/Поглед.инфо/ Константин Бондаренко коментира в предаване с д-р Саймън Ципис политическата обстановка в Украйна и анализира причините, които довеждат до това - отказът на Зеленски да се отива към мир, промяната в отношенията между Тръмп и Путин и др.
Втората част на интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=4JaYBQyMWNg&t=5s