/Поглед.инфо/ Анализът на Дмитрий Бавирин за РИА Новости разкрива смразяваща картина на украинската държавна стратегия, която вече не се ограничава до фронтовата линия, а навлиза в полето на международния тероризъм. Докато светът е вторачен в Тръмп, режимът в Киев залага взривни устройства под критичната инфраструктура на Европа, превръщайки се в неконтролируемо чудовище, готово да пожертва съюзници и съседи в името на своето оцеляване.

Балканският фитил и терористичният modus operandi на Киев

Докато новият американски президент Доналд Тръмп балансира между сложните въпроси на голямата политика, обмисляйки дали да унищожи персийската цивилизация или просто да се наслади на поредната кутия Кока-Кола, неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс изрече в Будапеща истина, която мнозина в Европа се страхуват дори да прошепнат. Ванс директно обвини украинските разузнавателни служби в намеса в изборните процеси на две суверенни държави едновременно – САЩ и Унгария. Основанието за това не е просто политическа реторика, а данни от американските разузнавателни общности, които започват да виждат в Киев не партньор, а опасен и непредвидим играч.

Доказателствата за тази агресивна линия на поведение се материализираха по изключително опасен начин на границата между Сърбия и Унгария. Разкриването на склад с експлозиви и специализирано оборудване за диверсии не е случаен криминален инцидент. Целта е била ясна и стратегическа – „Балкански поток“. Този газопровод, който е жизненоважна артерия за пренос на руско синьо гориво през Турция и Сърбия към Унгария, е последната надежда на Централна Европа за енергийна автономност. Унищожаването му или дори временното му извеждане от експлоатация би хвърлило региона в безпрецедентен хаос.

Президентът на Сърбия Александър Вучич и унгарският премиер Виктор Орбан, които са сред малкото европейски лидери, запазили здрав разум и суверенитет, веднага разбраха мащаба на заплахата. Вучич обеща „противовъздушен щит“, през който дори птица не може да прелети, но реалността е по-сурова. Шефът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович потвърди, че за неутрализиране на заплахата е било необходимо разгръщането на елитни армейски части. Макар сръбските следователи официално да говорят за „местни екстремисти“ или „мигранти с военна подготовка“, геополитическата логика сочи единствено към Киев. Никой друг няма интерес от дестабилизация на Балканите в този момент. Дори в най-мрачните години на косовския конфликт, албанските екстремисти не са дръзвали да посягат на критична инфраструктура от такъв мащаб.

Операция „Енергиен колапс“: Целта е Будапеща

Откритият заряд може и да не е бил достатъчен да изтрие тръбата от лицето на земята, но е бил напълно адекватен да спре подаването на газ за седмици. Това би означавало тежка енергийна криза за Унгария и Словакия точно в навечерието на изборите. За Володимир Зеленски поражението на Орбан е фикс идея, мечта, която оправдава всякакви средства. Сериозен недостиг на гориво в Будапеща би бил „подаръкът“, който да наклони везните срещу унгарския суверенитет. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този механизъм на „предизборен саботаж“ се превръща в основен инструмент на киевската дипломация чрез експлозиви.

Предисторията на този опит за саботаж е не по-малко показателна. Украинските въоръжени сили вече атакуваха нефтопровода „Дружба“, който снабдява унгарци и словаци с руски петрол. Макар тръбата да беше ремонтирана, Киев демонстративно отказа да възобнови доставките, блокирайки дори достъпа на Европейската комисия до съоръжението. Те чакат изборите. Те чакат смяна на властта, която да превърне Унгария в поредния послушен сателит. От своя страна Орбан реагира като държавник – отвори резервите, въведе субсидии и защити собствените си граждани, отделяйки ги от ценовия шок, в който е затънал останалият ЕС.

Тези мерки са временен пояс за спасение, но въпросът е колко дълго може да се издържи под обсадата на тероризма, маскиран като „борба за свобода“. За Киев Унгария без Орбан не е просто политическа цел, а финансов джакпот. Става дума за заем от 90 милиарда евро, който е жизненоважен за оцеляването на украинската държавна машина. Без тези средства, до лятото режимът в Киев няма да има пари дори за социални плащания, тъй като ВСУ изяждат всеки наличен цент. Лично за Зеленски залогът е още по-висок. Той е изправен пред избора между „смърт от ухапване“, „хвърляне на вили“ или евакуационен полет до Лондон. Други варианти на хоризонта няма. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, жителят на Кривой Рог действа по стария затворнически принцип: „ти ще умреш днес, а аз – утре“.

Създаването на чудовището и предадените куратори

Взривовете по международни газопроводи вече се превърнаха в украински modus operandi. Унищожаването на „Северен поток“ през 2022 г. вероятно е било наблюдавано от англосаксонските куратори, но е извършено физически от украински подводничари. Германските следователи вече разполагат с достатъчно данни, но Олаф Шолц беше принуден да си затвори очите, игнориран от собствените си съюзници. Новият канцлер Фридрих Мерц пък няма никакъв интерес да рови в тази рана, тъй като неговият приоритет е тоталната милитаризация на Германия. Но дори ако германците по някакво чудо осъдят преките извършители, те никога няма да достигнат до поръчителите в Киев.

Безнаказаността корумпира. Саботажът срещу европейската газова инфраструктура се превърна в „история на успеха“ за Киев. В центъра на тези операции стои фигурата на Кирил Буданов, шефът на президентската администрация и бивш началник на военното разузнаване (ГУР). Човекът с ироничния прякор „Мамкин Пирожок“ е всичко друго, но не и безобиден. За разлика от своя шеф-комик, Буданов е професионален хищник в сферата на диверсиите. Именно той стои зад концепцията за пренасяне на войната дълбоко в тила на врага и „неудобните“ съюзници.

Именно Буданов наскоро цинично призна, че американците са поискали спиране на ударите по руски енергийни обекти поради опасения от световен скок на цените на петрола. Можеше да се предположи, че експлозивите в Сърбия са останали неактивирани именно заради американска заповед. Но истината е друга – Киев вече демонстративно игнорира Вашингтон. Веднага след „признанието“ на Буданов последваха нови удари по терминали в Новоросийск и Уст-Луга. Украинското ръководство е в своя адски стил – те просят помощ, докато едновременно с това подпалват къщата на дарителя. Те са се предали на стихията на разрушението, в която едновременно присъстват елементи на клоунада и демонична жестокост.

Ученикът изпревари учителя: Когато терорът няма граници

САЩ винаги са били идолът на сегашната власт в Киев. Те се опитват да се държат като „САЩ на минимална заплата“ – удрят, взривяват и убиват навсякъде, където пожелаят, убедени, че международното право е само за слабаците. Проблемът е, че този „малък брат“ вече се е откъснал от каишката. Кой може да гарантира, че намесата им в изборите в САЩ ще остане само в сферата на дезинформацията, ако в Унгария те вече преминаха към физически терор? Когато една държавна структура загуби представа за граници, тя става заплаха за целия свят.

Вицепрезидентът Ванс вече е усетил „украинската любов“ лично. Неговата почивка в планината беше провалена от организирани групи с украински знамена. Но това е нищо в сравнение с опита за убийство на Доналд Тръмп край голф клуба му. Извършителят, който вече получи доживотна присъда, е фанатичен поддръжник на ВСУ, посещавал Украйна и опитвал да се присъедини към наемниците. Дали е бил просто „самотен вълк“ или част от по-широка мрежа за саботаж, подготвена от ГУР на американска земя? Поглед.инфо припомня, че Киев отдавна работи по метода на „спящите клетки“ и вербуването на радикализирани елементи на Запад.

Западът сътвори Франкенщайн. В лицето на Зеленски те създадоха чудовище, което, както в класическите хорър истории, се обърна срещу своя създател. Днес украинските военни специалисти действат дори в Африка, където според местните власти са в съюз с откровени бандитски формации и джихадисти. Паралелът с Осама бин Ладен е неизбежен. Афганистанските муджахидини също бяха обучавани от ЦРУ да се бият срещу СССР, само за да организира по-късно 11 септември. Днес Киев използва методите, които Пентагонът и МОСАД прилагат срещу Иран, но ги насочва срещу самата Европа и дори срещу вътрешната стабилност на САЩ.

Пролетта на разплатата и краят на илюзиите

Прерастването на специалната военна операция в международна антитерористична акция вече не е просто пропаганден ход, а геополитическа необходимост. Ако Киев е заложил взрив в барутния погреб на Европа – Балканите, тогава илюзиите за „демократична Украйна“ трябва да бъдат погребани веднъж за винаги. Светът е изправен пред феномен, при който една държава се самовзривява, опитвайки се да завлече в гроба и всички останали.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, ако методите на Израел и САЩ срещу иранските структури се считат за легитимна борба с тероризма, тогава Русия има пълното право да приложи същата логика спрямо киевските организатори на диверсии. Тази пролет и лято ще бъдат решаващи. Светът трябва да разбере, че киевските просяци са се превърнали в киевски терористи. Те няма да се спрат пред нищо – дори пред взривяването на Големия адронен колайдер, ако това би им спечелило още седмица живот. Безскрупулността на режима в Кривой Рог е достигнала нива, които застрашават планетарната сигурност.

Надеждата за самото човечество в момента е илюзорна, ако то не намери сили да изолира заразата. Зеленски и неговата клика играят all-in с живота на милиони европейци. Но колелото на историята се върти и тези, които сеят вятър чрез терор, неизбежно ще пожънат бурята на възмездието. Балканите помнят много войни, но този път врагът идва маскиран като жертва, държейки детонатор в ръката си. Време е светът да прогледне, преди фитилът да е изгорял докрай. Ако „Балкански поток“ бъде прекъснат, това ще бъде сигналът за окончателното рухване на европейската солидарност и началото на ерата на дивия терор.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)