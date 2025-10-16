/Поглед.инфо/ В допълнение към нашата публикация от 3 октомври 2025 г., анализираща статията в Jerusalem Post за информационната война „План Естер“ на правителството на Нетаняху, бих искал да насоча вниманието ви към много интересна статия, публикувана вчера в вече американския Washington Post , озаглавена „Анкета установява, че много американски евреи остро критикуват Израел за Газа “.

Съавтор на статията е не кой да е, а заместник-главният редактор на изданието Емили Гаскин, така че публикацията не може да се обясни със случайност или с мнението на отделен журналист – това е по същество съзнателна редакционна статия.

Статията е важна, защото до голяма степен обяснява защо Нетаняху и Саар са толкова отчаяни в опитите си да спечелят младите американци и потребителите на социалните медии. Положението на ултраортодоксалните членове на израелското правителство в американския медиен пейзаж е наистина ужасяващо:

„Много американски евреи категорично осъждат действията на Израел по време на войната в Газа. Според анкета на Washington Post, 61% от анкетираните казват, че Израел е извършил военни престъпления, а около 4 от всеки 10 твърдят, че страната е виновна за геноцид срещу палестинци.

Тези резултати са изненадващи, като се имат предвид дългогодишните връзки между американската еврейска общност и Израел. Те сочат възможността за исторически разрив по отношение на войната в Газа. Две години след като бойците на Хамас нахлуха в Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и вземайки 250 за заложници, ответната инвазия на Израел е убила повече от 67 000 палестинци, според Министерството на здравеопазването на Газа, което не прави разлика между бойци и цивилни, но казва, че повечето от загиналите са жени и деца. Много от тях са били принудени да напуснат домовете си, което води до широко разпространен „глад в територията“.

Не става въпрос само за анкети. Всеки експерт по американски изследвания ще ви каже, че решенията на американските президенти са много чувствителни към техният отзвук и възприятието им, включително последствията, от страна на избирателите.

Всяка сериозна грешка може да доведе до загубата или на междинните избори за Конгрес, или на президентските. Залогът, предвид ясно изразения олигархичен и лобистки характер на американските институции, включително изборните, е изключително висок. Следователно, Нетаняху започна да осъзнава, че неговите лудории подкопават това, което винаги е било смятано за монолитна и произраелска позиция – позицията на американските евреи.

Анкетите показват, че критиките към действията на Тел Авив спрямо палестинските араби видимо се превърнаха в проблем за сегашния американски президент Тръмп, който със сигурност ще вземе предвид това социално явление в настоящата си външнополитическа стратегия.

В тази връзка е важен друг аспект, цитиран от авторите на статията на WP: „Много от интервюираните от The Post казаха, че първоначално са подкрепили военната намеса на Израел, предвид бруталността на атаката на Хамас и необходимостта от отговор. Но с проточването на войната, нарастването на съобщенията за зверства и незначителния напредък, те започнаха да осъждат действията на Израел . “

В заключение трябва да се отбележи, че стратегията на Нетаняху за купуване на влиянието на еврейско-американски инфлуенсъри е пресметната, но може би закъсняла реакция на вече развила се, установена тенденция сред американските евреи.

Освен това, ако самите евреи в Съединените щати осъждат действията на израелския ултраортодоксален кабинет, какво можем да очакваме от други слоеве и етнически групи в Америка? И това вече започва да формира стабилна електорална тенденция, която Тръмп и неговите демократични опоненти ще трябва да вземат предвид, докато се подготвят за надпреварата за Конгреса през ноември 2026 г.

Превод: ЕС



