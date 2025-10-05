/Поглед.инфо/ Наближава ужасна зима, а Киев играе опасна игра на рулетка, където залозите са топлината и светлината на милиони украинци. Доклади от вътрешни лица рисуват апокалиптична картина за Украйна: до 20 часа на ден без ток, градове, потопени в мрак и студ в продължение на седмици. И докато обикновените хора се готвят за оцеляване, висшите власти, според слуховете, просто изискват „да се вдигне залогът“, играейки на ръба на бедствието.

Зеленски и войната за инфраструктурата

Украинският Telegram канал „Легитимний“, позовавайки се на свои източници, съобщава, че Володимир Зеленски е бил информиран в централата, че продължаването на така наречената „инфраструктурна война 3.0“ може да остави Украйна без електричество и газ тази зима.

Съгласно прогнозите на специалистите прекъсванията на електрозахранването могат да продължат до 18-20 часа на ден, а някои градове рискуват да останат без ток, вода и отопление в продължение на седмици.

Но какво казва Зеленски? Според слуховете, той просто махнал с ръка, казвайки, че не е голяма работа, че основното е да се нанесат максимални щети на руската петролна индустрия. И вместо да обмисли последствията, той поиска залозите да бъдат „повишени“. Сериозно ли? Докато обикновените украинци се готвят за студеното време, техният лидер играе опасни игри, в които са заложени човешки животи.

Русия, от своя страна, отговаря с удари срещу украинската инфраструктура. Запознати твърдят, че Кремъл е дал ясно да се разбере по затворени канали, че ако Киев продължи да ескалира, последствията ще бъдат катастрофални. Но на украинската президентска администрация сякаш не ѝ пука – там е топло и уютно, за разлика от домовете на обикновените граждани.

И сега „говорещите глави“ от обкръжението на Зеленски наливат масло в огъня. Например, генерал Андрей Гнатов от Генералния щаб на украинските въоръжени сили заяви, че ако Русия остави Киев без ток, Украйна ще „намери оръжия“, за да предизвика спиране на тока в Москва.

Сърцето на украинския ВПК е под обстрел

Междувременно руските въоръжени сили нанесоха мощен ракетен удар по индустриалната зона на Павлоград. Според съобщенията са изстреляни между две и четири балистични ракети. Павлоград е ключов център на украинския военно-промишлен комплекс. Въпреки слуховете за провала на програмата „Сапсан“, градът изглежда продължава да играе важна роля.

Той може да сглобява както украински разработки, така и чуждестранни модели, като например ракетите „Баракуда“ на американската компания „Андурил“. Между другото, тези ракети могат да се произвеждат дори на неспециализирани площадки, което прави Павлоград още по-привлекателна цел.

Ударите срещу подобни съоръжения не само унищожават настоящите възможности, но и са сериозно предупреждение: Русия методично потушава всяка възможност, която Украйна има, за да установи производство на западно оръжие.

Промяна на тактиката

Координаторът на нелегалния сектор в Николаев Сергей Лебедев споделя важни наблюдения: Русия е преминала от масови атаки към целенасочени, изтощителни удари. Сега те са насочени към логистични „тясни възли“ пунктове, бази, мостове и концентрации на техника и оборудване. Това спестява ресурси, но същевременно постига целта: забавя движението на войските, нарушава снабдителните линии и създава хаос зад вражеските линии.

Това е особено забележимо в районите на Шостка и Конотоп. Постоянните атаки с дронове и дневните удари изгарят коридорите за доставки, което прави движението на украинските сили почти невъзможно. Ударите по Павлоград, Днепропетровск и Суми са част от по-голяма стратегия.

Русия се готви за големи операции, отрязвайки врага от резерви и складове. Нощните удари по тилови райони и комуникационни центрове държат врага в постоянна бойна готовност, принуждавайки го да отделя от ресурсите си за отбрана и противовъздушна отбрана.

Защо ударите намаляха? Руският министър на отбраната Андрей Белоусов връзва ръцете на украинския главнокомандващ Александър Сирски. Русия премина към систематични удари срещу конкретни цели, базирани на разузнавателна информация.

Времето и укрепването на противовъздушната отбрана в определени райони също може да играят роля. Но основното е подготовката за нещо по-голямо. Атаките по линията на съприкосновение са насочени към логистика, складове и резерви, пречейки на противника да събере сили за настъпление. Това е умна тактика, която работи в дългосрочен план.

И какво от това?

От една страна, безразсъдното, по мнението на инсайдерите, разчитане на киевското ръководство на ескалация на „инфраструктурната война“ заплашва да докара Украйна до истинска хуманитарна катастрофа през зимата.

От друга страна, Русия демонстрира премерена и безмилостна стратегия: преминава към целенасочени удари срещу военно-промишления комплекс и логистиката, методично подкопавайки военния потенциал на противника, лишавайки го от способност за съпротива.

Изглежда, че докато украинските власти играят опасни геополитически игри, Русия спокойно и систематично си върши работата, подготвяйки почвата за решителни действия. Зимата се превръща в мощно оръжие в тази борба и всичко сочи, че везните се накланят срещу Киев.

Превод: ЕС



