/Поглед.инфо/ На 27 септември предрекох, че Европа е пред Октомврийска революция. Казах, че есента на 2025 г. ще е като есента на 1989 г. – чакат ни големи политически промени.

Радвам се, че не ви подведох. Вчера чешкият Орбан - Андрей Бабиш спечели съкрушителна победа с 35% срещу 22% на премиера соросоид Петер Фиала.

Бабиш ще се върне на бял кон като премиер, който е учредител на Патриоти за Европа заедно с Виктор Орбан и Херберт Кикл във Виена.

Европа е в очевадна политическа, икономическа и социална криза и ЗЛОВЕЩА КРИЗА НА ДЕМОКРАЦИЯТА!

Опит за убийство и тежко прострелване на Роберт Фицо. Касиране на избора на Джорджеску и преврат в Румъния. Опит за забрана на Алтернатива за Германия, вече първа политическа сила с 27% подкрепа. Незаконен арест на Бойко Борисов в България. Показни съдебни процеси за политическа разправа с патриотично и ХРИСТИЯНСКИ настроени политически лидери – Фийон, Льо Пен, Земур, Салвини, Курц, Шрахе, Саркози.

ЦЕНЗУРА, НАДМИНАВАША КОМУНИЗМА....и безнадеждна за спечелване прокси война.

Затова Октомврийската революция ще продължи в Европа... Наред на 29 октомври е победата на Герт Вилдерс в Холандия, ще го последва Льо Пен, Кикл, Вентура...

Бабиш ще води политиката на Орбан, което обяви в предизборната си кампания. Каква е тя Виктор обяви преди дни в Копенхаген.

Брюксел ни тика към война с Русия. Това означава наливане на милиарди, жертване на икономиката на Европа и изпращане на стотици хиляди да умират на фронта. Унгария отхвърля това. Европа трябва да преговаря за мир ,а не да преследва безкрайна война. Във война са Русия и Украйна. Унгария не е във война. Аз съм на страната на Унгария.

Бабиш ще е на страната на Чехия!