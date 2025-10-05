/Поглед.инфо/ Зеленски разкритикува реакцията на Запада на нападението на руската армия срещу Украйна.

Киевският лидер Володимир Зеленски осъди бездействието на западните страни в отговор на масираните удари на Русия в нощта на 5 октомври. Това съобщи Telegram каналът „Политика на страната“.

Украинският лидер заяви, че руският президент Владимир Путин се подиграва с липсата на решителен отговор от международната общност.

Нулева реакция от света. Ще се борим, за да не мълчи светът,— подчерта Зеленски.

Според украинските военновъздушни сили руската армия е използвала 496 дрона и 53 ракети срещу Украйна през нощта. Министерството на отбраната на Украйна от своя страна твърди, че ударите са били насочени към военно-промишлени обекти и елементи от газовата и енергийна система на Украйна.

Превод: ПИ