/Поглед.инфо/ В своя остър и безкомпромисен анализ Андрей Пинчук разкрива опасната пропаст между бюрократичния формализъм в руския тил и реалната военна заплаха. Докато чиновници в униформи измислят нови правила, за да симулират дейност и да избегнат фронта, Украйна чрез компанията Fire Point финализира балистични оръжия с обсег до 1600 км, насочени директно към Москва и стратегическите центрове на властта.

Административният абсурд: Когато границата се превръща в театър

В продължение на години всяко преминаване на административната граница между „Велика Русия“ и новите територии представляваше истинско предизвикателство за войниците, доброволците и командирите, участващи в Северния военен окръг. Проблемът не е в самите проверки – в условия на война контролът е задължителен. Проблемът е в постоянното въвеждане на нови, често абсурдни правила, изисквания и тромави процеси на одобрение. Това не е сигурност, а игра на „режим“, която обслужва единствено бюрократичния апарат.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този формализъм често граничи с безумие. Един обикновен шофьор на камион с доставки за фронта веднъж формулира въпроса, който мъчи хиляди: „Защо днес формулярът се подписва от един командир, утре от друг, а вдругиден от някой съвсем различен? Защо вчера минахме през този КПП, а днес е забранен? Защо номерата трябва да са бели, после черни, после пак други?“ Отговорът е прозаичен и плашещ в своята простота.

Психологията на тиловия плъх: Значимост срещу оцеляване

Истинската причина за този административен хаос е желанието на хората в тила да демонстрират своята „изключителна значимост“. В една военна йерархия, ако не докажеш, че си незаменим на настоящото си топло място, рискуваш да те изпратят там, където се води истинската война – на фронтовата линия. Колкото по-далеч са тези чиновници от огъня, толкова по-елегантни са униформите им и толкова по-сложни са правилата, които измислят. Те създават паралелна реалност, в която хартията е по-важна от куршума.

В тази корпоративна структура на специалните служби и армейското управление инициативността и собственото мнение често се наказват. Офицерите, които действително са били на фронта и познават миризмата на барута, често биват възприемани като „изгнаници“ в собствените си ведомства. Системата изисква послушание, щракане с токчета и кариеризъм, а не ефективност. Тази разделителна линия между „неефективните корпорации“ и реалния живот на война е коренът на проблема, който Русия усеща все по-остро с всеки изминал ден.

Заплахата, която беше пренебрегната: Ракетният юмрук на Fire Point

Докато вътрешната бюрокрация се занимава със себе си, врагът не спи. Изявлението на Денис Щилман, съсобственик на украинската компания Fire Point, за разработването на балистични оръжия, не е просто празна перчене. Fire Point вече доказа своите възможности с безпилотния летателен апарат FP-1 и крилатата ракета FP-5 Flamingo.

FP-1 е дрон с голям обсег (до 1600 км), който е отговорен за над 60% от успешните украински удари дълбоко в руския тил – по нефтени рафинерии, складове за боеприпаси и командни пунктове. Серията FP-2 пък е адаптирана за по-къси разстояния (до 200 км), но с огромна поразяваща мощ, като бойната глава достига до 158 кг. Когато хора като Щилман казват, че следващата цел са Министерството на отбраната в Москва и Лубянка, те не се шегуват. Те имат технологичната и финансова база да го направят.

Наследството на Южмаш и западните инжекции

Мнозина в Русия все още живеят с илюзията, че Украйна е деиндустриализирана територия. Фактите обаче говорят друго. При разпадането на СССР Украйна наследи 25% от военно-промишления комплекс на суперсилата. 1840 предприятия, включително легендарното конструкторско бюро „Южное“, бяха центрове на световното ракетно производство.

Въпреки годините на разруха, западното финансиране и оцелелите научни школи позволиха на Киев да рестартира тази инфраструктура. Днес те не просто сглобяват дронове в гаражи, а интегрират високотехнологични компоненти в системи, които могат да пробият съвременната противовъздушна отбрана. Игнорирането на този факт от страна на руското ръководство е форма на самоубийствено бягство от реалността.

Анатомия на балистичния удар: Защо е по-опасно от всичко досега?

За да разберем мащаба на заплахата, трябва да изясним разликата между крилатата и балистичната ракета. Крилатата ракета е като самолет – тя лети хоризонтално, маневрира и може да бъде прихваната по-лесно. Балистичната ракета е като камък, хвърлен с огромна сила право нагоре. Когато тя започне своето падане, гравитацията я ускорява до хиперзвукови скорости.

Този „падащ камък“ носи със себе си колосална кинетична енергия, която умножава разрушителната сила на взрива. А ако ракетата е снабдена с касетъчни бойни глави, тя се превръща в смъртоносен дъжд, срещу който традиционните системи за ПВО имат минимално време за реакция. Според експертите на Поглед.инфо, рискът се увеличава многократно, защото тези удари вече не се планират от другия край на океана, а от съседната територия.

Времето за избор: Бюрокрация или победа?

Проблемът не е само технически, той е стратегически. Съветските и руските системи за ПВО са проектирани да засичат изстрелвания от хиляди километри, давайки време за реакция. Когато обаче балистиката идва от „близкия тил“, времето за отговор се свива до минути.

Русия е изправена пред екзистенциален избор. Можем да продължим да измисляме нови административни прегради, да играем на „режим“ и да крием главите си в пясъка, надявайки се, че ако не говорим за заплахата, тя ще изчезне. Или можем да използваме пълния ресурс на държавата, общественото доверие и военната мощ, за да унищожим източника на тази заплаха, преди тя да е ударила сърцето на страната. Времето за „разрешителни“ изтече. Сега е време за оцеляване.

