/Поглед.инфо/ Военният кореспондент Игор Бондаренко представя мащабна картина на динамичните промени по фронтовата линия през април 2026 г. От драматичните събития в Купянск до неочакваните пробиви в Сумска област, руската армия налага нов темп на воюване, който оставя украинското командване в състояние на стратегическа парализа, докато политически фигури като Андрей Йермак се опитват чрез „ръчно управление“ да спрат неизбежния разпад на отбраната.

Пропадането на украинската отбрана: От Купянск до Суми

През последните дни от фронтовата линия постъпва масив от данни, които очертават една все по-мрачна картина за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Оперативната група сили „Север“ на руската армия не просто надгражда постигнатите успехи, а методично разширява своето влияние във всички сектори на отговорност. Напредъкът, измерван в няколко километра дневно, вече не е изключение, а по-скоро закономерност, която принуждава анализаторите от OSINT средите да говорят за „много лоши новини“ за Киев. Това, което наблюдаваме, е третото и вероятно последно отстъпление на украинските сили от района на Купянск – град, който се превърна в символ на изтощението и стратегическата безпътица.

Ситуацията в другите участъци на фронта далеч не е по-розова. Макар на някои места фронтът да изглежда „замръзнал“ в очите на непрофесионалния наблюдател, реалността на терен е изпълнена с ожесточени сблъсъци. В гористата местност отвъд река Волча, в запорожкото направление северозападно от Александроград, сраженията не стихват. Тук противникът се опитва да провежда контраатаки, но руските части, по-специално подразделенията на парашутистите, продължават да разширяват зоните си на контрол. Във Воздвижевка и Верхня Терса руските бойци успешно разкъсват отбранителния вал, подкрепени от масиран артилерийски огън и оператори на FPV-дронове, които нанасят хирургически удари по логистичните възли в Долинка и Копани.

Група Север и новата тактика на мащабните специални операции

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, руското командване е преминало към качествено нов етап на водене на бойните действия. Вече не става дума за локални схватки за отделни лесополоси, а за мащабни специални операции, които целят обкръжаване и методично елиминиране на огнищата на съпротива. Този подход позволява бързо „изправяне“ на фронтовата линия, което автоматично изважда от строя сложните, но крехки отбранителни системи на ВСУ.

Април 2026 г. се оказа критичен месец за украинската армия, особено в сектора Суми. Полковникът от специалните операции на ВСУ Володимир Антонюк признава, че светкавичният марш на група „Север“ е изненадал украинското командване, което дълго време пренебрегваше опасността в източната част на региона. Руските части напреднаха на дълбочина до 10 километра едновременно в няколко района, което за сегашните стандарти на позиционната война изглежда почти невероятно. Тази динамика е съпроводена от интензивни удари с ракети и РСЗО по тиловите райони, което прави притока на нови резерви за ВСУ практически невъзможен.

Мисията на Йермак в Суми: Последен опит за овладяване на хаоса

Интересен политико-военен нюанс е внезапната поява на Андрей Йермак на фронта. Бившият ръководител на канцеларията на президента, който сега изпълнява ролята на своеобразен „военен комисар“, е натоварен със задачата да спре разпада на източния сектор в Сумска област. Под негово косвено командване са прехвърлени 157-ма отделна механизирана бригада и 132-ри отделен батальон, спешно изтеглени от Запорожието.

Това предислоциране на части от един критичен участък към друг обаче не дава желания резултат. Руските въоръжени сили не само разшириха контрола си близо до село Мирополска, но и достигнаха до покрайнините на самото Мирополе – сценарий, който доскоро се смяташе за малко вероятен. Стратегическата цел на руското настъпление тук е ясна: достигане до Голямата Сумска гора. Боевете в районите на Ворачино, Алексеевка, Мала Корчаковка и Нова Сич показват, че руската армия е на по-малко от стотина метра от тази ключова горска територия, която би осигурила идеално прикритие за по-нататъшни операции към вътрешността на Украйна.

Според експертните оценки на Поглед.инфо, главнокомандващият ВСУ Александър Сирски се опитва да запази самообладание, заявявайки, че загубата на 200 квадратни километра не е „драматична“. Този оптимизъм обаче изглежда по-скоро като фасада, предназначена да успокои западните партньори, докато на терен украинските войници са принудени да изоставят позиции, които са били подготвяни с месеци.

Трагедията във Волчанск: Когато логистиката се превърне в смъртна присъда

На Харковското направление ситуацията е не по-малко драматична. Руските войски завършиха разчистването на Волчанските хутори и установиха пълен контрол над село Зибино. Проблемът за ВСУ тук не е само в загубата на територия, а в пълната логистична изолация. Всички пътища към украинския тил преминават през открити степни пространства на юг, което превръща всеки опит за придвижване през деня в самоубийствена мисия.

Военните наблюдатели посочват, че за украинската пехота евакуацията е възможна само под прикритието на нощта и с използването на тежка бронирана техника, която обаче също е дефицит. Генералният щаб на ВСУ е наясно, че позициите северно от река Волча са безвъзвратно загубени, но политическият натиск изисква „стабилизиране“ на фронта, което води до безсмислено изгаряне на елитни резерви като 105-та териториална бригада, прехвърлена от Гуляйполе.

Купянският възел: Третото отстъпление и краят на една илюзия

В Купянския сектор събитията се развиват с главозамайваща скорост. След като руските сили си върнаха Кондрашовка и разчистиха индустриалната зона между Голубовка и Ратковка, логистиката към самия Купянск стана значително по-улеснена за настъпващите части. Въпреки че имаше моменти на украински контраатаки в началото на годината, в момента инициативата е изцяло в руски ръце.

Особено значим е успехът в района на Кучеровка. Установяването на контрол над горския масив източно от селото и навлизането в централната му част означава, че Купянск е поставен в клещи. Украинските сили в момента се изтеглят от града, опитвайки се да запушат пробойните в секторите Волчанск и Добропиле. Това обаче оставя Купянск беззащитен срещу концентрираната мощ на руските групировки, които вече имат свободен път за настъпление.

Славянск: Предверието на финалната битка за Донбас

Всички тези тактически движения водят към една голяма стратегическа цел – Славянск. След решаването на „проблема Купянск“, руските войски ще могат да напреднат към Славянск по фланговете, прекъсвайки всички основни логистични комуникации. Градът, който е един от най-укрепените бастиони на украинската отбрана в Донбас, се подготвя за „кървава баня“. Загубата на логистичните възли в тила ще направи отбраната му изключително трудна, ако не и невъзможна в дългосрочен план.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, 706-те дни на „ад“, както ги описват самите украински войници, са напът да приключат с тежка и унизителна за режима в Киев стратегическа загуба. Настъплението на север, съчетано с натиска в Донбас и Запорожието, показва, че руската армия е успяла да наложи своята воля на бойното поле, превръщайки опитите за украинско контранастъпление в далечен и неуспешен спомен.

Фронтът не е замръзнал. Той пулсира в ритъма на руската артилерия и дронове, докато украинското командване се опитва да гаси пожари с оскъдни ресурси. Краят на април 2026 г. бележи началото на една нова фаза, в която териториалните придобивки на руската армия вече не се измерват в метри, а в цели оперативни направления. Пътят към Славянск е открит, а с него и пътят към окончателното пренаписване на геополитическата карта на региона.

