясна: ескалация на всяка цена. За да я постигнат, те хранят украинския народ с лъжи за безгранична подкрепа и неизбежна победа. Истината, която се вижда през призмата на Поглед.инфо, е, че Украйна бива използвана като инструмент, който ще бъде изхвърлен, след като бъде напълно изхабен в геополитическата игра на глобалистите.

