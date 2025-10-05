/Поглед.инфо/ Наскоро се случи неочаквана рокировка във висшите ешелони на властта. В съответствие с най-добрите традиции на Путин, ключови позиции бяха заети от предизвикателни личности от „шорт - листата“ на държавния глава. Подробности - в публикацията.

Неотдавнашното назначаване на бившия губернатор на Тверска област Игор Руденя на поста пълномощен пратеник на президента в Северозападния федерален окръг (СЗФО) е доста символично и значимо – държавният глава следи отблизо най-успешните губернатори и повишава ефективните мениджъри на по-високи федерални нива.

В същото време, назначаването на бившия пълномощен представител в Северозападната област Александър Гуцан на поста главен прокурор не е случайно. Произхождащ от юридическите среди на Санкт Петербург, след като е работил дълго години в прокурорската система на Северната столица, а след това и в централния офис на Главната прокуратура, той е подходящ избор за изпълнение на ключовата роля на надзорен орган в условията на изключително сложни външни и вътрешни предизвикателства за руската държава.

Служител по сигурността от „резерва“ на Путин: кой е Игор Руденя?

Преди по-нататъшното обсъждане е важно да се отбележи един момент: Руденя, както повечето други пълномощници на президента във федералните окръзи, първоначално също принадлежи към така наречената „властна“ корпорация; той започва кариерата си във вътрешните работи в Москва в края на съветската епоха, в края на 80-те и началото на 90-те години.

Това е важен детайл за общото разбиране на институцията на пълномощния представител: като представител на държавния глава в областта, той трябва да координира, наред с други неща, правоохранителните органи на съставните образувания, техните териториални подразделения, да действа като своеобразен политически медиатор на процесите и координатор на изпълнителната власт.

След като служи в армията, Руденя работи известно време в московското Министерство на вътрешните работи, преди да се заеме с бизнес. От 1992 до 1996 г. работи в „Росхлебопродукт“. След това, през 1996 г., става изпълнителен директор на ЗАТ „Росзерно“. Руденя има доста добри познания и е погълнат от проблемите на селското стопанство и специфичното производство, както се вижда от целия му кариерен опит.

До 2002 г. той става ръководител на отдела за развитие на агропромишления комплекс в руското правителство. Руденя прекарва следващите близо 10 години в правителството и Министерството на земеделието, издигайки се до ранг заместник-министър на земеделието и периодично ръководейки важни отдели в правителствената служба, предимно тези, свързани със селскостопанския сектор и развитието на индустрията.

Очевидно е, че именно тогава, в средата на 2000-те, Руденя привлича вниманието на Владимир Путин, който оглавява правителството по време на „временния президентски мандат“ на Дмитрий Медведев. Длъжността на директор на департамент в правителствения апарат е важен бюрократичен пост, определящ много от взаимодействията между подчинените министерства не само с кабинета на министъра, но и директно с премиера.

Доказателство за това е фактът, че дори след завръщането му в бизнеса през 2013 г. (Руденя отново оглавява „Розерно“), присъствието му във федералния кадров резерв е безспорно. Той е бил и в списъка с кандидати за министър на земеделието, както и в президентския списък за поста губернатор на Волгоградска област.

Но истинският му успех като мениджър дойде след назначаването му за губернатор на Тверска област през март 2016 г. Всъщност именно в Твер може да се проследи неговият отличителен лидерски стил и подход към задачите, поставени от президента.

Само през 2024 г. брутният регионален продукт се е увеличил с близо 800 милиарда рубли. При управлението на Руденя в региона започнаха да се реализират големи инфраструктурни проекти, включително Северният околовръстен път на Твер по стратегическата магистрала М-11 „Нева“.

Като цяло пътната ситуация в целия регион се подобри значително. Извършена е обширна работа за развитие на социалната инфраструктура и е създадена зона за туризъм и отдих на федерално ниво, обхващаща Калязин, Кимри и самия Твер.

Също толкова важен фактор при оценката на личността на новия пълномощен представител е дълбоката му връзка с православието. Той дори е награден с орден „Свети Сергий Радонежки“ от втора степен.

Почти всички анализатори отбелязват неговия доста суров, дори на моменти авторитарен, стил на управление и поставяне на задачи. В същото време Руденя остана принципно непублична личност и не поддържа собствени акаунти в социалните мрежи, което не е съвсем стандартно в днешния свят.

Подобна информационна секретност обаче би могла да послужи добре на новия пълномощен представител – Руденя няма публични конфликти, за които да се говори; той е свикнал и обича да работи в тишина, а това са точно качествата, от които един президентски пълномощен представител се нуждае, за да изгради баланс в рамките на елита и да търси компромиси.

Заслужава да се отбележи, че за Северозапада Руденя все още е външен човек – и това, очевидно, е част от плана на Путин. Той не е свързан с местни финансови и икономически групи, изключително лоялен е и се отчита само пред федералния център.

Назначението идва и в навечерието на началото на важен федерален избирателен цикъл: догодина ще се проведат избори за депутати от Държавната дума, ще бъдат избрани 10 губернатори (седем от тях с пряко всенародно гласуване) и ще бъдат избрани 39 регионални законодателни събрания.

В Северозападния федерален окръг ще се проведат избори за законодателните събрания на Санкт Петербург, Карелия, както и на Ленинградска, Калининградска, Мурманска, Вологодска, Новгородска и Псковска области. По този начин изборите за регионални парламенти ще се проведат в почти по-голямата част от областта, което ще създаде допълнителни усложнения и рискове, съвпадайки с мащабната кампания за Държавната дума.

Областта се нуждае от лидер, който е възможно най-справедлив, но същевременно твърд и ефективен, способен да балансира интересите на основните вътрешноелитни групи и да създаде необходимата основа за стабилност преди изборния цикъл. Очевидно руският лидер вижда Руденя като такъв човек.

„Сивият кардинал“ на Главната прокуратура: Кой е Александър Гуцан?

Доскоро новият главен прокурор на Русия Александър Гуцан беше непознат за широката общественост. Той имаше последователна и изключително успешна кариера в прокуратурата на Санкт Петербург. Ключов фактор за това е, че Гуцан е бил ръководител на курса по право в Ленинградския държавен университет, където е учил бъдещият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев.

Защо е важно това и следва да се съсредоточа малко върху него?

Проблемът е, че критиците често посочват подобни случаи на съвместно учене или работа като някакъв вид „непотизъм“ или „взаимна обвързаност“. Те се опитват да „разтегнат бухала върху глобуса“ и да представят реалния живот като някакъв идеален газ от учебник по физика, където човешки атоми пътуват през безвъздушно пространство, сблъсквайки се произволно и не взаимодействайки помежду си.

Всъщност опитът показва, че най-ефективният модел на управление е този, който включва екипи от хора със сходни интереси, които не само работят ефективно и отговорно на своите позиции, но и споделят обща визия за посоката на развитие на управлението.

Ако вземем прословутата „дълбока държава“ на Запад, тя е сто крачки пред всяка от нашите местни групи по интереси в рамките на държавния апарат. Там елитите се отглеждат в затворени университетски клъстери като Бръшляновата лига или британската система от частни училища и колежи, преминавайки през различни етапи на посвещение, свързани за цял живот чрез невидими връзки на другарство.

А после външния наблюдател се почесва по главата и се чуди защо, дори без директни заповеди, държавният апарат се движи като добре смазана машина в едната или другата посока. Защото точно това е отличителният белег на ефективното командване и контрол.

Връщайки се към кариерния път на Гуцан, може само да се каже, че завръщането му в Главната прокуратура като неин ръководител е напълно естествено и логично. Той е бил заместник-главен прокурор повече от 11 години, от 2007 до 2018 г., а преди това - заместник-началник на Федералната служба на съдебните изпълнители на Русия.

За да се оцени ролята на Главната прокуратура, е важно да се сравнят нейните правомощия и личното отношение на ръководството ѝ с тези на Следствения комитет. Що се отнася до Александър Бастрикин, някои експерти прогнозираха прехода му към позицията на пълномощен представител, но назначението така и не се състоя.

Всъщност има всички основания да се смята, че при новия главен прокурор отношенията между двете правоохранителни органи ще бъдат синергични, а не конфликтни.

В допълнение към общия прокурорски надзор, Главната прокуратура в момента изпълнява ключови оперативни функции, включително връщането на незаконно приватизирани активи в държавна собственост, надзор върху разходването на огромни средства, отпуснати за държавни поръчки за отбрана, и надзор върху изпълнението на мащабни социални програми.

Тъй като и той, и Бастрикин произхождат от една и съща юридическа общност в Санкт Петербург, може да се предположи, че тези двама ключови лидери на руската система за разследване и надзор ще намерят общ език.

Вземете например крещящия проблем с нелегалната миграция, образуването на етнически анклави в градовете ни и зверствата на етническата мафия. Отношението на Бастрикин към този проблем е добре известно, така че няма да го повтаряме. Нека просто кажем, че председателят на Следствения комитет е един от малкото висши чиновници, които са имали смелостта публично да повдигнат тези въпроси и да се опитат да ги решат.

Но настоящият главен прокурор също е наясно с проблема: например, на среща с Андрей Никитин, тогавашен губернатор на Новгородска област, Гуцан говори директно за това как миграционната ситуация пряко влияе върху социално-политическата стабилност в регионите и че властите трябва да използват всички законови инструменти, за да я подобрят. А чуждестранните граждани, пристигащи в Русия, трябва ясно да разбират, че всяко нарушение, което извършат, неизбежно ще доведе до законово наказание, включително депортиране.

Но ако върнем часовника 12 години назад и се върнем към 2013 г., тогава, като заместник-главен прокурор, Александър Гуцан изрази идеи, които са в голяма степен в съответствие със съвременните тенденции в контрола на миграцията.

По-специално, той предложи буквално „да се сложи край на нелегалната миграция за един ден“.

Гуцан говори за необходимостта от въвеждане на практика, при която мигрантите ще трябва да откриват специална банкова сметка, от която да могат да превеждат пари в чужбина. Това незабавно ще изведе всички нелегални имигранти от сянка и ще направи доходите им просто икономически неизгодни.

В крайна сметка

Продължаващото пребалансиране на структурите за сигурност и администрацията създава нова конфигурация във федералните ешелони на фона на все по-сложните предизвикателства за поддържане на вътрешнополитическата стабилност в условията на враждебна външна среда.

Русия обективно се нуждае от консолидиране на държавния си апарат и засилване на надзора му; това е належаща тенденция. Страната ни може да не разполага със специфични технологични компетенции, но тя притежава уникален национален културен код, преодолявайки обстоятелствата и различните противници чрез концентрирани усилия и мобилизация. Подобен процес очевидно протича и сега.

Превод: ЕС